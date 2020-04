David Beckhams økonomiske høydepunkter: Derfor må Adidas punge ut så lenge han lever

Disse øyeblikkene i Davids karriere har gjort The Beckhams superrike.

David Beckham hadde en eventyrlig karriere på fotballbanen fra den begynte å ta av tidlig på 90-tallet, men det har ikke bare vært fotballen som har vært i fokus gjennom årenes løp.

Ekteskapet med «Spice Girls»-artisten Victoria Beckham var som en drøm for fansen, men ikke minst pressen. Det samme med den påståtte forholdet til Rebecca Loos.

På toppen av det hele har det vært hete modelloppdrag, og et jetset-liv for David og familien som vanlige folk bare kan drømme om.

I dag lever David og Victoria et tilsynelatende harmonisk liv i sus og dus, med sine fire fremadstormende barn Brooklyn, Romeo, Cruz og Harper.

Men hvilke oppdrag er det den britiske fotballstjernen har tjent mest klingende mynt på opp gjennom årene? Det har bladet Cosmopolitan nå tatt en opptelling av.

Da David Beckham gikk fra Manchester United til Real Madrid i 2003, signerte han en kontrakt med verdi opp mot 300 millioner kroner. Det ble mer, for da Beckham byttet ut det spanske laget med L.A. Galaxy vokste pengesekken også.

PR-stuntet som gjorde ham til milliarder

Det ble først meldt at Beckham ville tjene svimlende 250 millioner dollar, altså nærmere 2,5 milliarder kroner, på sin tid hos det Los Angeles-baserte laget.

Dette sørget for at folk sperret øynene opp, men det var ikke den reelle overgangssummen.

Beckhams pr-byrå i London ønsket nemlig å blåse liv i tallene, så da de sendte ut pressemeldingen om overgangen hans la de sammen alt «Becks» potensielt kunne tjene de neste fem årene.

Det inkluderte både på fotballbanen, men også andre, private oppdrag, og dermed ble summen gigantisk. Kontrakten med Galaxy besto «bare» av 32 millioner dollar, snaue 328 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Det har senere blitt meldt av Forbes at totalen kan ha havnet på 255 millioner dollar, altså rundt 2,6 milliarder.

Livslang kjærlighet (og lønn) fra Adidas

Allerede i 1996 skapte Beckham det mange mener briter mener er ett av de største sportsøyeblikkene de har opplevd.

Da scoret Beckham for United mot Wimbledon med et skudd fra midtbanen. Der og da kunne man øyne fødselen av en United-legende, og på føttene hadde han Adidas' predator-sko.

Derfor er det kanskje ikke rart at Adidas for alvor kommer på banen med Beckham i 2003. Da signerer Beckham intet annet enn en livslang avtale med selskapet, til en verdi av 1,6 milliarder norske kroner.

David Beckham har gjort sitt for at Adidas skal selge mengder av Predator-fotballsko. Foto: AP Photo/Hill&Knowlton, Getty Images

Avtalen er like enorm som den er lukrativ, den sørger nemlig for at han for resten av livet vil få en andel av Adidas' inntekter.

Samarbeidet med Adidas er kanskje det største, men føyer seg også inn i en lang rekke samarbeid med verdenskjente merker.

Bildene av David Beckham i underbuksen fikk hele verden til å måpe, og fotballstjernen selv måtte finne seg i å gi autografer rett over sitt eget skritt i 2008. Foto: AP Photo/Jakub Mosur

Etter å ha posert i en dampende het undertøysreklame for Adidas, sto en egen undertøyskolleksjon hos giganten H&M for tur.

Det populære paret poserte også sammen i undertøyet i den mye omtalte kampanjen The Beckhams gjorde for Armani. Foto: AP Photo/Luca Bruno

Gilette på sin side betalte ham 102 millioner norske kroner for å være barberhøvelens ansikt utad, og andre som føyer seg på Beckhams lønningsliste er store selskaper som Pepsi, Samsung og Burger King.

Eiendomskonge

Pengene fotballstjernen har håvet inn har ikke bare blitt brukt på luksusvarer, men også luksuseiendommer. Det er ikke fritt for at Beckham også har klart å tjene litt på eiendomsmarkedet.

Da han etter sitt overdådige bryllup med Victoria kjøpte deres nye krypinn, fikk huset det klengende navnet Beckingham Palace, tilsvarende kongehuset Buckingham Palace.

Eiendommen kjøpte han for 2,5 millioner britiske pund i 1999 og solgte for 11,35 millioner britiske pund i 2014.

Under tiden i Los Angeles bodde paret i en villa i Beverly Hills. Denne eide paret i 11 år og da de solgte den i 2018 var fortjenesten på 103 millioner norske kroner.

Per i dag eier han to eiendommer i England; en låve i Cotswolds i de sørlige deler av sentral-England og en villa på beste vest i London, nærmere bestemt Holland Park i Kensington. Der er de nærmest naboer med hertuginne Kate og prins William.

