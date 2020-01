Denise Richards nekter å filme serie etter at ryktene florerer om utroskap kort tid etter bryllupet

Venninnene bekymret for Denise Richards etter at påståtte flamme går hardt ut mot stjernen.

Den tiende sesongen av «Real Housewives of Beverly Hills» er omdiskutert allerede før den starter.

Ryktene har nemlig florert i USA om at den tiende sesongen av den eller så dramafylte reality-serien, kom til å bli et stort gjesp. Men nå, kort tid før sesongen skal ha premiere, har fiffig nok noen ville rykter snudd fullstendig om på situasjonen.

Lidenskapelig affære?

For å forstå sirkuset må vi dra gjennom hovedingrediensene i denne sladderkjeksen:

Det hele startet da den britiske avisen Daily Mail hevdet å ha flere kilder internt i produksjonen av tv-serien som avslørte at Denise Richards (48) og tidligere RHOBH-stjerne Brandi Glanville (47) skal ha hatt en lidenskapelig affære.

Brandi Glanville har tidligere vært en del av Real Houswives of Beverly Hills.

Så skal anonyme kilder ha avslørt at dette skjedde fordi Denise Richards ekteskap med Aaron Phypers angivelig var et åpent forhold, men ryktene går på at det kanskje ikke er tilfellet likevel. Og at Aaron ikke visste at kona hans lå med Brandi.

Dette skal ha pågått i halvårsperiode, omtrent et halvt år etter bryllupet deres.

Videre sies det at den tidligere Bond-piken Richards i kjent RHOBH-stil skal ha blitt konfrontert med disse ryktene av de andre damene i serien, under en tur til Roma i november 2019.

Richards skal angivelig ha stormet av settet og ikke dukket opp igjen, som har fått noen til å spekulere om hun nå vil trekke seg fullstendig fra den intrige-tunge serien. Blant annet er det blitt bekreftet at Richards ikke har blitt med på fellesturer hvor det skulle filmes til serien den seneste tiden.

Det store spørsmålet nå, er selvsagt om alt er et stunt for å unngå at den tiende sesongen av serien skal gjøre intrigene i de ni foregående sesongene til skamme.

Daily Mails anonyme kilder var nemlig veldig opptatt av å melde at all dramatikken var blitt fanget opp av tv-kameraene og at alt ville komme med i serien.

Kryptiske meldinger

Enten disse anonyme kildene snakker sant eller ei, brygger det opp til en aldri så liten krig mellom de to reality-blondinene.

For mens Denise Richards har sittet meget stille i båten, har motparten gjort sitt for å spe vann på møllen, ved å dele kryptiske Twitter-meldinger.

Der hinter Glanville om at hun har lyst til å fortelle noe, men at hun ikke får lov.

I tillegg har hun skrevet:

– Det er en diger forskjell mellom å hooke opp med noen et par ganger og å ha et romantisk forhold med noen, skriver Glanville på sin Twitter-konto.

Uansett hva Glanville sitter på av informasjon, får hun ikke lov å dele dette før serien har rullet over skjermen, men hun ønsker å bevise sin troverdighet når det skjer.

– Jeg lyver ikke om NOE SOM HELST som jeg sa på 'housewives' og jeg er villig til å ta en løgndetektor-test, og la det være klart at jeg ikke ENGANG var den som utløste dette, skriver Glanville tydelig opprørt på sin Twitter-konto.

Representantene til Denise Richards har trosset taushetsforbudet ved å gå ut og nekte for ryktene som svirrer.

I tillegg sies det at Richards har krevd at scenene ikke skal sendes, ifølge anonyme kilder som US Weekly har sitert.

Ble syk

Hvordan rykteflommen har påvirket Richards og ektemannen Aaron gjenstår å se, men bare timer etter Daily Mail avslørte det påståtte forholdet, gikk Richards på rød løper i Spania. Flere la da merke til at hun ikke hadde på seg gifteringen.

Ektemannen Aaron har ikke kommentert det som har skjedd.

Denise Richards og Aaron Phypers fotografer i Los Angeles i 2019. Da var stemningen en annen.

Denise Richards har dog ikke vært helt fraværende i sosiale medier den siste tiden. I slutten av 2019 avslørte hun at hun har hatt sterke smerter på grunn av flere tilfeller av brokk.

Venninnene bekymret for Denise

Sykdommen og fraværet til Richards har fått RHOBHs Lisa Rinna, som har vært hennes nære venninne i 20 år, til å reagere.

På Instagram har hun ytret sin frustrasjon overfor venninnen.

Fra venstre: Lisa Rinna, Sutton Stracke, Denise Richards, Kyle Richards, Erika Jayne, Dorit Kemsley, og Teddi Jo Mellencamp på fest i California. Foto: Vivien Killilea/Getty Images

– Denise, har du det bra? Du dukket aldri opp hos Dorit på lørdag kveld, og vi var alle så bekymret for deg. Hva skjedde?! Du sa du skulle komme, og du skulle møte Garcelle (en av sesongens nykommere, journ.anm.) Vi hørte aldri fra deg. Hva skjedde?, skriver Rinna i kommentarfeltet under et av bildene Richards har delt.

– Er alt ok? Har alle det bra?, fortsetter Rinna i en tilleggskommentar, uten at Denise har svart venninnen.

Dette fikk ytterligere en tidligere RHOBH-frue, Camille Grammer til å reagere.

– Denise har ikke sluttet i RHOBH og Rinna, du kaster venninnen din under bussen. Hva med å ringe henne for å høre hvordan det går med henne og slutte å twitre om det, skriver Grammer som i forrige sesong forlot serien etter uoverensstemmelser med resten av kvinnene i serien.

– Jeg har prøvd å kontakte henne privat. Takk for din bekymring, Camille, svarte Lisa Rinna kjølig tilbake.

Har hatt et plettfritt rykte i serien

Richards, som tidligere har vært gift med den notorisk utro skuespilleren Charlie Sheen, ble med i Real Housewives of Beverly Hills i sesong ni, som ble sendt i 2019.

Denise Richards med eksmannen Charlie Sheen i 2003. Paret har to barn sammen. Foto: AP Photo/Paul Skipper

Da lot hun seerne få et eksklusivt innblikk i privatlivet hennes, med døtrene Lola, Sam og Eloise, samt den ferske ektemannen Aaron Phypers.

Aaron og Denise giftet seg i 2018, og bryllupet, som det var stor interesse for i amerikanske medier ble vist i seriens niende sesong.

Videre har Richards blitt portrettert som en av de minst dramatriggende medlemmene i realityserien, sammenlignet med de andre intrigemakerne som er med.

Riktignok har hun fortalt om hvordan hun åpnet opp døren for eksen Sheen og en prostituert da de troppet opp til Thanksgiving-middagen hennes, i tillegg til detaljer om det herlige sexlivet med ektemannen og at hun har tillat ham å ta massasje med en «happy ending».

Likevel har mesteparten av det som vises av henne, dreid seg om hverdagslivet med hennes nye ektemann, døtrene og om hvordan det er å leve med at hennes adopterte datter er døv.

I serien har hun støtt og stadig skrytt av og takket ektemannen Aaron for at han tar seg av barna mens hun er ute på jobboppdrag.