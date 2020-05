De 10 beste ølene til disse 17. mai-herlighetene

Norsk mat er for de fleste en selvfølge på 17. mai. Her er den norske drikken som passer til.

Min gode venn Rolv kom opp med et forslag.

«Kan vi ikke få med oss Andreas og lage et videoklipp der vi diskuterer øl til 17. mai?»

Jeg var ikke spesielt vanskelig å be, og vi ble enige om at hver av oss skulle velge tre øl. En til frokost, en til lunch og en til middag/fest.

Vi samlet oss så på mitt kjøkken og diskuterte mens kameraene gikk. Dersom du vil bruke tid til å kose deg med videoen setter jeg pris på det, men om du vil ha kortversjonen får du også den her.

Frokost

Vi ser for oss en frokost for familien eller vennegjengen, der det serveres det vi enklest kan kalle et koldtbord. Da selvsagt med et solid innslag av fett. Vi snakker tross alt norsk tradisjonsmat.

7 Fjell, Småtøs

En lett øl som gir en fin start på nasjonaldagen, og som i tillegg har nok smak til å matche mye av det som settes frem på et frokostbord. Et pluss at den er det vi ølnerder gjerne kaller «lett tilgjengelig». Noe som vil si at den også fungerer for den jevne pilsdrikker.

Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Dagligvare og ølbutikker

ABV: 4,7%

Volum: 0,33 l

Pris: 39,-

Lindheim x Maaemo, The Apple People

17. mai er dagen for skikkelige godsaker. Og når du får øl som er laget av et av verdens beste bryggerier i samarbeid med en Michelin-restaurant, da er en bortimot garantert suksess.

Ølet er friskt, med tydelig smak av norske epler. Syrligheten ligger og tett på epler.

Den vin- eller champanjesuperen som ikke liker dette, drikker av gammel vane og ikke ut fra hva smaksløkene forteller.

Ølet ble i utgangspunktet valgt fordi surøl gjerne drikkes litt saktere enn annet øl, og dermed vil kunne fungere greit i små mengder. Men dette er så godt at jeg må be dere være forsiktige og passe på å dele.

Nasjonalitet: Norsk

Kjøpt: Vinmonopolet

ABV: 8,0%

Volum: 0,375 l

Pris: 125,-

Berentsens, Imperial Cloudberry Gose

Multer på 17. mai; det er norsk det.

Og når det kommer innpakket i finslig syrlighet, sammen med godt med fruktsmak, får det hjertet til å hamre i takt med Kjempeviseslåtten (Sæverud).

Passer glimrende til frukt eller bare til kos.

Nasjonalitet: Norsk

Kjøpt: Vinmonopolet

ABV: 8,0%

Volum: 0,33 l

Pris: 69,80,-

Foto: Sammy Myklebust





HUSK Å DRIKKE NOK VANN

Lunch

Det vanskeligste måltidet på 17. mai. Ganske enkelt fordi det kan være alt fra kake, via pølser i brød, til full middag - ut fra hvordan dagsplanen er.

Kinn, Saison Ekstra

Fordi «når en ikke vet hvilket øl en skal velge velger en saison, det passer til alt».

Det er selvsagt en overdrivelse, men saison passer til langt mer enn en skulle tro. Lett og frisk med noe sitrus og med krydderaktige estere fra gjæren, men samtidig så rund i kantene at den neppe skremmer livet av nybegynnere i belgiske ølstilers fantastiske verden.

Flaskestørrelsen er som skapt for deling.

Nasjonalitet: Norsk

Kjøpt: Vinmonopolet

ABV: 7,5%

Volum: 0,75 l

Pris: 106,-

Haandbryggeriet, Ardenne Blonde

Litt tørrere, litt fruktigere, litt mer estere og med det litt mer utfordrende enn ølet fra Kinn. Men ellers mye av den samme begrunnelsen fra han som kom med det.

Takler varm mat bedre, og tåler nok enda litt mer fett enn saisonen.

Nasjonalitet: Norsk

Kjøpt: Vinmonopolet

ABV: 7,5%

Volum: 0,33 l

Pris: 54,50-

Rygr, Munin Imperial Smash Stout

Intet ølutvalg er komplett uten et mørkt øl.

Dette er så fult av sjokoladesmak at det har undertittel etter Smash-sjokoladen.

I tillegg til at et mørkt øl må med, er dette godt følge til kake. Kokken mener det blir for mye for bløtkake, mens jeg mener dette bør prøves. Sjokoladekake er vi alle enige om at det bør passe til.

Hvilken utfordring kokken vil gi ølet når det gjelder middag må du nesten sjekke videoen for å finne ut.

Fungerer glimrende alene.

Nasjonalitet: Norsk

Kjøpt: Vinmonopolet

ABV: 10,0%

Volum: 0,33 l

Pris: 119,60-

Foto: Sammy Myklebust





GJØR POLKJØPENE FØR KØENE BLIR LANGE OG DU RISKERER Å BLI LANG I MASKEN

Middag/Fest

De voksne samles rundt dagens siste måltid, og mens dagen går over i natt mimres det om gamle dager og sterkere drikk kommer på bordet.

Haandbryggeriet/Voss Bryggeri, Hop Tweek #6

En DDH kveik-IPA. Det klinger godt i ølnerders ører, men krever muligens litt forklaring.

DDH = Double Dry Hopped, som vil si at ølet har fått tilsatt solide mengder humle i gjæringsprosessen. Noe som gir mye fruktighet og lite bitterhet.

Kveik er den tradisjonelle norske gjæren som var nær ved å bli gjemt og nesten glemt, men som nå tar verden med storm.

Ølet er friskt og rydder solid opp etter mye fett, mye tråkking og mye mas. Et glimrende øl for å holde grillsjefen i humør.

Nasjonalitet: Norsk

Kjøpt: Vinmonopolet

ABV: 6,7%

Volum: 0,44 l

Pris: 87,90,-

Nøgne Ø, Kriek of Telemark

Brygget i Grimstad med kirsebær fra Telemark. Ølet som burde hatt sin egen bunad.

Når det i tillegg er så godt at det nå er tilgjengelig i polets basisutvalg.

Syrlig, men ikke veldig sur. Kirsebærene er solid til stede. Et øl for kos eller for balansering mot fet mat.

La billig cava og prosecco bli igjen på polet og server denne til gjestene.

Nasjonalitet: Norsk

Kjøpt: Vinmonopolet

ABV: 6,5%

Volum: 0,33 l

Pris: 44,90

Ægir, Ragnarok Jubileumsøl 2017

«Å hå hå hå», direkte sitat fra meg i det jeg stikker nesen i glasset.

Det ER for lite Barley Wine i verden. Denne er en som heldigvis er her. Finn frem Kraftkar fra Tingvollost (verdensmester), Føniks fra Stavanger Ysteri, eller tilsvarende, for dette er et stort øl som både krever og fortjener solid selskap.

Eller nyt den alene med beina høyt.

Nasjonalitet: Norsk

Kjøpt: Vinmonopolet

ABV: 15%

Volum: 0,33 l

Pris: 159,90

Foto: Sammy Myklebust





ØL ER BEST NÅR DET DELES





Bonus

Kinn, Jubel

Flasken som er skapt for dager som 17. mai. Stor, deilig og delbar. Ikke veldig langt fra Saison Extra, men litt mer «belgisk».

Jeg roter på videoen. Den er i bestillingsutvalget - og den er tilgjengelig NÅ!

Nasjonalitet: Norsk

Kjøpt: Vinmonopolet

ABV: 9,5%

Volum: 0,33 l

Pris: 274,90,-