Demonstrerer mot norskeid lakseoppdrett

- Jeg stoler ikke på hvor fisken kommer fra, sier Pamela Anderson under en demonstrasjon mot lakseoppdrett.

At den tidligere «Baywatch»-stjernen Pamela Anderson engasjerer seg for miljø og dyrenes velferd er ingen hemmelighet.

Tidligere denne måneden kastet hun blant annet klærne i en kampanje for Peta, den internasjonale organisasjonen for dyrerettigheter, for å rette oppmerksomheten mot spekkhoggere i fangenskap.

Nå skaper hun overskrifter igjen. Denne gang med en demonstrasjon mot lakseoppdrett, arrangert av organisasjonen Sea Sheperd i Canada.

Det er Fiskeribladet som omtaler saken.

Ifølge bladet stoppet Anderson, sammen med en gjeng andre demonstranter, utenfor et oppdrettsanlegg tilhørende norske Grieg Seafoog og Cermaq i Canada.

På et av anleggene gikk Anderson ombord og uttrykte sin bekymring for fallende antall villfisk, og at det er en sammenheng mellom lakselus i oppdrettsanleggene og villfisk.

DEMONSTRERTE: Pamela Anderson var svært aktiv i demonstrasjonen mot lakseoppdrett. Foto: Sea Shepherd

- Folk vet det rett og slett ikke - de innser ikke at dette er fisken de spiser. Jeg stoler ikke på hvor den kommer fra. Dersom du spiser sushi, spiser du muligens noe av denne syke, lusebefengte fisken, sa Anderson, ifølge Fiskeribladet.

- Jeg ser det veldig klart og tydelig nå, bare ved å være på dette anlegget ser jeg det, hvor avskyelig det der. Jeg ville ikke spist noe som dette, sa hun videre.

Anderson har også gått ut på Instagram der hun deler sin bekymring:

- Flere forhold som spiller inn

Demonstrasjonen har på kort tid fått internasjonal oppmerksomhet, der blant andre Cermaq har gått ut med en uttalelse til Intra Fish. De mener selv at de produserer laks på en bærekraftig måte.

- Nedgangen i villaksbestandene våre er en umiddelbar og alvorlig bekymring for alle. Det er en dessverre sammensatt sak, som kommer til å kreve et samarbeid mellom flere parter for å løse», skriver Cermaq.

DEMONSTRASJON: Slik så demonstrasjonen ut utenfor flere lakseoppdrettanlegg. Foto: Sea Shepherd

- Det er mange forhold som spiller inn, som klimaendringer og varmere var, forsuring av havene, mikroplast, tap av habitat og urbanisering. Det er også økt økonomisk aktivitet i havene fra både akvakultur og andre havbaserte næringer som shipping og transport», skriver de videre.

Grieg Seafood har foreløpig ikke kommentert saken.

Blir hyllet av fansen

Det er som nevnt ikke første gang den tidligere «Baywatch»-stjernen skaper overskrifter med sitt engasjement.

Da hun kastet klærne tidligere denne måneden - der hun lå naken i et badekar, for å visualisere hvordan en spekkhogger har det i et badebasseng, ble imidlertid oppmerksomheten heller rettet mot Andersons nakne kropp.

På kort tid strømmet kommentarene fra fansen inn, der flere applauderer stjernen for stuntet hun gjør. Flere også bemerker seg at timingen til reklamen ikke kunne passet bedre enn nå - kort tid etter bruddet med den franske fotballspilleren Adil Rami (33).

- Du rocker, jente! Nå kan Rami angre, skriver en blant annet.

Turbulent brudd

I slutten av juni ble det kjent at Pamela Anderson og den franske fotballspilleren hadde gått fra hverandre etter to år som kjærester.

På Instagram gikk Anderson hardt ut mot fotballspilleren med grove utroskapsanklager.

- I mer enn to år har livet mitt vært en stor løgn. Jeg har blitt lurt, og lurt til å tro at vi var kjempeforelsket. Jeg er sønderknust over å finne ut at han har levd to liv, skrev hun blant annet.