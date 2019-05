Denne lappen endret alt: TIX måtte sjekke ut av «Paradise Hotel»

Triana brøt ut i gråt etter å ha hørt brevet til Thea.

Det har ikke manglet på følelser inne på «Paradise Hotel» den siste tiden. I forrige uke var det mye dramatikk mellom Mario Riera (20) og Sofie Karlstad (24), etter at Mario endte opp med å ha sex med Bettina Buchanan (24).

Nå er imidlertid katta ute av sekken. Sofie vet hva som har skjedd, og alle er venner igjen.

Denne parseremonien er det noe helt annet som står i fokus, og det er Thea Gudmundsen (21) sitt forhold til Henrik Beyer (22).

Under seremonien fikk nemlig Thea både Henrik og Andreas Haukeland, bedre kjent under artistnavnet TIX, bak seg. Til tross for at hun hadde lovet begge to at de kunne stå trygt bak henne, ble hun nødt til å ta et valg.

Det ble til slutt et gammelt brev hun hadde skrevet til seg selv som avgjorde skjebnen deres inne på hotellet.

Se Thea lese brevet i videoen øverst i saken!

Etter å ha lest brevet blir det klart at det er Andreas som må sjekke ut av hotellet. Det blir for mye for Triana, som etter å ha hørt innholdet i brevet begynner å gråte.

- Nå begynner faktisk jeg å gråte også, sier hun.

Andreas tar imidlertid utsjekken med godt mot.

- Jeg har aldri opplevd at noen har sagt de sverger noe, og så har det ikke blitt holdt. Men dette går veldig fint altså, jeg har blitt så glad i alle her, og jeg mener at alle er verdige vinnere, sier han.

Mario begynner også å gråte, men får beskjed om å ta seg sammen av Andreas.

- Sorry at jeg griner. Jeg vet jeg ser deg igjen om noen dager, men jeg synes du fortjener så sykt mye bedre enn det her. Du har spilt spillet så jævli bra, alle elsker deg. Står du mot TIX i en finale, så taper du, sier Mario.

Thea er imidlertid lettet for at hun fikk lest opp brevet, selv om det var trist å sende Andreas hjem.

- Jeg har mistet meg selv veldig her inne. Nå går jeg inn i finaleuka som Thea, som den jeg er på utsiden. Nå er jeg meg selv, og har blitt personlig. Den gode Thea som vennene mine kjenner. Jeg vil ikke miste meg selv, sier hun.