De mest populære søkeordene når kvinner og menn vil se porno

Her er søkeordene som definerte hvilken porno folk var spesielt interessert i 2019.

20 prosent av alle søk foretatt på en mobiltelefon handler om pornografi, viser en oversikt Statista har publisert.

For Pornhub, en av verdens største pornonettsider, resulterte det i hele 39 milliarder søk i 2019.

Om en legger sammen alle minuttene med avspilt innhold, er det konsumert 169 år med innhold på nettsiden i løpet av fjoråret.

Når det gjelder mengde data snakker vi som oftest om gigabyte. Etter det kommer terrabyte, og etter det igjen kommer petabyte. For nettsiden ble det overført svimlende 6597 petabyte med data i 2019, en oppgang fra 2018 på hele 2194 petabyte.

Men hva er det egentlig folk søker etter?

I likhet med Google følger søketrender på Pornhub også populærkultur, media og større hendelser verden rundt. Det er grunnen til at søkeordet «alien» er det som nest mest definerte søkeordene i 2019.

Ifølge nettsidens omfattende oppsummering av brukernes vaner i 2019 er årsaken å finne i den verdensomfattende aksjonen om å storme det beryktede Area 51 som herjet på Facebook.

Også søk etter Belle Delphine, Cosplay og Apex Legends har utspring i trender som ellers har lite med porno å gjøre.

På tredje plass er søkeordet er «POV», som står for «point of view». Nettsiden tror økningen i salg av VR-briller kan være med å forklare trenden.

Les også: (+) Kåret årets beste porno

– Det ser ut til at folk vi se mer realistisk sex

Søkeordet som topper listen overrasket tallknuserne hos nettsiden. I motsetning til normalen er det nemlig ikke inspirert av større hendelser i verden, men er den klassiske kategorien «amateur» – eller amatør på norsk.

– Det ser ut til at folk vil se mer realistiske skildringer av sex. «Virkelige» mennesker istedenfor profesjonelle skuespillere. Det er interessant at flere og flere legger ut amatørvideoer av seg selv, sier lege Laurie Betito ved Pornubs Senter for seksuell velvære om søkevanene.

Hun tror teknologisk utvikling og mer åpenhet rundt sex spiller inn.

– Sex har blitt så mye mindre tabu at de som får et kick av ekshibisjonisme kan lage videoer med svært lite erfaring eller utstyr, siteres Betito.

Les også: (+) Lene (28) har finansiert studiene ved å selge toppløsbilder: –⁠ Ser ingen grunn til å slutte

«Kontroversiell fetisj»

På listen over de ti søkeordene som definerte 2019 finner vi også «ASMR».

ASMR står for «Autonom sensorisk meridianrespons». Pornhub omtaler det som en «fetisj så kontroversiell at noen tror den ikke eksisterer».

På folkemunne kalles ASMR blant annet for «hjerneorgasme» eller «hjernegjesp». På Wikipedia beskrives fenomenet som «en behagelig kriblende følelse i hodet, på skalpen, ryggen eller i perifere områder av kroppen, i respons til visuelt, auditorisk, lukt og/eller kognitive stimuli».

En trenger ikke å logge seg på Pornhub for å finne ASMR-videoer. YouTube er en gullåre for såkalte «ASMRtister», som de kaller seg selv på Reddit.com. Forumet har en egen seksjon for «sounds that feel good» hvor brukerne anbefaler vidoer. De fleste på YouTube

Et søk på «ASMR» gir nærmere to millioner treff, og her finner en alt fra bibliotekarer som i halvtimes lange videoer blar gjennom bøker og skraper på omslaget med lange negler til en polsk kvinne med slør og julenisselue som snakker med myk stemme i 24 minutter.

Laurie Betito mener søkeord som «ASMR» og «cosplay» viser at folk nå i større grad er på jakt etter ting utenom det vanlige.

– Folk søker etter porno utenfor boksen. Interessen for cosplay indikerer en søken etter alle former for fantasilek. Det handler ikke bare om sex – kostymene handler i stor grad om å stimulere hjernen. Det er det samme med ASMR som dreier seg om det sensoriske. Folk ønsker å komme i en annen sinnstilstand, ikke bare med bilder, men også lyder, sier sexeksperten.

De mest populære søkeordene

De mest populære søkeordene på Pornhub er en langt mer tradisjonell liste enn de søkeordene som definerte fjoråret.

Her er hele listen:

Her er listene over de mest populære pornostjernene i 2019, ifølge Pornhub.

Foto: (Pornhub.com)

Vårt naboland Sverige ligger litt over snittet når det gjelder antall kvinnelige brukere på Pornhub med en andel på 35 prosent. Gjennomsnittet er 32 prosent.

Norge er ikke nevnt spesielt på listen, men vi deler den samme kategorifargen som Sverige og Finland.

Norge og Sverige skiller seg imidlertid fra hverandre når det gjelder hvilken kategori som er mest sett. I Norge og Finland er det «lesbian» som er den dominerende kategorien, mens i Sverige er de mer opptatt av analsex.

Mellom menn og kvinner er det også forskjeller å spore, men også flere like interesser:

Gjennomsnittsalderen på de besøkende på nettsiden er 36 år. Personer i alderen 18 til 34 utgjør samtidig 61 prosent av trafikken.

I gjennomsnitt var et besøk på nettsiden i 10 minutter og 28 sekunder. Kvinner bruker nettsiden i snitt 23 sekunder lengre enn mennene.

Fredag er forøvrig den minst populære dagen på nettsiden, mens søndag er den mest populære. De besøkende flest er innom rundt midnatt. Søndag klokken 23 er totalt sett det mest populære tidspunktet.