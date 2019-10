De mest populære seriene på Netflix

Strømmegiganten Netflix får snart hard konkurranse fra Disney og Apple. Dette er seriene konkurrentene må matche.

Netflix er i dag verdens største strømmetjeneste i den vestlige verden med om lag 150 millioner abonnenter.

Likevel holder underholdningsgiganten kortene tett til brystet når det gjelder seertall og hvilke filmer og serier som er mest populære.

Både investorer og kunder av Netflix har etterspurt mer åpenhet rundt dataene, og i mai 2019 publiserte Netflix for første gang en oversikt over de ti mest sette seriene, filmene og dokumentarene.

«Stranger Things» kan kun ses på Netflix, og er en av strømmetjenestens største suksesser med et samlet seertall på over 60 millioner visninger. Foto: Netflix

Det hele var en test basert på seervanene til britiske brukere - som er et at de største markedene i Europa. Siden har det sildret ut informasjon her og der, for eksempel via sosiale medier eller kvartalsrapporter.

De siste tallene kom i en rapport for tredje kvartal, og ble publisert den 16. oktober. Dette er de siste offisielle tallene før Netflix får konkurranse fra både Disney+ og Apple+, skriver Time Magazine.

Listene er satt sammen av innhold som er mest sett uavhengig av når innholdet ble publisert på plattformen. En bruker må ha sett ferdig mer enn 70 prosent av en film eller en episode for at det skal telle som en visning.

Her er de mest populære filmene og seriene på Netflix, ifølge Time:

Orange Is The New Black (2013-2019): 105 millioner visninger

Murder Mystery (2019): 73 millioner visninger

Stranger Things: Season 3 (2016-): 64 millioner visninger

Triple Frontier (2019): 63 millioner visninger

The Perfect Date (2019): 48 millioner visninger

Bird Box (2018): 45 millioner visninger

The Umbrella Academy (2019-): 45 millioner visninger

Papirhuset (La Casa de Papel) (2017-): 44 millioner visninger

Tall Girl (2019): 41 millioner visninger

The Highwaymen (2019): 40 millioner visninger

You (2018-): 40 millioner visninger

Sex Education (2019-): 40 millioner visninger

Secret Obsession (2019): 40 millioner visninger

Our Planet (2019): 33 millioner visninger

Always Be My Maybe (2019): 32 millioner visninger

Unbelievable (2019): 32 millioner visninger

Dead to Me (2019-): 30 million visninger

Otherhood (2019): 29 millioner visninger

When They See Us (2019): 25 millioner visninger

Fyre: The Greatest Party That Never Happened (2019): 20 millioner visninger

Elite (2018-): 20 millioner visninger