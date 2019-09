Demi Moore naken på ny forside

Demi Moore (56) poserer naken på den siste forsiden av Harper's Bazaar.

NEW YORK (Nettavisen): - Baring all for the October issue of @harpersbazaarus 💗 skriver hun på Instagram, som best kan oversettes med «Viser alt i oktober-utgaven».

På bildet er hun iført bare et armbånd og en rosa hatt. Inne i bladet snakker «Striptease»-stjernen blant annet ut om begge foreldrenes misbruk, samt hennes eget.

Her er bildet hun har lagt ut på Instagram. Se flere video og flere bilder fra magasinet nedeover i saken.

Om moren forteller hun blant annet følgende historie:

- Det neste jeg husker er at jeg bruker fingrene mine, de små fingrene til et barn, for å grave pillene min mor hadde forsøkt å svelge ut av munnen hennes, mens min far holdt munnen åpen og fortalte meg hva jeg skulle gjøre.

- Noe dypt inni meg forskjøv seg den dagen, og det endret seg aldri. Min barndom var over, sier Demi Moore i intervjuet.

Moore snakker også ut om sitt eget alkoholmisbruk, om hvordan hun ble edru i 20-årene, hvordan hun slet igjen i 30-årene og 40-årene, og at hun ikke kom tilbake på sporet igjen før i 50-årene.

Moore sier hun sammenligner det å være edru med å føde et barn.

- En del av det å være edru, er at jeg ikke vil gå glipp av øyeblikk i livet. Selv om det betyr å leve med litt smerte.

Ifølge New York Post kommer Moore snart med en bok, Inside Out, som kommer i salg i slutten av september.