Deler gladnyhet på Instagram

Da diagnosen ble satt fantes det ingen kur, skriver Gunhild Stordalen. Nå er det knapt spor etter sykdommen.

I 2014 ble Gunhild Stordalen diagnostisert med den livstruende bindevevssykdommen systemisk sklerodermi. Siden den gang har hun kjempet mot sykdommen, og hun har vært åpen om både sykdommen og om tøffe eksperimentelle behandlinger hun har vært gjennom.

Torsdag deler hun en gladnyhet med sine følgere på Instagram. Forretningskvinnen, legen og miljøaktivisten skriver nemlig at det nå nærmest ikke er spor etter sykdom i kroppen og at hun nå kan redusere medisindosen.

- Da jeg ble diagnostisert med en livstruende type sklerodermi i 2014 var det ingen kur, skriver hun.

- Men vi fant en eksperimentell behandling i Nederland. I dag, tre år etter min andre beinmargstransplantasjon, er sykdommen nesten ikke å spore og jeg kan redusere medisindosen. Det er fortsatt noe i systemet, men med en lang, avslappende sommer å komme seg på, skal jeg komme dit, skriver hun.

På bildet feirer Stordalen med to is i sola, og hun skriver også at et slikt medisinsk gjennombrudd gir håp til pasienter over hele verden.

Siden diagnosen har både Gunhild og ektemannen Petter Stordalen vært åpne om det de har gått gjennom. I Gunhild Stordalens bok, «Det store bildet» skriver hun at hun fikk de første sykdomsanfallene allerede på videregående skole. Likevel gikk det lang tid før hun i oktober 2014 fikk diagnosen systemisk sklerose. Hun skal ha holdt anfallene skjult gjennom oppveksten.

– Men jeg visste. Jeg visste, slik jeg alltid hadde visst. Slik jeg hele livet hadde fortrengt. Alle anfallene. Alle gangene jeg hadde hovnet opp. Alle gangene jeg hadde blitt akutt dårlig. Selvfølgelig hadde noe i meg visst at jeg hadde en underliggende sykdom. Jeg ville bare ikke innrømme det for meg selv, heter det i et utdrag fra boka, sitert av VG.