Demi Lovato forlovet seg for to måneder siden. Nå er forholdet over

Demi Lovato og Max Ehrich var et par i et halvt år.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Demi Lovato (28) og Max Ehrich (29) har brutt forlovelsen, melder People. Ingen av dem har selv bekreftet bruddet, men en kilde forteller følgende overfor kjendisnettstedet:

– Det var et tøft valg, men Demi og Max har bestemt seg for å gå hver til sitt for å fokusere på sine respektive karrierer. De har respekt og kjærlighet for hverandre, og vil alltid sette pris på tiden de hadde sammen.

Lovato og Ehrich forlovet seg for to måneder siden, etter bare fire måneder som par. Frieriet ble godt dokumentert i sosiale medier med en bildeserie og en kjærlighetserklæring:

Hylles for ærligheten

Det er ikke kjent hvorfor forholdet har tatt slutt, men ifølge Daily Mail ble Ehrich tidligere denne måneden beskyldt for å sende meldinger med flørtende tone til Selena Gomez (28).

Hun har på sin side fått mye oppmerksomhet det siste døgnet, men av helt andre grunner. Natt til fredag delte hun nemlig et bilde på Instagram der hun viser frem arret hun fikk på innsiden av låret etter en nyretransplantasjon i 2017.

Til bildet skriver hun følgende:

«Da jeg fikk nyretransplantasjonen min, husker jeg det var veldig vanskelig å vise frem arret til å begynne med. Jeg ville ikke at det skulle synes på bilder, så jeg gikk i klær som dekket det. Nå, mer enn noen gang, føler jeg meg selvsikker på hvem jeg er og hva jeg gikk gjennom. Jeg er stolt av det».

I kommentarfeltet renner det over av gode ord.

«Takk for at du deler historien din med oss. Vi elsker deg og ærligheten din», lyder en av kommentarene.

En annen følger setter pris på selvsikkerheten til Gomez:

«Gratulerer, det krever mye å være modig. Du er en fantastisk ambassadør for alle som er redde for å elske seg selv men fortjener å bli elsket. Jeg er stolt over at datteren min beundrer en så sterk, selvsikker og modig kvinne».

FÅR SKRYT: Selena Gomez' nyeste Instagram-innlegg får fansen til å juble. Foto: NTB

Kongelig babynyhet

«Hennes kongelige høyhet prinsesse Eugenie og Mr. Jack Brooksbank er lykkelige over å annonsere at de venter barn tidlig i 2021», skriver den britiske kongefamilien på Twitter.

Dette er ekteparets første barn, og også prins Andrew (60) og Sarah Fergusons (60) første barnebarn. I Twitter-meldingen kommer det frem at de øvrige medlemmene av kongefamilien er i ekstase over babynyheten til prinsessen.

Prinsesse Eugenie og Jack Brooksbank giftet seg i oktober 2018 etter åtte år som kjærester.