De parene som har sterk seksuell kjemi gjennom flere tiår, har to ting til felles

Har du spontan eller responsiv sexlyst? Og, ikke minst: Hva har kjæresten din? Det er nok der vi må begynne hvis vi ønsker at lidenskapen skal vare, sier ekspertene.

Den verdenskjente sexforskeren Emily Nagoski får kanskje litt flere spennende spørsmål fra venner og bekjente enn den gjennomsnittlige ingeniøren der ute. Ikke til forkleinelse for ingeniører, altså, det er bare et eller annet med mennesker som forsker på sex som åpner for spennende samtaler.

Det er imidlertid ett spørsmål Nagoski får langt oftere enn andre, og det er følgende:

- Du, Emily... Hvordan greier par å beholde en sterk seksuell kjemi over mange tiår?

Du trenger heldigvis ikke være venn med Nagoski får å finne svaret, skulle du ha lurt på det samme. I en TED-talk lister hun nemlig opp de to fellesnevnerne som går igjen hos de parene som lykkes med dette.

Men før hun begynner, understreker Nagoski at dette ikke nødvendigvis er par som har sex så fryktelig ofte eller som har vill, utforskende sex. Som Nagoski sier:

- Nesten ingen av oss, har sex veldig ofte. Vi er travle.

SEXFORSKER: Emily Nagoski får ofte spørsmål fra venner og bekjente om hva som kjennetegner de parene som bevarer den seksuelle kjemien over mange tiår. Foto: TED

Vi har dessverre lite statistikk på det som foregår inne på soverommet i det ganske land. Men ifølge en rapport fra 2008, har gifte og samboende par i snitt sex 1-2 ganger i uken.

Uansett, «seksuell kjemi» handler sjelden om antall ganger man ligger sammen. En rekke studier viser at de som er fornøyd med sexlivet sitt gjennom mange år, ikke nødvendigvis er de som har sex oftest, men heller de som har best sex, opplever nærhet til partneren og som er relativt samkjørte i behov og lyst.

- De fleste par opplever at de har mindre sex etter nyforelskelsen har lagt seg, men målet må være å bevare nærheten og intimiteten. Det er den som er viktigst.

Det sier Gunhild Næss, sexologisk rådgiver ved Stavangersexologene, før hun legger til:

- Og her er det noen par som skiller seg ut, som rett og slett greier å bevare den nærheten bedre enn andre.

To typer sexlyst

Grunnleggende for å kunne opprettholde seksuell kjemi og ha et aktivt sexliv, er å forstå hverandres tenningsmønster, sier Nagoski. Her finnes det all hovedsak to ulike typer: spontan og responsiv.

Spontan sexlyst er når du får lyst på sex ute av det blå, som man sier. Men helt ute av det blå er det gjerne ikke, du har kanskje sett et sexy bilde, tenkt på sex eller sett en attraktiv person - og så kommer lysten med én gang.

Responsiv sexlyst er når man får lyst på sex som følge av berøring eller seksuell stimuli. Det kan være alt fra å få en klem og litt oppmerksomhet, til stimulering av kjønnsorganene.

LES MER: Spontan og responsiv sexlyst: - Mange føler at det er noe i veien med dem

Mens mange opplever spontan sexlyst når vi er nyforelsket, hovedsakelig fordi vi er nærmest ruset på hormoner, spenning og nysgjerrighet, vil de fleste få en mer responsiv lyst etter hvert som hverdagen inntreffer.

Her finnes det imidlertid et kjønnsskille. Ifølge Nagoski så har 70 prosent av menn hovedsakelig spontan sexlyst, kanskje på grunn av store mengder testostoron, mens det samme bare gjelder for 10 til 20 prosent av kvinner.

Tallene er imidlertid ikke sikre, og sexolog Næss er blant de som mener at det finnes en god del menn med responsiv sexlyst også, men fordi det anses som mer mannlig å ha spontan lyst, så snakkes det ikke like høyt om.

- Mange blir redde når den spontane sexlysten faller bort, eller utvikler seg til å bli responsiv. Da må du aktivt gå inn for å være nær partneren din slik at du får lyst, og noen kjenner på et slags tap når sexlysten ikke lenger bare kommer av seg selv, sier Næss, og fortsetter:

- Men den responsive sexlysten er vel så god som den spontane! Det betyr bare at man trenger seksuell stimulering for å få lyst på sex.

SEXOLOG: Gunhild Næss understreker at det ikke finnes noe som heter god eller dårlig sexlyst. Foto: Siv Sivertsen

To fellesnevnere

Tilbake til spørsmålet Nagoski ofte får: Hva gjør de parene som greier å bevare den sterke seksuelle kjemien i tiår etter tiår?

Jo, ifølge forskningen så har de to fellesnevnere:

1) De har et sterkt vennskap, hvor de stoler veldig på hverandre

Tilknytningsbehovet, altså behovet for å ha noen som er der for deg og får deg til å føle deg trygg, er sentralt i et parforhold.

Nagoski trekker spesielt frem emosjonell nærhet, altså at man evner å åpne seg og snakke godt sammen om problemer, som spesielt viktig.

Psykologparet John og Julie Gottman, som regnes som verdens fremste eksperter på parforhold, har funnet ut at emosjonelt intelligente menn er hovednøkkelen bak et lykkelig ekteskap.

Hvis mannen lærer seg å snakke om og håndtere sine og partnerens følelser, er mye løst, mener Gottman, som oppfordrer menn til å «fininnstille» seg på kvinners bølgelengde.

Les også Hvor god er du i sex? Det er spørsmålet vi bør slutte å stille

2) De prioriterer sex

- De setter til side alt det andre de kunne gjort: Barna de kunne oppdratt, jobbene de kunne brukt tid på, familiemedlemmer de kunne gitt oppmerksomhet til eller venner de kunne hengt med. Og gud forby hvis de heller ville sett litt på TV eller sovet, sier Nagoski.

Alt dette setter de på vent, og prioriterer heller dette:

- De legger seg i senga og lar huden sin berøre kjærestens hud.

Noen greier ikke å komme i gang

Sexolog Gunhild Næss er ikke overrasket over Nagoskis svar til venner og bekjente. Som terapeut er hun imidlertid mer i kontakt med de som ikke lykkes i å bevare den seksuelle kjemien, og for noen har det gått forbi det punktet hvor det bare er å «legge seg i senga og la huden berøre kjærestens hud».

- Da må fokuset vekk fra å prestere. I stedet for å tenke at målet skal være å oppnå orgasme, så kan målet være å nyte kroppskontakt og det å bli tatt på. Og så kan man prøve å bare «go with the flow», uten mål om å måtte komme, sier Næss, og fortsetter:

- Da blir det mer fokus på det jeg vil påstå er det viktigste, nemlig nærhet og intimitet.

Næss forteller at de også bruker sensitivitetstrening, en metode utviklet av sexforskerne Masters og Johnson.

- Da går man helt «back to basic» og tar samleiedelen helt vekk, og så fokuserer man bare på berøring, forklarer Næss.

Sensitivitetstrening bør helst utføres med veiledning fra en terapeut, men er en metode som ofte anvendes med stor suksess.

LES MER: Sensitivitetstrening kan redde sexlivet ditt - slik fungerer det

- Sexlyst er en stabil egenskap

Nyforelskelsens lidenskap er egetnlig ikke lagd for å overleve. Husk at forelskelse på mange måter er en felle fra biologiens side, hvor det absolutte målet er å få kvinnen befruktet. Med kroppen full av dopamin, adrenalin og oxytocin, legger kroppen altså til rette for at man skal ha mye sex.

I tillegg skjer det noe nesten magisk under en forelskelse, nemlig en synkronisering av testostoron-nivået - og derfor også en synkronisering av sexlyst.

Les også Sexolog med oppfordring til frustrerte menn: Slik vekker du kvinnens sexlyst

Det er altså når forelskelsesrusen legger seg, at man på mange måter ser kjæresten i klart lys. Da må man egentlig ære hverandre å kjenne litt på nytt, og samlivstereapeutene anbefaler å snakke sammen om sine seksuelle behov og ønsker.

- Sexlyst er en relativt stabil egenskap. Hvis man innleder et forhold til som åpenbart har mye høyere sexlyst enn deg, så vil det by på problemer, har psykolog Frode Thuen tidligere uttalt til Nettavisen.

Thuen understreker også at de færreste par er helt synkrone i sin sexlyst, og at de fleste parforhold tåler at den ene har litt mer lyst enn den andre. Problemene oppstår hvis behovene er veldig ulike og man ikke greier å snakke om det, sier Thuen.

Næss har også inntrykk av at de parene som lykkes med å bevare nærhet og intimitet, er flinke til å snakke sammen.

- Mange av mine par forteller at de fungerer godt på alle områder, men at sex er et fremmedspråk for dem. De synes det er vanskelig å kommunisere hva de synes er godt, og de sliter med å snakke sammen - både før, under og etter sex, sier Næss.

Kanskje er trikset å begynne allerede under forelskelsen med å være flink til å snakke om sex? Litt på samme måte som man diskuterer hobbyer, verdier og drømmer for fremtiden.

- Det er i alle fall avgjørende å kunne kommunisere om sexlyst og hva som tenner deg, både med ord, lyder og kroppsspråk, avslutter Næss.