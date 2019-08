Den nye vinden

Vind kan være så mangt, men den jazzvinden som kommer fra Sund Folkehøgskole i Trøndelag er så avgjort av den varme og gode sorten.

Helt siden oppstarten i 1992 har jazzlinja ved Sund Folkehøgskole i Inderøy i den nordlige delen av Trøndelag vært som en slags førskole for store deler av den oppvoksende norske jazzslekt.

Mange av det som var Highasakite, Eirik Hegdal, Ola Kvernberg, Kjetil Møster og Hedvig Mollestad er alle tidligere elever ved Sund - alle musikanter som har satt sine tydelige spor i norsk jazz og tilliggende herligheter. Helt siden starten har det vært slik og det er åpenbart slik også den dag i dag.

Med albumet «Sundavind», som kun er å finne digitalt, forteller det seineste kullet oss at talentene nok en gang står i kø. Alle de elleve låtene er skrevet av bandets 15 medlemmer og varierer relativt mye stilistisk. Med ei besetning som består av tre vokalister: Miriam Namtero Kibakaya, Benedikte Kornelia Eia Hegset og Liv Ellen Rønning - sistnevnte spiller også altsaksofon, to tenorsaksofonister: Simon Hagerup Holm og Aksel Rønning, Emil Storløkken Åse på gitar, Håvard Falch Belsheim på tangenter, Eskild Okkenhaug, Sverre Sæbø og Sondre Lekang på bass samt Vegard Lemme, Tobias Rønnevig og Niklas Heide på trommer, åpnes det opp for mange muligheter og de gripes begjærlig. Her er alle nevnt og ingen glemt fordi de er bra alle sammen, men også fordi jeg om noen år kan løfte brillene og si at jeg nevnte han/henne allerede i august 2019. Jeg er nemlig ikke i tvil om at flere av disse unge musikantene vil bli å høre i en rekke viktige sammenhenger de nærmeste tiåra.

Musikken de allerede modne unge folka gir oss er i all hovedsak svært melodisk og tiltalende og av og til med et rockepreg ved seg. Det stoooore ensemblet kunne lett gått i veien for hverandre, men det skjer faktisk ikke. Arrangementene, som jeg regner med de involverte også står for, kler låtene på et fint vis. Dette er enkelt og greit tøft og en strålende bekreftelse på at det spirer og gror noe voldsomt i norsk jazz. Den nye vinden er her allerede.

