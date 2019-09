Derfor ble «Dog the Bounty Hunter» lagt inn

Duane Chapman ble hastet til sykehus tre måneder etter konas dødsfall.

I slutten av juni ble det kjent at kona til dusørjegeren Duane Chapman (66), Beth Chapman, sovnet inn etter en lang kamp mot strupekreft.

De to var gift i over 13 år.

Knappe tre måneder senere ble Chapman, bedre kjent som «Dog», selv hastet til sykehus. Ifølge TMZ ble han plukket opp av en ambulanse i sitt eget hjem, og ble fraktet til sykehus etter store smerter i brystet.

– Jeg kan bekrefte at Dog blir tatt vare på av leger og hviler komfortabelt. Tusen takk for alle lykkeønskninger – fortsett å sende dem, sa en talsperson for 66-åringen til TMZ den gang uten ytterligere oppdatering.

Nå har det imidlertid kommet frem hva som feilet dusørjegeren.

– En tikkende bombe

Ifølge Entertainment Tonight ble det funnet en blodpropp i lungene til dusørjegeren.

Det kommer frem i den neste episoden av «The Dr. Oz Show» som nettstedet allerede har sett.

– Du er en tikkende bombe. Du kommer ikke til å være her lenge med den tilstanden hjertet ditt er i nå. (...) Å være redd for døden er normalt. Jeg er overrasket over at du ikke er det, slik du jager straffedømte, men når du løper fra legen din betyr det at du må være din egen lege, sier Dr. Oz til «Dog» under episoden, ifølge nettstedet.

MISTET KONA: Duane og Beth Capman var gift i 13 år før Beth sovnet inn. Foto: NTB Scanpix

Nytt syn på livet

Det var nemlig i et intervju med dusørjegeren, kort tid etter Bet Chapman døde, at han fortalte til Entertainment Tonight at han hadde fått et helt nytt syn på livet.

– Folk ville sagt at jeg har hatt et langt og godt liv. Noen ganger et tøft et, uttalte han og la til at han var klar for å følge etter Beth - uten noe form for suicidale tanker.

– Etter at Beth døde har jeg ikke vært redd for å dø. Jeg har ikke lyst til å gå, men jeg er ikke redd for det, la han til.