Den britiske kongefamilien møtes til krisemøte mandag - Meghan deltar trolig via telefon fra Canada

Prins William sier han helst vil at «alle skal spille på samme lag», og håper familien kan komme til løsning under dagens krisemøte.

I forrige uke annonserte prins Harry og Meghan at de ønsker å trekke seg tilbake fra sine roller i kongefamilien og bli økonomisk uavhengige.

Nyheten kom overraskende på det britiske folk, men også resten av kongefamilien. Det viste seg nemlig at de ikke hadde konsultert de andre medlemmene av kongefamilien før de kom med sin annonsering.

LES OGSÅ: Kritikken hagler mot Meghan etter meldingen som sjokkerte kongehuset

- Dronningen forlanger løsning

Mandag har dronningen innkalt til krisemøte med familien, i håp om å kunne komme til enighet.

Ifølge BBC skal prins Harry, prins William og prins Charles være til stede på møtet, mens Meghan skal via telefon fra Canada.

BBCs kongeekspert tror imidlertid at det «sikkert vil ta tid» å komme til en løsning. Man antar at de først vil forsøke å definere det nye forholdet prins Harry og Meghan skal ha til kongefamilien.

Kilder nær kongefamilien sier til The Daily Mail at dronningen nærmest skal ha forlangt at de kommer til en løsning.

- Jeg har aldri sett kongehuset i så dårlig stand, sier kilden til avisen.

LES OGSÅ: Prins Harry og Meghan trekker seg tilbake: – Litt mer komplisert enn som så, sier det britiske kongehuset

DRONNINGEN har innkalt til krisemøte mandag. Foto: NTB Scanpix

Kilden forteller videre at familien er skuffet og såret over prins Harrys avgjørelse om å trekke seg tilbake fra kongefamilien.

Prins William skal ha tatt nyheten med sorg, ifølge The Times.

- Jeg har lagt armen rundt broren min hele livet og nå kan jeg ikke gjøre det mer; vi tilhører ulike enheter, skal prins William ha sagt, og fortsatt:

- Jeg er lei meg for det. Alt vi kan gjøre, og alt jeg kan gjøre, er å forsøke å støtte dem og håpe at vi med tiden kan stå sammen. Jeg vil at alle skal spille på samme lag.

BRØDRE: Prins William (t.h,) synes det er trist at broren har bestemt seg for å trekke seg tilbake fra kongefamilien. Her er brødrene fotografert sammen i 2006. Foto: NTB Scanpix

Dele tiden mellom Storbritannia og USA



Det var på onsdag i forrige uke at uttalelsen fra prins Harry og Meghan kom.

– Etter mange måneder med refleksjon og interne diskusjoner har vi bestemt oss for å gjøre en forandring dette året og skape en ny progressive rolle innen institusjonen, skrev paret på Instagram, og fortsatte:

– Vi har til hensikt å tre tilbake som fremstående medlemmer av kongefamilien og arbeide for å bli økonomisk uavhengige, samtidig som vi vil fortsette å støtte Hennes Kongelige Høyhet Dronningen fullt ut.

Familien sier de ønsker å oppnå en geografisk balanse for sønnen sin, Archie Mountbatten-Windsor, mellom Storbritannia og USA.

Les også: Prins Andrew om Epstein-kontakt: - Jeg straffer meg selv for det hver dag

Den angivelige uoverensstemmelsen mellom prinsene William og Harry og deres ektefeller, hertuginnene Kate og Meghan, skal ha preget dronningen i året som gikk, ifølge en sak i The Times like før jul.

Ifølge britiske medier skal hun være skuffet over barnebarnet Harry og hans amerikanske kone.

The Times skriver at bildet av Harry og Meghan ikke er å se blant de andre familiebildene på dronningens skrivebord når hun holder juletalen.