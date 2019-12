Denne feilen gjør mange hundeeiere på nyttårsaften

Som veterinær får jeg hvert år mange henvendelser fra bekymrede dyreeiere som gruer seg til nyttårsaften. Særlig én feil går igjen blant velmenende hundeeiere.

Det nærmer seg nyttårsaften, som de fleste forbinder med fest og fyrverkeri.

Imidlertid kan årets siste dag være en skremmende opplevelse for dyrene, både de ville og husdyrene våre.

Som veterinær får jeg hvert år mange henvendelser fra bekymrede dyreeiere som gruer seg til nyttårsaften, og særlig én feil går igjen blant velmenende hundeeiere.

Det er vanlig at hunder blir skremt av smellene og lysglimtet fra raketter. Noen blir så redde at eieren blir oppriktig bekymret. Noen hunder gjemmer seg under sengen, skjelver og peser. Andre prøver å stikke av hjemmefra.

Ikke gjør denne feilen

Vi har lett for å menneskeliggjøre dyrene våre. Når hunden er redd, er det derfor mange hundeeiere som synes synd på hunden og prøver å trøste den ved å snakke med «trøstestemme», holde rundt og klappe hunden.

Selv om tanken er god, vil dette gjøre hunden enda mer engstelig. På hundespråket betyr det at vi klapper hunden at vi sier hunden er flink. Når en tispe slikker valpen langs siden av kroppen, roser hun valpen. Ved å klappe hunden mens den er redd, belønner vi den for å være redd, altså vi forteller hunden at det er riktig å være redd.

Både dyr og mennesker kan reagere på smellene som følger med nyttårsfyrverkeriet. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Vær en trygg leder for hunden

I en hundeflokk vil hunden henvende seg til lederen i situasjoner der den føler seg usikker. Lederen vil så fortelle hunden om det er grunn til bekymring eller ikke. Har du trent hunden din riktig skal den se på deg som sin flokkleder. Det er videre du som må fortelle hunden at fyrverkeri ikke er farlig, men å venne en redd hund til smell og fyrverkeri tar tid.

Dette kan du gjøre

For de aller reddeste hundene bør man unngå å oppholde seg i områder med mye raketter. Har du ikke mulighet til å reise bort selv finnes det hundehoteller og kenneler som tilbyr pass på nyttårsaften.

Oppfør deg som normalt. Hunder er sensitive for forandringer i eiers atferd. Vær rolig og ikke skru opp stemningen når rakettene begynner eller synes synd på hunden om den er redd.

Venn hunden til smell. Du kan finne videoer av raketter på for eksempel YouTube, og ha i bakgrunnen med ikke altfor høy lyd. Dette lønner seg å begynne med i god tid før nyttårsaften.

La hunden være i et rom der smellene ikke høres så godt og lysglimt ikke kan sees. For eksempel i kjelleren.

Sett på TV eller radio.

Putt bomull i ørene.

Gå en lang tur eller tren med hunden tidligere på dagen slik at den er så tilfreds som mulig.

