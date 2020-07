– Jeg visste at jeg elsket deg det øyeblikket jeg møtte deg, skriver sangeren på Instagram.

Sangstjernen Demi Lovato (27) og kjæresten, skuespiller Max Ehrich (29), er forlovet.

Det bekrefter de begge med flere bilder på Instagram, der Lovato blant annet skriver følgende om forloveden:

«Max Ehrich. Jeg visste at jeg elsket deg det øyeblikket jeg møtte deg. Det var noe jeg ikke kan beskrive for noen som ikke har opplevd det selv, men heldigvis gjorde du det. Jeg har aldri følt meg så elsket av noen i hele mitt liv (bortsett fra av foreldrene mine). Du presser meg aldri til å være noe annet enn meg selv. Og du får meg til å ville være den beste versjonen av meg selv. Jeg er beæret over å akseptere din hånd i ekteskap. Jeg elsker deg mer enn en bildetekst kan beskrive, men jeg er i ekstase over å starte en familie og et liv med deg. Jeg elsker deg for alltid, min kjære. Min partner».

Erich skriver på sin side at han alltid vil sette pris på Lovatos «rene, vakre, evige sjel», med flere bilder fra frieriet.

Les også: Paris Hilton åpner seg om barndommen: - Det skjedde noe jeg aldri har snakket med noen om

Virvelvindromanse

Lovato og forloveden satte for alvor fart på romanseryktene i mars, etter at de i flere uker hadde lagt igjen flørtende kommentarer under bilder av hverandre i sosiale medier.

Overfor Us Weekly bekreftet en kilde forholdet samme måned, mens Lovato og Erich selv forholdt seg relativt tause. Etter at førstnevnte ved et uhell dukket opp på Erichs livesending på Instagram var imidlertid fansen overbevist.

I april snakket Lovato for første gang om kjæresten offentlig, da hun i et radiointervju fortalte at hun hadde introdusert ham for artistkollega Sam Smith (28). Da sa hun blant annet at det å møte Smith er et tegn på at man er viktig for henne.

I mai dukket både Lovato og Erich opp i Ariana Grande (27) og Justin Biebers (26) «Stuck With U»-musikkvideo, og bekreftet forholdet for alvor med et kyss - til fansens glede.

Siden har de delt flere bilder av hverandre i sosiale medier og tilbragt tid sammen i karantene - noe som åpenbart har fått dem til å skjønne at de er ment for hverandre livet ut, ettersom de nå - etter drøye fire måneder - har forlovet seg.