Derfor blir du tiltrukket av noen: - Skjer utenfor vår vilje

I en ideell verden hadde vi kanskje bestemt selv hvem vi ble tiltrukket av. Men er det egentlig mulig?

- Sjekk han fyren der, da!

Venninna di peker på en type som sitter i hjørnet av baren. Han har svart genser, blondt hår og blå øyne. Helt alminnelig av utseende. Absolutt en pen fyr, men du hadde ikke engang sett ham før venninna di pekte ham ut.

Hun, derimot, så ham det sekundet han kom inn i baren. De dultet borti hverandre i baren, og hun fikk nærmest støt. Så holdt han blikket hennes i noen sekunder og smilte.

- Herregud, han er så fin!

Du ser igjen. Joda, han er jo kjekk. Men det stopper liksom der. Venninna di greier imidlertid ikke å ta blikket fra ham. Og nå ser han plutselig hennes vei igjen, og smiler selvsikkert, før han raskt lar blikket gli videre.

Tiltrekningen er altså gjensidig. Men hvordan oppstår dette mellom to fremmede mennesker? Og hvordan velger kroppen vår hvem den skal bli tiltrukket av?

- En sterk kraft som driver oss

- Tiltrekning oppstår på godt og vondt. I den evolusjonære jakten på å få barn er nok tiltrekning en drivkraft som drar oss mot personer med høy genetisk kvalitet. Tiltrekning skjer gjerne automatisk og vi kan dermed oppleve at vi blir tiltrukket utenfor vår vilje. Litt som når vi blir tiltrukket av noen vi skulle ønske vi ikke var tiltrukket av.

Psykolog Marius Stavang ved Institutt for psykologisk rådgivning har kompetanse innenfor motivasjonspsykologi, og erfaring med å hjelpe både single og par med vansker knyttet til dating og kjærlighetsliv.

- Tiltrekning virker å være alfa omega for å både få i gang et parforhold, for at parforholdet skal vare og ha høy kvalitet, sier Stavang.

Vi kan se på et godt parforhold som et triangel, hvor vi har tre kanter: Vennskap, forpliktelse og tiltrekning.

- Vennskap og forpliktelse er helt klart viktig, men tiltrekning er en helt egen kraft. Den er sterk, og den driver oss fremover og inn i forelskelsen. Mange kan oppleve å miste seg selv litt, sannsynligvis fordi denne kraften trolig er ganske primal.

Psykologen har inntrykk av at mange single søker noen som vekker denne kraften til live. Og selv om man vet godt hva man synes er tiltrekkende hos en potensiell partner, er det ikke bare å finne en som «ticker» alle boksene.

Tiltrekning oppstår nemlig ikke bare fordi alt er riktig på papiret. Faktisk, i mange tilfeller, er det snarere tvert imot.

PSYKOLOG: Marius Stavang ved Institutt for psykologisk rådgivning hjelper både single og par med vansker innenfor dating og kjærlighet. Foto: Institutt for psykologisk rådgivning

Derfor blir venninna tiltrukket - og ikke du

Hvis vi går tilbake til scenen med de to venninnene som er på fest, så er det flere årsaker til at en slik umilddelar tiltrekning oppstår:

1. Utseende

Når man blir umiddelbart tiltrukket av hverandre, er det sannsynlig at man er i noen lunde samme liga, rent utseendemessig.

Forskning viser nemlig at vi i stor grad velger som regel en partner som er omtrent like pen som det vi anser oss selv for å være. Da oppnår vi to ting: Tilfredsstillelse i å ha scoret så høyt som vi tror er mulig, samt at vi unngår å bli avvist.

- Vi liker å tenke at vi lever i en verden hvor det varierer veldig fra person til person hvem vi er tiltrukket av. På den måten kan vi se for oss at vi stilles opp i par, hvor det er en for alle, sier Stavang.

Forskningen viser imidlertid at vi er ganske enige om hvem som er attraktive og ikke, men at vi har «justert» oss etter hvem vi erfaringsmessig har kjangs på - og leter etter partnere innenfor samme liga.

Fordi vi hater å bli avvist, går vi automatisk etter en vi tror kan gjengjelde følelsene våre - og da velger vi noen i samme liga, som man sier. Det er også det smarteste, sier atferdsbiolog Jens Andreas Huseby; å velge en partner som er like attraktiv som oss selv.

- Over tid har hver enkelt av oss realitetsorientert oss basert på hvor attraktiv andre vurderer oss for å være, og så innfinner vi oss med at vi er på ulike nivå. Vi går rundt med en indre følelse av hvordan vi ligger an, og så justerer vi oss etter hvert som vi ser hvem vi har kjangs på, forklarer Huseby.

Kanskje er venninna di interessert i denne mannen hun treffer på baren fordi hun vet at hun har kjangs på ham, mens du frykter det ville endt i avvisning og derfor skrur av interessen øyeblikkelig.

ADFERDSBIOLOG: - Vi går rundt med en indre følelse av hvordan vi ligger an, og en justerer vi etter hvert som vi ser hvem vi har kjangs på, sier adferdsbiolog Jens Andreas Huseby. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

2. Seksuell strategi

Hva er du på utkikk etter; et langvarig forhold eller en kortvarig affære? Dette vil også påvirke hvem du blir tiltrukket av.

- Hvis du som kvinne er ute etter noe uforpliktende, vil utseende og umiddelbar utstråling gjerne være viktigere. Du ser kanskje etter høyde og størrelse på kroppen, egenskaper som signaliserer maskulinitet, forklarer Stavang.

Er du derimot ute etter et langvarig forhold, setter du kvaliteter som medmenneskelighet, empati og pålitelighet over utseende.

- Vi ser etter ulike ting, og har en ulik utviklingshistorie bak oss. Det vi tidligere har opplevd vil prege hva vi assosierer som attraktivt, og hva vi helst vil styre unna, sier Stavang.

3. Biologisk match

Dette er kanskje den mest fascinerende faktoren fordi den oppleves som noe som skjer utenfor vår kontroll.

I realityserien «Gift ved første blikk» må deltakerne lukte på hverandres t-skjorter for å sikre at de synes hverandre lukter godt. Én jente kan synes en mannlig deltakers skjorte lukter veldig godt, mens en annen jente kan synes den lukter vondt.

Atferdsbiolog Jens Andreas Huseby, som sitter i ekspertpanelet i «Gift ved første blikk», har forklart at det handler om noe så sexy som at immunforsvaret skal matche.

- Vi vet at vi blir tiltrukket av de som har et immunforsvar som er annerledes enn vårt eget. Dette handler igjen om reproduksjon. Vi ønsker å lage friske barn, og hvis foreldrene har ulikt immunforsvar, vil barnet få større bredde i forsvaret sitt, har Huseby tidliligere sagt.

Når vi føler oss veldig fysisk tiltrukket av noen, kan det handle om lukt og hormoner - altså ting som er utenfor vår rasjonelle kontroll. Altså kan venninna di synes noen lukter veldig godt og derfor bli tiltrukket, mens ditt immunforsvar sier nei takk og leter videre.

- Noen immun- og nervesystem matcher trolig bedre, slår Stavang fast.

Slik skaper du tiltrekning

Umiddelbar, gjensidig tiltrekning er både gøy og enkelt. Hvis begge vil ha hverandre, er det kort vei fra første smil til «mission accomplished».

Men hva med de tilfellene hvor du er litt betatt av en person som ikke helt har lagt merke til deg...ennå?

For selv om det er veldig vanskelig å skulle styre hvem man blir tiltrukket av, så finnes finnes det triks til hva man bør gjøre for å øke sjansen for at noen du liker også blir tiltrukket av deg.

I en artikkel i Psychology Today har psykologiprofessor Daniel R. Stalder listet opp fem faktorer man vet at skaper tiltrekning mellom to mennesker, basert på det vi vet fra psykologien og biologien:

1. Skjønnhet

Det finnes to typer skjønnhet: Ytre og indre.

Begge gjør deg attraktiv for andre, og dess mer du får vist frem av din ytre og indre skjønnhet, dess større sjanse er det for at din utvalgte legger merke til deg.

Selv om skjønnhet er subjektivt, er vi som nevnt tidligere imidlertid relativt enige om hvem som er attraktive og ikke. Det lureste man gjør er derfor å sikte seg inn på noen i egen liga.

- Man trenger ikke være ensom i livet uansett om man ikke opererer i toppen av skalaen, uttalte psykolog Leif Edward Ottesen Kennair, i forbindelse med en studie i partnervalg i 2019.

Kennair la til følgende oppfordring:

- Det smarteste er å gjøre en realistisk vurdering av seg selv, for så å lete etter andre på samme nivå.

Heldigvis finnes det en rekke triks til hvordan du kan «jukse» deg til å bli mer attraktiv for det motsatte kjønn.

2. Fysisk nærhet

Det sier seg litt selv: Hvis du skal bli lagt merke til, bør du sørge for å være i nærheten av den du prøver å imponere.

Dess oftere man ses, dess større er sjansen for at det oppstår attraksjon. Har du for eksempel noen gang opplevd å bli plutselig tiltrukket av en kollega eller venn du egentlig har sett mange ganger før? Så, plutselig en dag, skjer det noe som gjør at du ser vedkommende i et nytt lys?

Det skjer som følge av det man kaller «gjentatt eksponering», hvor du, av naturlige årsaker som skole eller jobb, har blitt eksponert for en person mange ganger. Da hender det at romantiske følelser oppstår til ens egen store overraskelse.

3. Likhet

Vi tiltrekkes ofte av de som ligner oss selv, både i utseende og personlighet. Hvis noen kler seg som deg, hører på samme musikk og ler av de samme tingene, så blir det en slags selvbekreftelse.

Noen argumenterer også for at vi tiltrekkes av mennesker som er veldig ulike oss selv, men dette gjelder i all hovedsak enkelte personlighetstyper, viser forskningen. Personer som er veldig dominerende kan godt tiltrekkes av motsetninger, naturlig nok.

Men hvis målet er at noe skal vare litt lenger enn én natt, er de lærde helt enige: Like barn leker best.

4. At du likte vedkommende først

Hvis du får vite at noen er tiltrukket av deg, er sjansen større for at du også blir tiltrukket av vedkommende, skriver psykolog Stalder.

Dette kan handle om flere ting. For det første kan det være du aldri har tenkt over denne personen før du får vite at vedkommende synes du er tiltrekkende. Da ser du gjerne en ekstra gang neste gang dere møtes - av ren nysgjerrighet.

I tillegg ligger det en viss trygghet i dette. Vi mennesker liker som nevnt ikke å bli avvist, og hvis du får vite at den andre er interessert i deg i utgangspunktet, er det tryggere for deg å utforske.

En tredje faktor er at det bekrefter ditt eget ego. Hvis den andre synes du er tiltrekkende, må jo vedkommende ha god smak, ikke sant?

5. Ikke-seksuell opphisselse

Hjernen vår kan lures til å tro at ikke-seksuell opphisselse, eksempelvis frykt, er seksuell opphisselse.

Økt adrenalin-nivå i kroppen kan øke den seksuelle tiltrekningen. I psykologien forklares dette som «misattribution of arousal».

Dette kom tydelig frem i det såkalte bro-eksperimentet, gjennomført av psykologene Donald Dutton og Arthur Aron i 1973.

De delte en gruppe menn i alderen 18 til 35 år, inn i to grupper. Den ene gruppen skulle krysse en høy, ustabil bro, mens den andre skulle krysse en lav, stabil bro.

Ved enden av begge broene sto en attraktiv kvinne, som ga dem et spørreskjema. Det var den samme kvinnen som sto ved begge broene. Hun informerte om at de kunne ringe henne hvis de ønsket mer informasjon om spørreskjemaet og ga dem telefonnummeret sitt.

De mennene som krysset den ustabile broen, opplevde i større grad en seksuell tiltrekning til kvinnen. Hele 16 av de 18 deltakerne som krysset den ustabile broen, ringte kvinnen i etterkant. Til sammenligning var det kun to av de 18 som krysset den stabile broen som tok kontakt med kvinnen i ettertid.

Det er noe upraktisk å legge opp til date på en ustabil bro, men hva med å invitere til date i en fornøyelsespark? Adrenalinrushet etter en berg- og dalbane kan fort føre dere nærmere hverandre. Eller hvis Tusenfryd er litt langt unna, hva med en skrekkfilm i sofakroken?