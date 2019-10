Den mye omtalte podkastepisoden til Durek Verrett er fjernet. Nå takker han prinsesse Märtha Louise for å lede vei

Podkastepisoden der Durek Verrett åpnet opp om sexlivet sitt er nå gjort utilgjengelig for lytterne.

Forrige uke skapte Durek Verrett (44), kjæresten til prinsesse Märtha Louise (48), oppsikt da han i sin egen podkast, «Ancient Wisdom Today», åpnet opp om private detaljer rundt hans eget sexliv.

I podkastepisoden «Uplevel your life» hevdet han blant annet at han har trent på å styre sin egen utløsning, og delte detaljrike skildringer av sitt og kjærestens sexliv, uten å presisere spesifikt hvem det var han snakker om.

Podkastepisoden ble raskt en snakkis, der blant andre sexologer og leger gikk hardt ut og avkreftet flere av den selverklærte sjamanens påstander. Verken Verrett eller Märtha Louise kommenterte saken - og nå er episoden ikke lenger tilgjengelig.

Takker Märtha

Årsaken til hvorfor Verrett, bare noen dager etter at kritikken haglet, har gjort den mye omtalte episoden utilgjengelig på streamingnettstedene, har han foreløpig ikke kommentert.

Durek Verrett har ikke besvart Nettavisens henvendelser. Manageren til prinsesse Märtha Louises, Carina Carlsen, ønsker heller ikke å kommentere saken.

I et innlegg på Instagram mandag delte imidlertid Verrett et bilde av seg selv sammen med Märtha Louise hvor han takker kjæresten.

- I løpet av livet gjør vi mange feil, noen store og noen små. Uansett er dette livet, å lære og vokse og bli bedre enn vi var før. Å ha mennesker der for å gi deg instruksjoner, og endre oppførselen din med kjærlighet, sannhet og ærlighet - ikke gjennom sinne og slemme ord- er nøkkelen til å se muligheter, skriver han til bildet før han fortsetter:

- Ubegrenset kjærlighet og støtte er det som virkelig hjelper deg til å reise deg og være en arvsleder. Til gudinnen, min kjæreste, prinsesse Märtha Louise, til venstre for meg, takk for at du peker ut veier for meg til å bli en bedre mann.

Anklager pressen

De siste timene har kommentarfeltet til innlegget til Verrett kokt, der blant annet norske medier blir anklaget for å ha fabrikkert og endret budskapet til kjæresten til prinsessen.

Til det svarer han med et stort takk.

I kjølvannet av den mye omtalte podkasten har også prinsessen selv åpnet opp om sine tanker de siste dagene.

- Utfordrer de eksisterende systemene

- Det å stå opp for det man selv tror på er ikke alltid lett. Men å kjenne din sanne kjerne og våge å følge hjertet ditt, skjer ikke hvis du hører på hva andre synes om deg eller deres fryktbaserte råd.

Dette skriver Märtha Louise til et bilde av en løve, som hun forklarer videre at representerer styrke. Innlegget er delt på hennes prinsessekonto på Instagram.

På hennes private Instagramprofil har hun også delt et bilde av henne og kjæresten, Durek Verrett.

- Det å åpne nye dører og perspektiver med denne vakre sjelen er et eventyr i seg selv. Forandring kommer ikke uten å utfordre de eksisterende systemene, og noen ganger skaper det krusninger i stille vann, skriver hun.

Også i prinsesse Märtha Louises kommentarfelt har det bugnet over med både støtteerklæringer og kritikk - der noen kritiserer forholdet med Durek Verrett, mens andre hyller henne for å stå frem som et godt eksempel.

Nettavisen har som nevnt vært i kontakt med prinsesse Märtha Louises manager, som ikke ønsker å kommentere saken.