Den tidligere TNT-vokalisten Tony Mills er død

Vokalisten ble 57 år gammel.

- Du ga oss tre flotte album, mange fantastiske konserter og mange nydelige øyeblikk sammen på turné og i studio, sier bandet på sin Facebook-side.

Hardrock-bandet fra Trondheim består av vokalist Baol Bardot Bulsara, gitarist Ronni Le Tekro, trommis Diesel Dahl og bassist Ove Husemoen, og ble startet for over 35 år siden i 1982. For kun noen dager siden, 16. september, så ble bandet innlemmet i Rockheim Hall of Fame.

Mills, som ble født 7. juli 1962, var med i TNT fra 2006 til 2013. Engelskmannen ble diagnostisert med kreft i april tidligere i år, og hadde siden da vært alvorlig syk. Han slet med sterke smerter og måtte etter hvert bruke rullestol.

- Han levde livet til det fulleste, helt til han pustet for siste gang i armene mine. Han etterlater seg et ettermæle som vil leve videre i mange generasjoner. De som sto ham nærmest, vil også huske ham som en snill sjel med en glede for et rolig liv, hans dyr og hans motorsykler, er noe av det kona Linda Mills skriver i sin avskjed til ektemannen.