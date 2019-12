De 50 verste passordene i 2019

Finner du passordet ditt på denne listen, må du bytte med det samme.

Hvert eneste år lekkes millioner av brukernavn og passord ut på nett til fri benyttelse og forlystelse for kriminelle og datasnoker.

Og hvert år publiserer nettsikkerhetsgruppen SplashData en liste med «de verste passordene» med utgangspunkt i årets lekkasjer.

Det ser ikke ut til verdens nettbrukere er særlig bekymret for sine private data. I år som i fjor og året før der og mange år før der igjen, er det de samme «usual suspects» som går igjen på passordlistene.

Å ha passord som «123456», «passord» eller «qwerty» er omtrent det samme som å ikke ha passord i det hele tatt, og gjør en særdeles dårlig jobb med å beskytte kontoene dine.

Lurer du på hvor galt det kan gå? Dette er hva som skjedde med supermodellene Kate Upton, Emily Ratajkowski og skuespillerne Olivia Munn og Jennifer Lawrence:

Det er ille om ti år med familiebilder blir slettet, det kan være direkte skadelig dersom nakenbilder kommer på avveie. For ikke å snakke om hvis noen får tilgang til betalingskort-detaljene dine.

I faktaboksen under kan du lese om hva du bør og ikke bør gjøre når det gjelder sikre passord:

Fakta Passord ↓ IKKE GJØR DETTE: Gjenbruk passord. Hvis du gjør det, vil en som bryter seg inn i én konto, få tilgang til alle. Bruke et ord fra ordboka som passord. Et passordprogram vil da mest sannsnylig ha passordet ditt i databasen. Hvis du absolutt må, sett sammen flere ord. Erstatt bokstaver med typiske tall.Tror du «P4550rd» er uknekkelig? Tro om igjen. Bruk et kort passord. Selv bokstavkombinasjonen «h6!r$q» lar seg raskt knekke. Så langt passord som mulig, er det beste forsvar. GJØR DETTE: Krev dobbel godkjenning dersom du kan.Google tilbyr dette. Dersom du logger deg på fra en ukjent IP-adresse, kan et slik system sende en melding til mobilen din som du må godkjenne for å få logget deg på. Skriv tullesvar på sikkerhetsspørsmål. Tenk på det som dine alternative passord. Din første bil var ikke en Toyota Avensis. Det var en «Supersinnsyk drømmedoning». Vask informasjonen om deg. Det ligger mengder av informasjon om deg på nett. Fjern det du kan fra offentlig lister og oppføringer. Bruk en unik, sikker epostadresse til gjenoppretting av passord. Dersom en hacker vet hvilken adresse det nye passordet blir sendt til, er det en konto som står i fare for å bli hacket. Opprett en e-postadresse som kun skal brukes i sikkerhetstilfeller, som ikke er knyttet til navnet ditt. Kilde: Wired.com

Her er SplashDatas liste over de verste passordene i 2019:

1 - 123456 (samme plassering som i 2018)

2 - 123456789 (opp 1)

3 - qwerty (opp 6)

4 - password (ned 2)

5 - 1234567 (opp 2)

6 - 12345678 (ned 2)

7 - 12345 (ned 2)

8 - iloveyou (opp 2)

9 - 111111 (ned 3)

10 - 123123 (opp 7)

11 - abc123 (opp 4)

12 - qwerty123 (opp 13)

13 - 1q2w3e4r (ny)

14 - admin (ned 2)

15 - qwertyuiop (ny)

16 - 654321 (opp 3)

17 - 555555 (ny)

18 - lovely (ny)

19 - 7777777 (ny)

20 - welcome (ned 7)

21 - 888888 (ny)

22 - princess (ned 11)

23 - dragon (ny)

24 - password1 (uendret)

25 - 123qwe (ny)

Det SplashData-eide selskapet TeamsID har i år publisert en ekstra liste med lekkede passord, slik at totalen av passord du absolutt må holde deg unna nå er doblet:

26 - 666666

27 - 1qaz2wsx

28 - 333333

29 - michael

30 - sunshine

31 - liverpool

32 - 777777

33 - 1q2w3e4r5t

34 - donald

35 - freedom

36 - football

37 - charlie

38 - letmein

39 - !@#$%^&*

40 - secret

41 - aa123456

42 - 987654321

43 - zxcvbnm

44 - passw0rd

45 - bailey

46 - nothing

47 - shadow

48 - 121212

49 - biteme

50 - ginger

Det er åpenbart at en del av disse passordene er skrevet av engelskspråklige personer, men det er ingen tvil om at «prinsesse» og «hemmelig» er tilnærmet like elendige passord som «princess» og «secret».

Som en kan se av en del av nykommerne på listen later det til at enkelte har tenkt at «123456» er for lett, men «555555» er umulig å knekke ...