«Dawson's Creek»-stjernen med hjerteskjærende beskjed: – Vi mistet babyen vår

James Van Der Beek åpner opp om spontanabort.

Under semifinalesendingen i den amerikanske versjonen av «Skal vi danse», «Dancing with the Stars», kom skuespillerstjernen James Van Der Beek (42) med en hjerteskjærende avsløring.

– Min kone Kimberly og jeg gikk gjennom enhver kommende forelders verste mareritt. Vi mistet babyen vår, sa en svært emosjonell Van Der Beek under intervjuet i TV-programmet, gjengitt av People.

Ifølge nettstedet var det i helgen paret opplevde spontanaborten.

– Den lille sjelen som vi ventet på å ønske velkommen til familien, tok en snarvei til hva som enn venter oss utenfor, fortsatte han.

Vanskelig å fortelle barna

Det var i 2010 Van Der Beek, best kjent fra 90-tallserien «Dawson's Creek», giftet seg med kona Kimberly Brook (35). Siden den gang har de fått barna Olivia (9), Emilia (3), Annabel Leah (5) og Joshua Van Der Beek (7).

STOR FAMILIE: James Van Der Beek og kona Kimberly Brook har totalt fem barn sammen. Her sammen med barna Emilia og Olivia på den røde løperen i 2017. Foto: NTB Scanpix

Etter helgens traumatiserende hendelse, var Van Der Beek usikker på om han i det hele tatt var i stand til å stille på parketten mandag. Etter støttende ord fra kona bestemte han seg imidlertid for å fullføre, og dediserte dansen til henne.

Det som imidlertid var vanskeligst for familien var hvordan de skulle fortelle barna den triste nyheten.

– Man vet aldri hvorfor dette skjer. Det er det jeg har fortalt barna mine. Det man vet er at det gjør at man komme nærmere hverandre. Slike hendelser får deg til å åpne opp, og åpne hjertet ditt. Det gjør deg mer menneske, uttalte han under sendingen.

Massiv støtte

Paret, som har valgt å være åpen om den tragiske hendelsen, har også delt hendelsen i sosiale medier.

I en lenger tekst på Instagram åpner skuespillerstjernen opp om hvor ødeleggende og sjokkerende det føles å miste et barn.

Åpenheten har familien fått enorm ros for.

– Jeg er virkelig lei meg for tapet du og familen din sørger over. Dere er virkelig sterke, skriver en, mens en annen hyller Van Der Beek for åpenheten.

– Jeg er så lei meg. Ordene dine i kveld var veldig vakre og ærlige. Det viser kjærligheten du og familien din har for hverandre, skriver en annen.