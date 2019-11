Dawsons Creek-stjerna James Van Der Beek med sjokkerende resultat: Kroppen totaltforvandlet av dans

Skuespilleren forbløffet følgerne sine med definerte magemuskler.

Seks timer dans om dagen er oppskriften Dawsons Creek-stjerna James Van Der Beek har fulgt for å få mer definerte magemuskler og en slankere kropp.

Han havnet nylig på en semifinaleplass i den amerikanske versjonen av «Skal vi danse», kalt «Dancing With The Stars».

Van Der Beek går faktisk så langt som å gi dansingen fullstendig ære for den «nye» kroppen.

Sluttet med boksing - da kom magemusklene

Før han trente dans i programmet, gikk stjernen nemlig på boksing, nærmere bestemt muay thai.

På Instagrambildet, som har tittelen «Boksing versus dansing», viser han opp to bilder. Ett av overkroppen mens han drev med boksing, hvor han ser helt normalt trent ut.

Ved siden av ser man overkroppen etter dansetreningen, og det er helt tydelig at han har fått mer definerte magemuskler og gått ned i vekt.

– Jeg har trent Muay Thai tre dager i uken i seks måneder (for det neste prosjektet jeg skriver på). Så trykket jeg på pauseknappen, for å kunne danse seks timer om dagen. Nå kan jeg rumba, skriver skuespilleren til bildet.

James Van Der Beek er ikke den eneste stjerna fra 90-tallsserien Dawsons Creek som har vist frem kroppen i det siste. Katie Holmes ble tidligere i uken hyllet da hun i et sexy antrekk viste frem strekkmerkene sine - helt uredigert.

Les også: Elbil? Kanskje er dette et smartere alternativ

– Buksene er mye løsere

Tidligere har James Van Der Beek forklart at dansetrening er ulik all annen trening han har drevet med tidligere.

– Jeg har drevet med trening, jeg trente kampsport i seks måneder og var i ganske god form, men jeg var ikke i danseform. Det er på et helt annet nivå, uttalte stjerna på iHeartRadio Music Festival, ifølge bladet People.

Det er ikke uvanlig at dansedeltakere går ned i vekt, men Dawsons Creek-stjerna har også måtte gjøre endringer i garderoben sin etter vektnedgangen.

– Jeg har ikke gått på vekta, men buksene mine har blitt mye løsere, avslørte stjernen på festivalen.

Til tross for tøff jobb, var ikke stjerna helt uforberedt på at han måtte gå fullstendig inn for dansedeltagelsen.

– Jeg visste det ville bli hardt. Jeg var forberedt på en virkelig, virkelig bratt læringskurve. Det ble omtrent som forventet, for jeg hadde ingen illusjoner da jeg gikk inn i det. Jeg visste det ville bli hard jobb og at det ville ta tonnevis av tid. Jeg ville virkelig gjøre det, fortalte han til samme kilde.

Les også: Forskere har oppdaget et sort hull så enormt at det «ikke skulle ha eksistert»

Personlig tragedie midt i konkurransen

Dansekonkurransen har ikke bare vært fryd og gammen for skuespilleren. Like før han tok femteplassen i dansekonkurransen avslørte han en personlig tragedie i beste sendetid.

På hjemmebane hadde nemlig kona Kimberley Brook (35) gått gjennom en spontanabort, og paret var naturlig nok helt knust.

– Den lille sjelen som vi ventet på å ønske velkommen til familien, tok en snarvei til hva som enn venter oss utenfor, fortalte James Van Der Beek under en av sendingene.

Paret giftet seg i 2010 og har fra før barna Olivia (9), Emilia (3), Annabel Leah (5) og Joshua Van Der Beek (7) sammen.