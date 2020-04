Demi Moore satte seg selv i isolasjon med eksmannen. Nå hagler romanseryktene

Skal ha vært under samme tak i over 20 dager.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Etter over 13 år som mann og kone bestemte skuespillerstjernene Demi Moore (57) og Bruce Willis (65) seg for å skille lag i 2000.

Sammen har de tre barn sammen, og har helt siden bruddet vært svært fokuserte på å opprettholde et godt vennskap og alltid prioritere familien.

Likevel er det flere som nå spekulerer på om de to kan ha funnet tilbake til hverandre.

I isolasjon sammen

På Instagram tirsdag vakte familien oppsikt da de delte en rekke bilder av at familien har samlet seg og sitter i isolasjon sammen i forbindelse med den pågående korona-smitten.

Ifølge flere utenlandske medier, deriblant Daily Mail, er bildet av hele familien i matchende pyjamaser tatt hjemme hos Demi Moore.

Om Bruce Willis bare er på besøk for den ene kvelden er foreløpig ukjent, men flere hevder at han skal ha vært sammen med resten av familien i over 20 dager i og med at isolasjon innebærer å ikke gå ut døren.

Fansen påpeker også at det hadde vært svært lite smittevennlig hvis Willis bare var der for en kveld, i og med at han verken bor med Dami Moore eller barna til vanlig.

Ryktene hagler

På kort tid haglet kommentarene inn på familiebildene som ble delt, og flere mener at dette er et tegn på at de har funnet tilbake til hverandre. Om ikke annet så er det i alle fall en ønsketenkning blant flere.

- Dere er det perfekte paret, skriver en fan.

- Familie goals, skriver en annen.

- Dere er perfekte sammen, skriver en tredje.

Verken Demi Moore eller Bruce Willis har foreløpig kommentert de mange spekulasjonene.

Mye familietid

Det er imidlertid ikke bare Demi Moore og Bruce Willis som tilsynelatende benytter de strenge korona-restriksjonene til litt ekstra familietid.

Kjendiser som Jennifer Garner og Justin Bieber er blant de som deler hyppige bilder og videosnutter av hvordan de tilbringer dagene i isolasjon.

David Beckham tyr til litt luft og utetrening mellom slagene.

- Jeg har også holdt meg hjemme slik dere har gjort og har forsøkt å få tiden til å gå sammen med familien min. I England er vi heldige som har muligheten til å gå ut av døren for å trene. En løpetur hjelper meg med å holde både kropp og sinn frisk i tider som dette, skriver Beckham på Instagram sammen med et klipp der han er ute å løper.

