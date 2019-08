David og Victoria Beckham kapret verdens dyreste leilighet

Punget ut nesten 400 millioner norske kroner.

Tidligere i sommer skapte Beckham-paret overskrifter da de ble observert på besøk på One Thousand Museum i Miami - et av verdens mest spektakulære bygg.

Spekulasjonene begynte raskt å svirre. Var paret bare på besøk eller vurderte de å kjøpe leiligheten?

Det viser seg at de mest sannsynlig var på visning, for ifølge den spanske avisen Marca skal paret nå ha kjøpt den luksuriøse penthouse-leiligheten.

Leiligheten ligger i Miamis mest eksklusive områder til en svimlende sum på over 40 millioner euro, noe som tilsvarer i underkant av 400 millioner norske kroner.

Med direkte tilgang til stranden, svømmebasseng og landingsplass for helikopter på taket, spa, en frisør, en juicebar og et treningssenter, er dette verdens dyreste leilighet, skriver avisen videre.

Flere boliger

Kjøpet av den eksklusive leiligheten kommer rett etter at de solgte sitt hjem i Miami for over 300 millioner norske kroner. Fra før har familien et hjem i London, i tillegg til et hus i Cotswolds.

Ifølge The Sun befinner deres nye leilighet seg i 62 etasje. Museum Park består videre av flere luksusleiligheter, der prisene varierer fra omkring 53 millioner og oppover.

Det overdådige bygget er designet av Zaha Hadid.

Trives i Miami

At det var i Miami familien skulle gjøre sitt neste huskjøp, overrasker ikke fansen. Etter sosiale medier å dømme, ser det ut til at de trives svært godt i den store byen.

Den siste tiden har familien tilbragt mye tid på ferie i Miami, der de blant annet har besøkt et badeland.

Det nye leilighetskjøpet kan også ha noe å gjøre med at David Beckham skal flytte til Miami på deltid i forbindelse med det nyoppstartede fotballaget Inter Miami CF der han er deleier.

Den 44 år gamle tidligere fotballspilleren har også grunnlagt «Studio 99» som skal utvikle dokumentarer, TV-serier og annet kreativt arbeid og gjennom medieselskapet skal han følge klubben fra utviklingsstadiet til starten i 2020.

Navnet «Studio 99» skal for øvrig ikke være tilfeldig, men ha bakgrunn i at 1999 var året den tidligere fotballspilleren giftet seg med Spice Girls-stjernen. Samme år fikk de sitt første barn, sønnen Brooklyn, og han vant «the treble» med Manchester United, som vant Premier League, FA-cupen og Champions League det året, skriver Variety.