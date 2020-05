Denise Richards slår tilbake etter reality-kollegaens fornærmelser

Denise Richards satte ikke pris på å bli sammenliknet med et «skittent barn».

Realityserien «Real Housewives of Beverly Hills» har opp gjennom årene sørget for flere opphetede tv-øyeblikk mellom de medvirkende kjendisfruene.

Både kommentarer og drinker kastes over en lav sko, og i den nyeste episoden er det Denise Richards (49) som får høre det.

Ifølge BravoTV blir nemlig skuespilleren kalt en «ragamuffin» av kollega Kyle Richards - som hun for øvrig ikke er i familie med, tross samme etternavn. Dette er et uttrykk som typisk brukes om et barn i slitte, møkkete klær.

Responsen til fornærmelsen har Denise Richards nå valgt å dele på Instagram, der hun slår tilbake ved å dele flere tidligere magasinforsider med fansen - trolig for å vise at hun ikke er «møkkete».

Slår tilbake

– Mimrer med denne #ragamuffin-en, skriver hun til en bildeserie med forsider fra blant andre Cosmopolitan og GQ.

Kyle Richards, som liret av seg kommentaren, legger seg på sin side flat for å ha kalt kollegaen møkkete. På Twitter forklarer hun bakgrunnen for hvorfor hun sa det.

Mamma pleide å kalle meg det da jeg så rotete ut. Hun sa: Ikke løp rundt som en ragamuffin, skriver realitystjernen.

Hun legger til at det ikke er noen unnskyldning.

– Det forsvarer ikke at jeg sa det. Ikke snilt. Denise er vakker, ingen tvil om det, skriver hun, og skylder på litt for mange drinker, utmattelse og følelser.

Affære-rykter med kollega

At det er drama mellom reality-fruene, er ikke noe nytt. I flere år har tv-seerne som nevnt fått se det meste, og det tok ikke lang tid før også Denise Richards sto midt i spetakkelet.

Skuespilleren har vært med i serien siden i fjor, og havnet i janaur midt i en svært offentlig krangel med flere av kvinnene i serien. Da ble det nemlig hevdet at hun og kollegaen Brandi Glanville (47) hadde en affære.

Sesong 10, som hadde premiere i april, har i stor del vært preget av dette, der både Denise Richards og Brandi Glanville blir konfrontert av de andre og bedt om å fortelle sannheten. Richards nekter for at det er noe hold i ryktene.

RYKTER: Flere hevdet at Denise Richards hadde hatt en affære med realitykollegaen. Det stemmer ikke, ifølge Richards selv. Foto: (NTB Scanpix)

– Hever oss over det

Konflikten og dramaet mellom realityprofilene ble svært opphetet, og endte faktisk med at Richards stormet ut og truet med å trekke seg fra programmet.

– Det var en utfordrende sesong for meg, for å si det mildt. Det var noe jeg ikke forventet i det hele tatt, sier Richards til Entertainment Tonight om sesongens store snakkis.

Videre forteller hun at hun ble tatt på senga av ryktene, og fastslår at hun og ektemannen, Aaron Phypers (47), har et solid forhold.

– Vi hever oss bare over det. Folk vil si det de vil si, og i det store og hele kan vi ikke bry oss om det, sier hun.

