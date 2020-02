Demokratisk falitt av NRK

- Ingen vet hvem den verdige vinneren er, mener kjendismanager Erland Bakke.

Av Erland Bakke, manager til flere av Norges mest kjente profiler. Deriblant John Arne Riise, Linni Meister, Per Sundnes og Chris Medina.

Vi vil trolig aldri finne ut hvem som er den rettmessige vinneren av Melodi Grand Prix 2020. Kun fordi NRK ikke klarte å gjøre jobben sin.

La det ikke vær tvil om at det å vinne MGP er like stort for artister som det er for sportsutøvere å vinne gull i OL. Det er ingen større konkurranse i verden innenfor musikk enn MGP og Eurovision Song Contest. Hvis en alpinist kommer i mål sekunder før nestemann i OL, men så fungerte ikke klokka de siste sekundene? Hva kaller vi det? En liten ripe i lakken eller katastrofe?

LES OGSÅ: MGP-finale med bismak etter stemmetrøbbel: - Dette er tidenes skandale

MGP-sjefen, Stig Karlsen, uttalte til Dagbladet at avstemmingsproblemene, som ikke fungerte før det sto igjen to av ti deltakere, var å anse som en liten ripe i lakken. Noen timer tidligere sa Karlsen dette til Aftenposten: «Vi er veldig opptatt av at dette skal være en rettferdig konkurranse. Alle skal behandles likt, det er hele fundamentet til konkurransen. Likevel har jeg det ganske klart i hodet mitt hvilken låt jeg tror vil gå hele veien. Det har jeg hvert år, og jeg får ofte rett».

Når min far på 68 år, mine barn på 13 og 15 år har klart å registrere oss på NRK og sitter klare for å stemme, for oss en borgerplikt, så får vi ikke heiet på våre favoritter på grunn av emojis? Mens NRK sitter igjen med fire nye registrerte brukere.

Erland Bakke er manager til flere av Norges mest kjente profiler. Deriblant John Arne Riise, Linni Meister, Per Sundnes og Chris Medina. Foto: Privat

SVT og Melodifestivalen i Sverige har hatt «hjerterøstning» i fem år. De har klart dette uten problemer. Hva er det NRK ikke klarer? Det som overrasker meg mest er hvorfor ikke SMS-avstemning er back-up løsningen? NRK er jo godt kjent med SMS-avstemninger i flere av sine største programmer. Hvordan kan 30 personer håndplukket av NRK noen gang bli en bra back-up løsning? Bør vi nå være usikre på SMS-avstemningene som har blitt gitt i Stjernekamp og MGP de siste seks årene? Og hvem er disse 30 personene? Når ble de kontaktet? Eneste som er sikkert er at feilmarginene er store og at ingen vet hvem den verdige vinneren egentlig er.

MGP-sjefen sa følgende til VG i november: «MGP har gjennom 60 år prøvd mange forskjellige modeller for juryering og avstemming. I 2020 gir vi igjen mer makt til folket. Det er viktig for oss at TV-seerne er de som har mest makt når MGPs endelige resultat skal avgjøres.»

Så en liten ripe i lakken kan dette umulig ha vært. Det blir mer som en front mot front kollisjon med en trailer.

I sitt festår, med feiring av 60 år med Melodi Grand Prix, ble ingen deltakere behandlet likt og TV-seerne fikk ikke bestemme. Vi ble dratt tilbake til 70-tallet hvor et knippe av NRK´s utvalgte personer bestemte hvilken låt som skulle vinne og representere Norge. Særdeles udemokratisk og kritisk når det ikke er en armlengdes avstand til låtskrivere/artister og NRK/MGP.

LES OGSÅ: Tone Damlis manager om MGP-skandalen: - Katastrofe

Ulrikke Brandstorp, som foreløpig er vinneren, har gode relasjoner til MGP-ledelsen. Hun har vært med tidligere og satt i fjor som en av fire i «Adresse Tel Aviv», programmet som anmelder de internasjonale bidragene. I tillegg har hun blitt invitert hjem til MGP-sjef, Stig Karlsen, i private selskap.

Ulrikke gikk rett til finalen i år fordi hun ble håndplukket av en «fagjury» i forkant. NRK-nyhetene før finalen valgte nettopp å trekke frem Ulrikke og påpeke at hun var favoritten til å vinne. Det gjorde også programlederne under sendingen. Raylee som hadde fem ganger så mange «streams» som Ulrikke ble ikke trukket frem. En skulle tro at hvis en låt ble fem ganger bedre likt så var også hun en favoritt? Men slik vurderte ikke NRK det. De valgte å se på bettinglister, hvor du maksimalt kan satse 400 til 500 kroner fordi selskapene selv er særdeles usikre på hvem som kommer til å vinne. De bommer svært ofte.

Når folket ikke får avgjøre hvem som skal representere Norge blir disse koblingene og skjevfordelinger særdeles problematiske. I år avviklet NRK den internasjonale juryen til den norske finalen som ofte har bestått av nære relasjoner til MGP-ledelsen eller underholdningsavdelingen i NRK. Når de nå ikke klarte å la folket avgjøre i år heller, er NRK og Melodi Grand Prix klare for bærekraftige løsninger? Jeg tror ikke det etter årets finale.

Det eneste riktige for MGP 2020 er å holde hele finalen på nytt. Men det vil aldri skje. Omdømmet til NRK og MGP står på spill. Kanskje NRK bør gå sammen med en annen kanal for å avvikle finalene i fremtiden? Dette er tydeligvis blitt for vanskelig for dem.

Fikk du ikke stemt? Her kan du stemme på din MGP-favoritt: