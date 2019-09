Den bergenske bassisten Ole Amund Gjersvik er av den ustoppelige sorten. Det betyr at det kommer musikk i bøtter og spann derfra - heldigvis.

Siden 1990 har Ole Amund Gjersvik (55) gitt ut plater under eget navn på sitt eget selskap Acoustic Records. Det gjør han fortsatt og i stadig større grad, men nå kommer alt kun digitalt. Musikken blir ikke noe mindre givende og spennende av den grunn.

Først ut i denne bunka bestående av sju utgivelser er duoen Into the Beast som i tillegg til Gjersvik består av vokalisten Marita Moe Sandven. Her serverer de oss en rekke originallåter med fri impro med tekster både på norsk og engelsk pluss tre standardlåter. Her tas det sjanser og skapes settinger som er av det spennende slaget. Moe Sandven er et nytt bekjentskap for meg og forteller meg umiddelbart at her har Bergen frambragt ei ny stemme det skal bli interessant å følge.

»Down the Blues Lane - Alone» er Gjersvik mutters aleine i bluesland må vite. Det er langt i fra bare bassisten vi møter her: Gjersvik spiller også gitar, trommer og munnspill og så plystrer og synger han også! Et flott eksempel på Gjersviks voldsomme allsidighet.

»Goodbye» er et duoalbum med pianisten Tore Hegdahl. Sistnevnte er et nytt bekjentskap for meg. Gjersvik og han kler hverandre på et inderlig vis i tolkningene av en rekke kjente og mindre kjente sanger som Pat Methenys undervakre «Travels», svenske folketoner og standardlåter som «For All We Know» og «Goodbye». Bare det å høre igjen «Travels» er verdt inngangspengene aleine.

På «Folksongs» er vi tilbake til Gjersvik í solotapning og her dreier det seg utelukkende om bassisten Gjersvik. Ni mer eller mindre kjente folkesanger som for eksempel «Blåmann, Blåmann», «Den fyrste song» og «Danse mi vise gråte min sang» blir tolka på et høyst personlig og nedpå vis der Gjersvik får bassen til å synge. Vakkert!

»Moments» viser oss nok ei side av Gjersvik. Sjøl om vi kun møter han og bassen hans nok en gang, så er det her samtidskomponisten- og musikeren Gjersvik som inntar høytalerne. Dette er musikk som krever en hel del av oss som lyttere, men under overflaten her finnes det stadig nye lag det er spennende å stifte bekjentskap med.

»Twisted Walk» et et nytt solomøte med Gjersvik. Her spiller han i tillegg til bass - både akustisk og elektrisk - også elektriske og akustiske gitarer, trompet og munnspill. Han nekter seg ingenting den karen! Han har skrevet all musikken og den spenner over alt fra frirock til frijazz og gir oss nok et glimt av hva og hvem Ole Amund Gjersvik er.

Festen avsluttes med «Feelin´ Blue». Det er albumet som minner mest om et av de andre, nemlig «Down the Blues Lane - Alone». Her er det blues for alle penga og Gjersvik synger, spiller gitar, bass og munnspill. Tøft og originalt.

Ole Amund Gjersvik er en spennende og unik musikalsk personlighet. Han er ustoppelig kreativ og kjenner få om noen musikalske grenser. Her har vi altså fått hilse på sju av hans visittkort fra 2019 og året har fortsatt noen måneder igjen.....

Into the Beast Headless Bodies Homeless Hearts Acoustic Records

Ole Amund Gjersvik Down the Blues Lane - Alone Acoustic Records

Ole Amund Gjersvik - Tore Hegdahl Goodbye Acoustic Records

Ole Amund Gjersvik Folksongs Acoustic Records

Ole Amund Gjersvik Moments Acoustic Records

Ole Amund Gjersvik Twisted Walk Acoustic Records