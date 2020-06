Derfor blir par værende i forhold som ikke fungerer: – Disse faresignalene bør få alarmbjellene til å ringe

Når bør du slutte å håpe på at «det blir bedre» og heller avslutte forholdet? Psykologene har svaret.

- For noen er frykten for å være alene en større drivkraft enn fravær av tilfredshet. For en del vil det altså være bedre med en partner man ikke har det veldig bra med, enn ingen partner i det hele tatt.

Kjenner du deg igjen? Frykten for å være alene, som psykolog Frøydis Lilledalen beskriver her, er nemlig noe av det mest menneskelige du kan kjenne på. Vi er flokkdyr, og trenger folk rundt oss.

I tillegg vet alle som har vært gjennom et samlivsbrudd hvor tøft det kan være. Faktisk så vondt at det dominerer listen over livshendelser som gjør oss syke.

Rundt 40 prosent av alle ekteskap ender i skilsmisse, og myten om at «folk gir opp altfor lett» er for lengst etablert. Men stemmer det egentlig?

- Min erfaring er ikke at folk gir opp lett. De fleste par jeg har møtt i terapi strekker seg langt for å få forholdet til å fungere. Mange har stått igjennom tøffe utfordringer og holder fast, og rundt, hverandre likevel, sier Lilledalen.

Psykologen tror imidlertid at mange har godt av å justere forventningene sine for å unngå skuffelse.

- Noen synes å ha litt urealistiske forventninger til hva et forhold skal være og romme. Mange ønsker seg et forhold som rommer alt og som dekker de fleste behov. Man vil ha en bestevenn som man har god sex med. Man vil bli sett og bekreftet, og i tillegg ha et forhold der man stimulerer til vekst hos seg selv og hos partneren. Har man for høye forventninger til hva et forhold skal kunne innfri, er det en del som blir skuffet.

PSYKOLOG: - Noen synes å ha litt urealistiske forventninger til hva et forhold skal være og romme, sier psykolog og samlivsterapeut Frøydis Lilledalen.

Syv vanlige årsaker til at folk blir

Et forhold går opp og ned, og de fleste parforhold tåler det. Men i noen tilfeller blir dalene dypere og lengre enn toppene, og det bør man ta på alvor.

Det er imidlertid ikke lett å vite hvor grensen går mellom «bare en dårlig periode» og «på tide å bryte ut». I en artikkel i Psychology Today, lister psykolog Ann Gold Buscho opp de vanligste årsakene til at folk blir i forhold som egentlig ikke fungerer:

1) Frykt

Vi mennesker liker i utgangspunktet ikke forandring.

Frykten for å gjøre noe feil, for å måtte være alene resten av livet eller for å skade barna, står sentralt for mange. I tillegg er mange redde for å såre ektefellen eller for at barna eller andre rundt skal ta skade.

2) Skyldfølelse

Prøvde jeg hardt nok? Var alt min feil?

Slike spørsmål melder seg hos mange, og spesielt i de tilfellene hvor man for eksempel har vært utro eller innser at man har vært en dårlig kjæreste, kan skyldfølelsen gjøre at du blir i stedet for å gå.

3) Økonomi

Selv om vi heldigvis er ferdig med den tiden hvor man ikke hadde råd til å skille seg, så vil en skilsmisse ofte føre til en mer usikker økonomisk fremtid.

I Norge jobber 37 prosent av alle kvinner deltid, og det påvirker naturligvis ikke bare den månedlige inntekten, men også pensjonsopptjeningen.

I tillegg må man kanskje gi avkall på goder som hus, hytte, biler og båt, som det kanskje blir for vanskelig å sitte på helt alene.

4) Religion eller kultur

Når nesten halvparten av ekteskap i Norge, ender i skilsmisse, så er det utvilsomt kultur for å skille seg her til lands.

Men i andre kulturer, er situasjonen annerledes. Noen religioner forbyr skilsmisse, og her i Norge har muslimske kvinner flere ganger varslet om problemer med å få gjennomført skilsmisse.

5) Du håper ting blir bedre

Mange håper at ektefellen din vil endre seg, at vedkommende vil bli flinkere til å snakke om følelser, bli en bedre forsørger eller en mer involvert forelder. Men de tar ikke faktisk tak i problemene og da får man sjelden endring, skriver psykolog Buscho.

6) Plikt

Det er stor forskjell på oss mennesker her, men for de mest pliktoppfyllende av oss, vil det å bryte ekteskapsløftene være vanskelig i seg selv.

I tillegg vil man kanskje ikke svikte svigerfamilie og felles venner, så man holder sammen fordi man føler man må.

7) Det er ikke «bare ille»

Selv om mye er vanskelig, trenger ikke alt å være dårlig. Kanskje er ektefellen din en god forelder, eller har andre gode egenskaper du setter pris på, men at dere ikke lenger har det bra sammen?

- Sitter langt inne å gi opp

Årsakene Buscho lister opp, er godt kjent for samlivsterapeut og psykolog Lilledalen. Hun har hørt mange av dem fra par i terapirommet.

- Det er en lang og vond prosess å gi opp et forhold. De fleste som har vært sammen over tid har investert mye i relasjonen: Følelser, historie, tid, krefter, håp og penger, sier Lilledalen, og legger til:

- Det sitter langt inne å gi opp et av livets største prosjekter. Noen ganger håper og prøver man i lengre tid enn man kanskje burde.

For noen av oss, er det ekstra vanskelig å bryte ut.

- Noen bærer med seg et lavt selvverd og tenker de ikke fortjener eller kan få bedre. For noen er trygghet ved det man har, bedre enn usikkerhet rundt det man ikke vet om man får.

De som har vokst opp i hjem med store utfordringer, som vold eller omsorgssvikt, kan paradoksalt oppleve det som tryggere å gjenskape det kjente, enn å satse på noe annet, sier psykologen.

Det kan føre til at man blir i forhold som er direkte skadelige.

- Man har utviklet forsvarsstrategier til å håndtere en viss type forhold, og man søker bevisst eller ubevisst relasjoner som gjenskaper det man kjenner til fra før, sier Lilledalen.

Når vet du at du bør gjøre det slutt?

I disse tilfellene, hvor et skadelig forhold går på bekostning av din fysiske eller psykiske helse, så er ikke ekspertene i tvil: Kom deg ut.

Men hva så med alle tilfellene av forhold som bare ikke fungerer så godt, hvor man over tid kjenner på en følelse av at livet kunne vært bedre, enten alene eller sammen med noen andre?

Hvor går grensen? Når vet man at det er på tide å bryte ut?

- Her er det vanskelig å gi en oppskrift. Men dersom man kjenner at man blir en person man ikke liker i samvær med partneren, bør det ringe en bjelle.

Hvis man stadig får frem det verste i hverandre, og veien til forsoning etter hver eneste uoverensstemmelse blir lang og kronglete, så blir det til slutt et emosjonelt regnestykke som ikke går opp.

Lilledalen lister opp fire faresignal som bør få alarmbjellene til å ringe:

Man tolker partneren i verste mening.

Man leter etter tema å krangle om eller kritisere.

Rausheten er borte.

Man får ikke til å ha gode samtaler eller fysisk nærhet.

- Da bør man søke hjelp. Forakt og fiendtlighet er et parforholds verste fiende. Får forakt etablert seg i en relasjon er det vanskelig å bli trygg nok til å være seg selv og til å være sitt beste jeg, sier Lilledalen.

Selv om man er kommet dit at man kjenner seg igjen i alle fire faresignalene, så er det fortsatt håp.

- Det er mange som får hjelp gjennom og ut av kriser. Negative samspillmønstre kan endres hvis man får kyndig veiledning, sier Lilledalen, og avslutter:

- Men det krever innsats. Et minimum er at man må ha lyst til å ville. Og man må legge ned arbeid i få relasjonen på rett kjøl igjen. Som et hvilket som helst prosjekt vil innsats påvirke resultat.