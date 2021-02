De nye 2021-emojiene har blant annet latt seg inspirere av pandemiåret og ulike sider ved kjærligheten.

Apple slipper trolig en ny iOS-oppdatering om få uker. I den forbindelse rulles det ut 217 nye emojier og variasjoner av emojier.

De nye symbolene er per nå kun tilgjengelige for utviklerne. Men her kan du sjekke ut noen av dem før de slippes til almenheten.

Brennende kjærlighet

To nye hjerter står i anmarsj. Det ene er i brann, og det andre er lappet sammen med en bandasje.

Hjertet med bandasje brukes som det motsatte av et knust hjerte. Det kan benyttes til å indikere prosessen med helbredelse, eller for å utrykke sympati for noen som har gått gjennom en vanskelig tid, skriver emojipedia.org.

Hjertet i brann illustrerer ekstreme eller lidenskapelige former for kjærlighet eller begjær. Den representerer først og fremst lyst, men kan også indikere at man brenner tidligere kjærlighet, og kommer seg videre.

Det kommer flere par med mange forskjellige hudfarger, behåring og identiteter. Dette skal gjøre emojiene mer representative for dagens verden, og inkluderende for hvordan kjærligheten utspiller seg i 2021.

Mange av emojiene viser kjærlighet for hverandre. De fleste nye emojiene vil befinne seg her, i denne oppdateringen.

Ulike fjes

Tre smilefjes er nye i denne utgivelsen, hvorav to er helt nye. Ett av dem puster ut, ett gjemmer seg bak skyer, og det siste har spiraløyne.

Fjeset til venstre viser et ansikt med et synlig luftpust. Den kan brukes til å representere lettelse, utmattelse eller et sukk av skuffelse eller misnøye, skriver emojipedia.org.

Fjeset bak skyene kan brukes for uttrykke en tåkete sinnstilstand, forvirring, eller til og med en følelse av rolig lykke.

Fjeset med spiraløyne kan brukes for å indikere svimmelhet, men kan også vise til hypnose eller andre former for desorientering.

Vaksinesprøyte

Apple har også oppdatert sprøyten, og fjernet blodet. På denne måten fungerer sprøyten nå som en vaksinesprøyte.

Utvikling på Emoji-fronten

Apple har ikke gått ut med når brukerne får tilgang til de nye emojiene, men har sagt det skjer i løpet av våren. Emojipedia. org skriver at emojienes utseende kan endre seg før de blir publisert.

Det er ingen tvil om at emojiene har gått gjennom en stor utvikling gjennom årenes løp. Denne oversikten viser hvordan ulike fjes har forandret seg:

