«Debatten»-programlederen slettet innhold etter massiv kritikk: - Helt urimelig

Fredrik Solvang kan ikke forstå hvorfor folk reagerte innholdet han endte med å slette i sosiale medier.

- Det skal utrolig lite til før ting misfortås, sier Fredrik Solvang til Nettavisen om kritikken han har mottatt i sosiale medier den siste tiden.

Se hele intervjuet med Fredrik Solvang øverst!

For kort tid siden så «Debatten»-programlederen seg nødt til å slette et innlegg han la ut på Instagram-kontoen sin om terror-dømte Philip Manshaus etter massiv kritikk.

«Gay. Gay. Gay. Oh so gay», skrev Solvang til et bilde han delte av Manshaus.

SLETTET: Slik så innlegget ut. Foto: Skjermdump (Instagram)

Til VG forklarte Solvang innlegget med at det var en intern sjargong blant hans homfile venner, og at meningen med innlegget var å kommentere på ytringene Manshaus kommenterte selv.

- Lavterskel for kritikk

Instagram-bilde av Manshaus er imidlertid ikke det eneste Solvang har fått kritikk for i sosiale medier i det siste.

Tidligere denne måneden var Solvang en av flere offentlige personer som fikk så øra flagra, etter ikke å ha deltatt på «Black Lives Matter»-kampanjen i sosiale medier. For å vise solidaritet skulle alle dele et sort bilde på Instagram med emneknaggen #blackouttuesday.

Dette hadde imidlertid ikke Solvang fått med seg, og delte i stede et bilde av en nystekt pizza og øl.

- Det blir helt urimelig å få kjeft for å ikke ha lagt ut noe. Sånn kan det ikke være, uttalte han til Dagbladet den gang.

Da Nettavisen møtte Solvang i forkant av Gullruten-utdelingen fredag kveld, kunne han fortelle at han ikke alltid er like enig i kritikken han mottar.

- Det skal utrolig lite til før ting misforstås, og kanskje des mer oppmerksomhet man får, des lavere blir terskelen for kritikk, sa han.

Les også: Fredrik Solvang skadet i sykkelulykke

- Orker ikke forklare

For mange er det kanskje uvant å se Solvang så aktiv som han har vært på Instagram i det siste. Ifølge han selv har han alltid likt å ytre meningene sine, men som oftest på Twitter.

Der har han også endt med å slette tidligere innlegg som har fått kritikk.

- De få gangene jeg har slettet noe, har det vært av praktiske årsaker. At jeg ikke har hatt tid til å begynne å forklare, fortalte Solvang til Nettavisen.

Ofte synes han kritikken er helt urimelig.

- Men det må man bare bite seg i, også må man bare akseptere at flertallet bestemmer, uttalte han.

I fjor gjestet Fredrik Solvang Nettavisen-podkasten «SCHENDIS». Her hele episoden her: