De som fordømmer hamstringen har misforstått alt

«Fortsett med dine vanlige handlerutiner» maner myndighetene. Jeg er overhodet ikke enig.

Erna Solberg var ikke nådig i sin dom over hamstrende butikk-kunder landet over. «Det er usolidarisk» sier hun, samtidig som Folkehelseinstituttet sier at det overhodet ikke er noen grunn til å endre på handlevanene sine. Ingen grunn til å hamstre, maner de igjen og igjen.

Selv sitter jeg hjemme og ser bort på de sju handleposene mine med toalettpapir, hermetikk og posesupper, pent plassert på stuegulvet. Burde jeg skamme meg, spør jeg meg selv. Var det usolidarisk av meg å kjøpe de seks boksene med lapskaus?

Nei, har jeg landet på. Og nå skal jeg forklare deg hvorfor.

Jeg, som så mange andre i slutten av tjueåra, har ikke et særlig systematisk handlemønster. Som regel bestemmer jeg meg for hva jeg skal spise til middag samme dag, og drar innom butikken på vei hjem fra jobb. Deretter får jeg gjerne lyst på noe snacks i løpet av kvelden, og tar meg nok en butikk-tur da. Dessuten går jeg gjerne innom butikken på vei til jobb, for å kjøpe meg en yoghurt eller lignende til frokost.

En vanlig dag kan med andre ord inneholde tre butikkbesøk. Tre ganger daglig er jeg altså innom denne butikken med mine basiller, samtidig som jeg også utsetter meg selv for andres smittespredning.

Ifølge en studie gjennmomført av helsemyndighetene i USA overlever koronaviruset i 24 timer på overflater av papp, og hele tre døgn på overflater av plast og metall. Det vil si at om jeg er smittet uten å vite om det, og deretter fortsetter handlevanene mine ved å være innom butikken en gang daglig, ender jeg opp med å legge igjen basillene mine der hver eneste dag. Basiller som overlever i minimum 24 timer, til jeg er tilbake igjen neste dag og gjør det samme om igjen.

Og det er faktisk slik at man mest sannsynlig smitter andre med viruset før man selv viser noen symptomer. Du kan altså gå rundt og smitte folk uten å være klar over det selv. Så, er det da forsvarlig å opprettholde de handlevanene man allerede har?

Svaret er jo opplagt. Det kommer an på handlevanene du besitter, og jeg tror dessverre alt for mange er i samme båt som meg. De handler fra dag til dag, og har sjelden mat liggende i bakhånd.

Da er det tross alt mer ansvarlig å gå til noen større innkjøp og bygge seg opp et lite hjemmelager. Selv om det fører til tommere butikkhyller i et par dager. Da har du både begrenset smittespredningen ved å unngå en del butikkbesøk, og du har også mat i bakhånd dersom du blir så syk og sengeliggende at du ikke kommer seg ut av døra.

Det er bedre enn å være avhengig av andres hjelp og samfunnets ressurser når du først blir dårlig.

Jeg sier ikke at du skal gå amok og bestille 100 kilo med mel, eller fylle hele bagasjerommet til bilen med dopapir. Jeg sier at du skal hamstre i moderate mengder. Ha nok middagsmat og lunsj for tre uker. La tre pakker med dopapir stå urørt i gangen.

Deretter kan du gå på butikken to-tre ganger i måneden, med en planlagt handleliste og kjøpe det du trenger for å holde deg gående i et par uker til.

For knappe to uker siden var det i overkant av 200 bekreftede smittetilfeller i Italia. Nå er det samme tallet 17 600. De har ikke nok ressurser til å behandle alle, og de må stadig ta avgjørelser om hvem som skal dø, og hvem som får leve. Det er ingen grunn til at det skal være noe mildere for oss. Det er ingen skam i å være forberedt.

Så jo, Erna, det er faktisk grunn til å endre på handlevanene mine.