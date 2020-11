Denne kommentaren får Gordon Ramsay til å rase: – Faen ta dere

Stjernekokken er ikke fornøyd med å bli tatt for å være sønnens bestefar.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I april i fjor ble tv-kokken Gordon Ramsay (54) far for femte gang, da sønnen Oscar (1) kom til verden.

Fra før av har han og kona Tana Ramsay (46) barna Megan (22), Holly (20), Jack (20) og Matilda (19), så det er trygt å si at sistemann er en såkalt «attpåklatt». Det har vist seg å føre til enkelte misforståelser når hele storfamilien er ute på tur.

I et intervju med Men's Health, gjengitt av Mirror, forteller nemlig stjernekokken at han stadig blir tatt for å være Oscars bestefar – og at flere tror han er eldstesønnens barn.

– Drit og dra, han er vår

Ramsay er ikke særlig fornøyd med forvirringen, og reagerer med sinne hver gang noen tar feil.

– Det verste er når jeg går med Tana og Jack, og alle ser på Jack som om Oscar er sønnen hans, forteller stjernekokken.

Han legger til at han ofte får kommentarer som «du må være så stolt over å være bestefar», noe som får ham til å se rødt.

– Faen ta dere, han er vår, svarer han på det.

Etter alt å dømme har ikke Ramsay særlig mye tålmodighet igjen hva gjelder disse situasjonene.

– Hvis jeg blir kalt «bestefar» én gang til, kommer jeg til å gå i taket, sier fembarnsfaren til magasinet.

Historisk etter prisutdeling

Under American Music Awards natt til mandag norsk tid, vant rapperen Cardi B (28) prisen for «fansens favorittsang».

Med det ble hun historisk, ettersom dette er andre gang hun vinner den aktuelle prisen. Aldri før har noen vunnet prisen, der fansen selv får stemme på sin favoritt, to ganger – før nå.

I 2018 vant 28-åringen med låten «Bodak Yellow», og i år vant låten «WAP».

Rapperen selv var ikke til stede under prisutdelingen, men tok til Twitter for å takke fansen.

«Tusen takk! Jeg og Meg (Megan thee Stallion, som også er med på låten, journ. anm) setter virkelig pris på alle dere som støtter sangen. Tusen takk for at dere stemte», skriver hun.

– Ikke planlagt

Emily Ratajkowski (29) kunne for en måned siden avsløre at hun venter barn, men graviditeten var ikke planlagt.

Det forteller 29-åringen i podkasten Gurl Talk, ifølge Mirror.

– Jeg så alltid for meg å få barn som eldre, men korona-lockdown var en av grunnene til at dette skjedde, sier hun.

Videre legger Ratajkowski til at hun ikke hadde hatt tid til å kombinere barn med sin travle modellkarriere.

– Modellbransjen er så altoppslukende. Det må være førsteprioritet, og du må være tilgjengelig for jobb hele tiden, noe som gjør det vanskelig å planlegge livet, forteller hun.

29-åringen legger til at det ble mye lettere å fokusere på privatlivet nå som det ikke er like mye som skjer på grunn av pandemien. Hun har derimot ikke planer om å gi opp modelljobbingen selv om hun i nær fremtid også blir mor.

– Det betyr ikke at jeg gir opp jobben, men det kommer ikke til å være alt i livet mitt, sier den vordende moren.

