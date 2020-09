Denne ørreten på over 6 kilo ble fanget av to forskjellige fiskere

Catch and release, eller fang og slipp, har blitt ekstremt mye diskutert blant fiskere. Dør bare fisken? Tar fisken skade av å bli sluppet ut igjen? Eller går det fint, så lenge det gjøres riktig? Dette en en evig lang diskusjon, der de fleste fiskere enten er i mot eller for.

Stor-ørreten på 87 cm og 6.2 kilo i Randselva hadde hvert fall ikke noe i mot å bli sluppet ut igjen. For Inge Rønning var ikke den første fiskeren som dro i land beistet denne sesongen. Det skriver Fiskeavisen.

Tidligere i år hadde nemlig Frede Gruer greid å lure denne flotte ørreten opp av elva, før han slapp den pent ut igjen. Etter en god stund avsluttet altså Rønningen sin Randselva-sesong med akkurat samme ørret på kroken.

– Vi hadde vår årlige tur til Randselva. Det var veldig lav vannstand i år, og fangst-rapporter viste at det var tatt lite fisk der i år. Etter samtale med flere av de lokale der, som vi er så heldige å ha blitt kjent med, var det lite fisk å se på elva. Noe som igjen tydet på sein oppgang av gytevandrere, forteller Rønning.

Anders Svalstad og Inge Rønning kom noen dager tidligere enn tredjemann Bjørnar Gunstad i år. De hadde fisket to hele dager, og vært i kontakt med noen bedre fisker begge to. Så skulle det endelig klaffe, på morgenen før Bjørnar kom.

– Fisken tok midt i elva på et roligere parti, og dundret avgårde i en enorm fart! Fisken var vanvittig stri, og vi var en stund sikre på at fisken skulle gå over et brekk nedenfor oss og takke for seg. Men med hard brems klarte vi å holde fisken, og den dro oppover elva igjen, forteller Rønning.

Hvor lenge han holdt på fisken er han usikker på, men det tok sin tid.

– Hvor lenge vi holdt på er jeg usikker på. Men vi fikk etter en god stund fisken over på vår side av elva, og Anders kunne etter en liten stund håve en nydelig hannfisk på 87 cm og 6.2 kg. Da kunne endelig jubelen slippes løs, og vi var helt i ekstase!

Inge Rønning med ørreten på 6,2 kilo – Foto: Privat

Rønning kan også avsløre hva han lurte denne flotte ørreten på.

– Fisken ble tatt på en Rapala X-Rap Countdown i 7 cm og fargen ROL.

Etter måling, veiing og noen bilder ble ørreten sluppet tilbake i elva for å gjøre høstens jobb. Enda visste ikke Rønning at fisken hadde blitt fanget en uke tidligere.

– Vi visste ikke da at samme fisken en uke tidligere hadde vært i håven til en annen fisker. Da hadde nemelig Frede Gruer fått samme fisken på flue. Det var det en annen oppmerksom fisker som hadde fått med seg ut ifra bilder av fiskene, og sendte meg bilder av hodene på de ved siden av hverandre. Og det var ingen tvil, fisken var den samme! Dette gjør det ekstra spesielt og morsomt! Da ser man virkelig av C&R funker og at fisken utmerket tåler det, forteller Rønning.

Gruer er helt enig i at det er morsomt å se at catch and release fungerer når det gjøres på rett måte.

– Det er jo moro og vise “unggutten” hvor storørreten står i elva. Spøk til side, fint og se at ørreten ikke tar noe skade av C&R når det gjøres riktig og er på hugget to dager senere, fortelle Gruer til Fiskeavisen.

Rønning synes det var veldig artig at Gruer hadde fått fisker før han.

– Det er også artig at Frede er en av de som vi har fått så god kontakt med der, og at det var han som hadde fått samme fisken tidligere, forteller Rønning.

Gruer kan også avsløre at dette ikke er første gangen han har opplevd at en ørret han har fanget tidligere, blir fanget igjen.

– Jeg har opplevd det selv før i år på tørrfluefiske, med samme ørret tre ganger. Så det er ikke så uvanlig. Og det beste er jo og få disse ørretene på enhånds fluestang, forteller Gruer.

Frede Gruer med ørreten på 6,2 kilo den første gangen – Foto: Privat

Fisken som Rønning og Gruer fikk ble den lengste fisken fanget i Randselva denne sesongen.

– Dette ble den lengste ørreten registrert under fiske denne sesongen i Randselva. Så da er det artig at vi skulle få den begge to. Både Anders og jeg hadde flere kontakter og mistet noen store fisker til i løpet av turen. Men vi vet hvor utrolig vrient dette fisket er, så vi er veldig godt fornøyd med å kunne notere oss med en fangst iløpet av turen.

