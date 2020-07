Delte bilde med kjæresten: - Jeg blir sint. Nok nå!

Maria Mena ut på Instagram etter rasistisk kommentar.

- Hvem sier at det ikke finnes rasisme i Norge? Spør Maria Mena (34) seg på Instagram etter at hun fikk slengt en rasistisk kommentar etter seg på Instagram.

I juni delte den folkekjære artisten et bilde av seg selv og sin nye kjæreste der responsen var stor av lykkeønskninger og hyggelige ord. Likevel var det én kommentar som overskygget alt annet.

En kvinne bak en privat profil valgte heller å legge fra seg en sleivete, rasistisk kommentar om Mena.

- Jeg blir sint. Ikke på grunn av denne kommentaren. Hun kan ikke stave og jeg synes synd på henne. Men jeg er sint fordi dette ikke er nytt. Fordi vi har lært oss å svelge slike kommentarer. Fått tykkere hud for å ikke virke så «følsomme». Nok nå! NOK NÅ! Skriver Maria Mena om kommentaren.

Maria Mena har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

- Jeg elsker han

I mars kunne Maria Mena avsløre at hun hadde funnet lykken på ny, omtrent ett år etter at det ble slutt mellom henne og Bård Hauki (52).

Det var gjennom en spørsmålsrunde på hennes egen Instagramprofil at hun bekreftet det hele. Til tross for at hun stadig deler bilder av hennes nye utkårede, er det likevel svært lite fansen får vite om han.

- Jeg elsker han, skrev hun blant annet til et bilde av han som hun delte på historiefunksjonen på Instagram tidligere i år.

Da Mena gjestet «Senkveld» i mai, lettet hun derimot litt mer på sløret.

- «Kleppa» og jeg, som jeg kaller han. Han heter Morten, nå kan jeg si det, uttalte hun i programmet, ifølge TV 2.

- Jeg ble venn med han først, og så ble vi kjærester. Og så har jeg lett lenge, kanskje fordi min erfaring er at kjærlighet er kaotisk, jeg har ventet lenge på det som er skummelt og så kommer det ikke. Det viser seg at jeg har funnet en helt fantastisk trygg og fin mann, forklarte Mena.

Mortens fulle navn er Morten Kleppa. Etter sosiale medier å dømme er han matentusiast og liker musikk.

Ikke alene

Maria Mena er ikke alene om å oppleve rasistisk hat i Norge i dag.

Kort tid etter drapet på George Floyd i USA ble det satt i gang en demonstrasjon og antirasistisk kampanje i sosiale medier. Ved å poste et sort bilde med emneknaggen «Blackout Tuesday» i sosiale medier viste man avsky mot rasisme.

Til tross for at sosiale medier var preget av fred, forsoning og forståelse den dagen var det likevel flere som opplevde hat. Blant dem skuespiller Tinashe Williamson som våknet til en uhyggelig og rasistisk kommentar i innboksen.

Meldingen hun mottok delte hun videre i sosiale medier som vekket avsky hos mange. Blant dem ektemannen og skuespilleren Odd Magnus Williamson.

- Og slik startet dagen for kjæresten min, skrev han.

Til VG forklarte Tinashe Williamson at hun valgte å dele meldingene hun mottok for å vise at det fremdeles finnes rasisme i Norge i dag. Hun fortalte også om en barndom preget av mobbing fordi hun så annerledes ut.

- Folk la stygge lapper i matpakken min og sekken min om hudfargen min, og om at jeg måtte «dra tilbake dit jeg kom fra». Jeg har også som voksen flere ganger opplevd at folk har slengt «N-ordet» etter meg, og da jeg var tenåring måtte jeg løpe fra en gjeng nynazister i Lillestrøm, uttalte hun til VG.

Ifølge Williamson var innboksmeldingen hun mottok etter «Blackout Tuesday»-kampansjen, heller ikke den første av sitt slag.

