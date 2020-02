De lærde strides: Hvor mange ulike orgasmer kan en kvinne få?

I godt over hundre år har ekspertene diskutert hvorvidt det egentlig finnes ulike typer orgasme, eller om det egentlig bare finnes ulike veier til klimaks.

Tidlig på 1900-tallet annonserte Sigmund Freud, psykoanalysens far, at klitorisorgasmer var for de seksuelt og psykologisk umodne.

Freud, som naturligvis aldri har vært noe annet enn en mann, mente at kvinner som ikke greide å få orgasme vaginalt, ikke bare var umodne - men faktisk også frigide.

Med tanke på at kun én av tre kvinner faktisk kan få orgasme vaginalt, kan man jo se for seg å sende et takkekort til Freud tilbake i tid - på vegne av alle kvinner som i løpet av de siste hundre årene har følt det nødvendig å fake en vaginal orgasme.

Uansett ...

Freud var kanskje tidlig ute med å dele kvinners orgasme inn i ulike kategorier, men han var langt fra den siste. Og til tross for flere tiår med diskusjon og forskning, er det generelt sett bred uenighet blant ekspertene når det kommer til kategoriseringen.

Noen mener nærmest at en orgasme er en orgasme, og så finnes det bare ulike måter å oppnå den på. Andre deler derimot inn i en rekke forskjellige typer orgasme, og mener at de ulike typene også oppleves ulikt.

- Alt er en klitorisorgasme

Sexforsker Betty Dodson er på mange måter hele verdens «orgasmeekspert» og har i en årrekke arrangert orgasmekurs for kvinner.

Dodson er 90 år i dag, men fortsatt et viktig navn i feministbevegelsen.

Helt siden 60-tallet har hun lært kvinner å onanere og bli kjent med kroppen sin - med mål om å ta kontroll over sin egen seksualitet og, naturligvis; oppnå orgasme.

Men sexforskeren er i utgangspunktet ikke så opptatt av å dele inn i ulike typer orgasme. Hun omtaler alle orgasmer som klitorisorgasmer, og underviser kvinner i ulike måter å stimulere klitoris på. Overfor The Verge slår hun fast følgende:

- En orgasme er en orgasme, altså en orgasme.

Sexolog Siv Gamnes er helt enig med Dodson.

- Jeg ser ikke poenget i å dele opp i ulike typer orgasme. Det skaper bare ekstra press. Orgasme er orgasme. Punktum, sier Gamnes til Nettavisen.

SEXOLOG: Siv Gamnes er ikke tilhenger av å dele inn orgasmer i ulike typer. Foto: Privat

Klitoris blir alltid stimulert

Takket være William Masters og Virginia E. Johnsons banebrytende forskning på menneskelig seksualitet, har vi siden 60-tallet visst at klitoris- og vaginalorgasmer henger sammen - rett og slett fordi de to organene er knyttet nært til hverandre.

Mange tenker derfor som Dodson og Gamnes, at alle orgasmer er en form for klitorisorgasme fordi klitoris uansett er involvert. En stimulering av eksempelvis g-punktet eller andre deler av vagina, gir nemlig også en stimulering av klitoris.

- Fordi klitorisbenene ligger på hver sin side av skjedeåpningen, som stimuleres når skjeden tøyes ut og du får bevegelse der, så blir klitoris stimulert under penetrasjon, sier Gamnes.

Klitoris deler seg nemlig i to ben, som strekker seg 9-15 cm ned på hver side av skjeden. Så det vi ofte omtaler som klitoris, er egentlig bare klitorishodet, altså en liten del av organet.

KLITORIS: Klitoris deler seg i to ben, som strekker seg 9-15 cm ned på hver side av skjeden. Det er bare klitorishodet som er synlig. Foto: Wikipedia

Når vi sier at bare én av tre damer kan få orgasme vaginalt, mener vi egentlig at to tredjedeler trenger stimulering av klitorishodet for å få orgasme.

- For mange damer er det ikke nok å stimulere klitoris ved penetrasjon, de trenger også berøring ved klitorishodet og området rundt det, sier Gamnes.

Det er imidlertid bare positivt å sette fokus på klitoris, mener ekspertene. For mens vagina har en klar reproduktiv funksjon, har ikke klitoris noe som helst med reproduksjonen å gjøre.

Klitoris sin eneste funksjon, er seksuell nytelse. Og dess flere som vet det, dess bedre.

- Klitoris er hovedkilden bak enhver orgasme, enten den er stimulert utenpå eller innvendig - eller begge deler, sier Dodson.

Finnes ikke bevis

Det skorter ikke på orgasmeforskning der ute, men ekspertene blir altså ikke enige om hvorvidt det egentlig blir riktig å dele inn i ulike «orgasmetyper».

En orgasme består jo egentlig bare av raske muskelsammentrekninger i bekkenmuskulaturen og muskulaturen rundt kjønnsorganene. Man kan derfor si som Dodson; at en orgasme er en orgasme uansett - det handler bare om ulike måter å fremprovosere disse muskelsammentrekningene på.

Så ja, vi kan godt kalle det «brystvorteorgasmer», «analorgasmer»,«kysseorgasmer», «g-punkt orgasmer» og «livmorhalsorgasmer» - men selv om veien til orgasmen er ulike, så er selve orgasmen nokså lik.

Hjerneforsker og psykolog Nicole Prause er én av mange som har forsket på orgasme. Hun mener det ikke finnes ulike typer orgasme, bare ulike måter å fremkalle den på.

- Noen baserer det på hvor stimuleringen kommer fra, men det finnes ikke noe fysisk bevis som støtter teorien om at det finne ulike typer orgasmer, sier Prause til The Verge.

Kvinnens nytelsesorgan

Orgasmeekspert Dodson mener det er på høy tid at vi anerkjenner klitoris som vårt «virkelige nytelsesorgan». I en artikkel på sin egen nettside skriver hun følgende:

- Vagina er ikke et spesielt sensitivt område, og det er heller ikke lagd for å oppnå orgasme. Det er klitoris som er senter for seksuell følsomhet, og som er tilsvarende penis for kvinner.

Selv i de tilfellene hvor klitoris ikke berøres fysisk, er den involvert.

- Noen kvinner kan oppnå orgasme gjennom seksuelle fantasier eller fetisjer. Men selv om stimuleringen er psykologisk, så manifesterer orgasmen seg likevel fysisk. Altså, selv om årsaken er psykologisk, så er effekten fysisk og orgasmen utspiller seg alltid i det organet lagd for seksuell klimaks, nemlig klitoris, sier Dodson, og understreker:

- Orgasmen kan variere i styrke eller intensitet - noen mer lokaliserte, noen mer diffuse og noen mer følsomme. Men de er alle klitorisorgasmer.

Også her er Gamnes helt enig.

- Alle orgasmer er ulike på et vis, men intensiteten avhenger av andre ting enn hvor man blir stimulert, sier Gamnes, og ramser opp fire faktorer hun mener er avgjørende:

Opphisselsesnivå - hvor kåt var du i utgangspunktet? Dagsform - var du stresset, sliten, opplagt, lei deg eller glad? Innlevelsesevne - hvor godt klarte du å være i sansene dine, la tanker og bekymringer gå og gå inn i det ubevisste? Bevegelse i underlivet - brukte du underlivet ditt, i form av muskelsammentrekninger og aktivering av bekkenet?

Syv ulike orgasmer

Dodson har likevel navngitt ulike orgasmer, men de har altså én ting til felles: De er alle klitorisorgasmer. Inndelingen handler egentlig bare om de ulike måtene man kan oppnå orgasmen på.

Medical News Today har omtalt en oversikt over Dodsons orgasme-kategorier:

1. Kombinasjonsorgasme

Oppnås ved at man stimuleres på ulike måter samtidig. Mange har allerede opplevd en kombinasjonsorgasme under samleie, så dette høres mer komplisert ut enn det er.

Hvis man eksempelvis kombinerer klitorisstimuli med vaginal penetrering, så kan man oppnå en kombinasjonsorgasme. Hvis du i tillegg puster tungt og trekker sammen bekkenbunnmusklene, kan orgasmen oppleves sterkere og mer intens.

2. Serieorgasme

Kvinner kan få mange orgasmer etter hverandre, og her har vi to gode nyheter:

Hvis man klarer å få én orgasme, er sannsynligheten stor for at man greier flere. Og, som ikke det var nok: Det finnes egentlig ingen grense for hvor mange orgasmer man kan få etter hverandre.

3. Spenningsorgasme

Treningsutløst orgasme, såkalt «coregasm», er relativt vanlig - hele én av ti kvinner kan oppnå det.

Kort forklart så er det en orgasme utløst av spenninger i mageregionen.

De små bekkenmusklene er tilknyttet klitoris, og disse spenningene i mageregionen gir derfor klitorisstimuli. Coregasm oppstår når blodet flyter i underlivet og bekkenet, og blir såpass eksplosivt at det skaper et «rush» som kommer til utløp i en orgasme.

4. Trykkorgasme

Når man oppnår orgasme ved å gni et objekt mot kjønnsorganet, eksempelvis en dyne, pute eller et sykkelsete.

Vanlig blant barn, som gjerne ikke forstår helt hva de gjør, men synes det kjennes godt ut.

5. Avslappingsorgasme

Oppnås ved dyp avslapping under seksuell stimulering.

Ifølge Dodson er det vanskelig å oppnå en slik orgasme på egen hånd. Hun fikk sin første avslappingsorgasme ved at kjæresten stimulerte henne med fingrene - uten at hun gjorde noe som helst annet enn å fokusere på å puste rolig og slappe av i musklene.

6. Fantasiorgasme

Enkelte kvinner kan oppnå orgasme i søvne, ved fantasi eller fetisjer.

7. G-punktorgasme

Orgasme som oppnås ved stimulering av g-punktet, som ligger i fremveggen av kvinnes skjede. Når det stimuleres, fylles det med blod og sveller opp.

Orgasmen «alle» vil ha

Orgasme nummer syv i Dodsons oversikt, nemlig g-punktorgasme, må vi avslutningsvis vie et eget avsnitt til.

G-punktorgasmen er nemlig den mest ettertraktede, om man kan bruke det ordet om en orgasme, og det er det flere årsaker til.

For det første er det mange som synes det er vanskelig å finne g-punktet, noe som gjør det hele litt mer spennende. I tillegg mener noen at en g-punktorgasme oppleves sterkere enn en «vanlig» klitorisorgasme.

For det tredje, er det gjerne ved stimuli av g-punktet at noen kvinner kan oppleve å «squirte», altså skille ut væske.

- Når du stimulerer g-punktet så treffer du klitoris sitt delingspunkt, altså hvor skaftet deler seg i de to bena. Urinrøret ligger også i nærheten, mellom skjedeveggen og klitoris sitt delingspunkt, så du stimulerer ulik muskulatur samtidig. Rent anatomisk er det mye mer enn bare klitorishodet som blir stimulert, og derfor kan nok også orgasmen oppleves sterkere, sier Gamnes.

Det samme gjelder egentlig den såkalte livmorhalsorgasmen, som mange også mener oppleves sterkere og mer intens.

- Når man opplever dyp stimulering av livmorhalsen, eksempelvis ved at penis støter dypt inn i skjeden, så aktiverer du hele bekkenet. Orgasmen blir gjerne sterkere da, fordi såpass mye muskulatur er involvert.

Men selv om det kan være både spennende og lærerrikt å utforske ulike måter til orgasme, tror ikke Gamnes det er spesielt lurt å ha så mye fokus på dette.

- Det er mange nok som sliter med å få orgasme, og det blir i alle fall ikke lettere av å ligge der og tenke på at «nå må jeg komme, nå må jeg komme» eller «nå må jeg få den typen orgasme». Forsøk heller å være til stede i øyeblikket, slipp bekymringene så godt det lar seg gjøre og gå litt inn i det ubevisste, sier Gamnes, og avslutter: