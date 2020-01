Den tidligere kjæresten til Bobbi Kristina Brown er død

Nick Gordon som ble kjent ansvarlig for dødsfallet til Bobbi Kristina Brown, er død, opplyser hans advokat.

– Til tross for ale de utrolige utfordringene Nick møtte i løpet av de siste årene, kan jeg bekrefte at han jobbet hardt for å holde hodet oppe og holde seg edru, og at han virkelig ønsket seg et godt liv med familien mer enn noe annet, sier advokat Joe Habachy som representerte Nick Gordon.

Han opplyste ikke noe om hvor eller hvordan klienten døde.

Gordon (30) ble erklært ansvarlig for at ekskjæresten og den avdøde sangerinnen Whitney Houstons datter, Bobbi Kristina Brown døde for fem år siden. Den 22 år gamle kvinnen ble funnet bevisstløs og med ansiktet ned i et badekar i januar 2015. Hun havnet i koma, men døde etter seks måneder.

I ettertid beskyldte familien hennes Nick Gordon for å ha gitt henne en cocktail med ulike medikamenter før hun endte med ansiktet ned i badekaret. Obduksjonen greide ikke med sikkerhet å fastslå hvordan 22-åringen døde, men i blodet ble det påvist morfin, kokain, alkohol og reseptbelagte legemidler. Spørsmålet om det dreide seg om en selvmord, et uhell eller om hun ble drept ble aldri klarlagt.

Gordon ble aldri tiltalt i saken, men ble i et sivilt søksmål dømt til å betale 36 millioner dollar til de etterlatte etter å ha blitt kjent ansvarlig for dødsfallet.

Whitney Houston tok foreldreløse Nick Gordon til seg da han var tolv år, men adopterte ham aldri formelt. Etter at hun skilte seg fra Bobby Brown i 2007 oppdro hun Gordon og Bobbi Kristina som søsken. Etter at Houston døde i 2012 offentliggjorde imidlertid de to at de hadde inngått et parforhold.