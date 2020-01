Dedikerte hedersprisen til Jon Skolmen

Den folkekjære Lasse Åberg vant årets hederspris for «Selskapsreisen» på den svenske filmgallaen «Guldbaggen».

I takketalen spøkte Åberg først om at broren kvelden i forveien verken hadde hørt om hedersprisen, eller skjønte hva den kunne brukes til. Deretter valgte Åberg å hylle flere kolleger, blant andre norske Jon Skolmen, som spilte karakteren Ole i «Selskapsreisen»:

– Jeg vil posthumt også dele deler av denne prisen til min venn, Bo Jonsson, som gikk bort for et år siden, som er motoren bak filmene. Og selvfølgelig mitt «side kick» Jon som også har forlatt oss, som dere kanskje vet. Pluss mange andre. Det har vært et skikkelig mannefall, så du kan si at en epoke er over, sa Åberg på scenen.

Skuespiller og komiker Jon Skolmen sovnet inn i mars i fjor, 78 år gammel, med familien til stede.

HEDRET: Skolmen ble hedret av Lasse Åberg mandag kveld. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

Skolmen var fra 80-tallet og utover med i en rekke filmer, og ble kjent for de fem «Selskapsreisen»-filmene sammen med Åberg.

I 2009 ble Skolmen selv tildelt hedersprisen under utdelingen av Komiprisen.

– Vinneren har vært aktivt med fra fjernsynets første år, kjent gjennom barne-TV, der han laget stor underholdning med en skrivemaskin og en persienne, sa Knut Lystad – og dermed forsto alle at det var Skolmen som skulle hedres den gangen.

- Jeg er kjempeglad. Litt sjokka. Det har vært et morsomt liv, det er helt sikkert altså, sa Skolmen selv.

I 2015 uttalte Skolmen at han ikke hadde planer om å stå på scenen igjen.