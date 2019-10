De 50 beste grøsserfilmene på Netflix, HBO Nordic, TV 2 Sumo, Viaplay og Amazon Prime

Skal du bli skremt er dette listen du trenger.

Oktober er høsttid, og det begynner å bli kaldt ute. Det er greit å varme seg inne under et teppe, med litt godt drikke og en god film.

Kanskje en grøsser for å markere halloween, eller bare fordi det er spennende? Uansett, vi har samlet de aller beste grøsserne du kan strømme i en og samme sak.

Denne listen er rangert basert på ratingen filmene har på IMDB.

1. Psycho Netflix 8,5

Filmen som er rangert høyest av alle grøsserne du kan strømme er 1960-klassikeren Psycho regissert av Alfred Hitchcock. Traileren som ble vist på kino er minst like legendarisk, og du kan se den over. Har du ikke sett Psycho bør du se den.

2. The Thing Netflix 8,1

I 1982 ble science fiction blandet med grøss i en klaustrofobisk grøsser med Kurt Russel i hovedrollen. Særdeles spennende, skummel og underholdende.

3. Den sjette sansen HBO Nordic 8,1

Denne filmen er skummel på den rolige, ekle måten. Det som skremmer deg her er rett og slett ikke noe særlig annet enn hele filmen. Dette er skummelt. Virkelig, virkelig skummelt. Filmen kom i 1999, og har du ikke sett den har du virkelig gått glipp av noe.

4. La den rette komme inn Netflix 7,9

Denne svenske filmen fra 2008 klarer på mektig vis å blande oppvekstfilm med skrekk. Meget bra, og gjenkjennelig siden det er i Sverige.

5. Night of the Living Dead Amazon Prime 7,9

I 1968 kom dette mesterverket av en zombiefilm, som til tross for manglende farger og ikke alt for store budsjett holder seg særdeles bra.

6. Shaun of the Dead Amazon Prime 7,9

Skrekk-komedie som kobler litt skummelt med veldig mye moro.

7. Vargtimmen TV 2 Sumo 7,7

Ingmar Bergman laget denne psykologiske grøsserfilmen med Liv Ullman og Max von Sydow. Særdeles god, men spesiell.

8. The Conjuring Netflix 7,5

Denne skrekkfilmen kom i 2013, og har fått to oppfølgere (Conjuring 2 og Annabelle). Veldig skummel om spøkelser som hjemsøker en familie.

9. A quiet place Netflix 7,5

10. In the tall grass Netflix 7,4

11. Suspiria Netflix 7,4

12. IT TV 2 Sumo 7,4

13. Bram Stokers Dracula Amazon Prime 7,4

14. Split Viaplay 7,3

15. Hereditary Viaplay 7,3

16. Cove Netflix 7,2

17. Scream Netflix 7,2

18. Fright Night Netflix 7,1

19. 28 weeks later Netflix 7

20. Cloverfield Amazon Prime 7

21. Annhilation Netflix 6,9

22. Under the Shadow Netflix 6,9

23. The House on Haunted Hill Amazon Prime 6,9

24. The Babadook Netflix 6,8

25. The Autopsy of Jane Doe Netflix 6,8

26. Hannibal Amazon Prime 6,8

27. Suspiria (2018) Amazon Prime 6,8

28. Insidious HBO Nordic 6,8

29. Event Horizon Amazon Prime 6,7

30. Geralds game Netflix 6,6

31. Hush Netflix 6,6

32. The Girl with all the gifts Netflix 6,6

33. Mother! Netflix 6,6

34. Flatliners Amazon Prime 6,6

35. Insidious: Chapter 2 Amazon Prime 6,6

36. He never died Netflix 6,5

37. The Invitation Netflix 6,5

38. Funny Games Viaplay 6,5

39. Annabelle 2: Creation TV 2 Sumo 6,5

40. The Faculty Amazon Prime 6,5

41. Evil Dead Amazon Prime 6,5

42. Creep 2 Netflix 6,4

43. Alien Covenant Viaplay 6,4

44. Unsane TV 2 Sumo 6,4

45. Apostle Netflix 6,3

46. Lasten (Cargo) Netflix 6,3

47. Creep Netflix 6,3

48. Veronica Netflix 6,2

49. It comes at night Netflix 6,2

50. Before I wake Netflix 6,2