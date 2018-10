De med mange kolleger av motsatt kjønn blir oftere skilt

Det er særlig velutdannede menn med mange kvinnelige kolleger som har økt risiko for skilsmisse.

(ANB/Siste.no): Hvis det er mange mulige partnere på arbeidsplassen, øker det trolig risikoen for å bli skilt.

I en stor studie har forskere fulgt samtlige danske par som ble gift mellom 1981 og 2002, altså en periode på 21 år.

Forskerne har sett på hvilke par som ble skilt ut fra hvilken sektor de arbeider i. De fant det samme mønsteret for både menn og kvinner, melder forskning.no.

De som er ansatt i en sektor med mange medarbeidere av motsatt kjønn, blir oftere skilt. Det kan være en mann som arbeider som sykepleier eller en kvinne i et advokatkontor.

– Jeg er overrasket over at sammenfallet er så tydelig, og særlig at det gjelder for både menn og kvinner, sier Caroline Uggla, som er forsker ved Stockholm Universitet. Hun er hovedforskeren bak en artikkel om resultatene i tidsskriftet Biology Letters.

Kvinner i de mest mannsdominerte sektorene, for eksempel innen IT, har om lag 10 prosent større risiko for skilsmisse enn kvinner i de mest kvinnedominerte sektorene.

Det samme gjelder for menn. Menn med lang utdannelse som er ansatt i en kvinnedominert sektor, har dobbelt så stor risiko for skilsmisse som menn som er ansatt i en mannsdominert sektor.

Ufaglærte menn i kvinnedominerte fag har lavere risiko for skilsmisse enn menn i mannsdominert sektor. Og det er en overraskelse for forskerne. Tidligere studier har nemlig vist at en lang utdannelse reduserer risikoen for skilsmisse.

Disse bransjene har størst skilsmisserisiko:

Menn: Manpower (vikarbyrå), hotell- og restaurantbransjen, shipping.

Kvinner: Hotell- og restaurantbransjen, avfall og gjenbruk, sikkerhetsbransjen.

