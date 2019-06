Derfor dør spenningen i sexlivet: - Kjærlighet og begjær er motsetninger

Da Esther Perel spurte par om når de hadde mest lyst på kjæresten sin, var det tre situasjoner som gikk igjen.

Hvis du spør etablerte par, kanskje spesielt småbarnsforeldre, så vil nok mange si seg enig i følgende:

Lidenskap og begjær hører i all hovedsak forelskelsen til, og er noe de færreste opplever at varer etter man har pusset opp stua, fått tre barn og begynt å betale ned på lånet til en kjedelig, men fornuftig, familiebil.

Kjærlighet, intimitet og trygghet, derimot, er ingredienser i et parforhold de aller fleste ønsker at skal stå sentralt i parforholdet gjennom hele livet - og er også noe de fleste par er villig til å jobbe for å beholde.

Sexolog Bianca Schmidt, sier seg til en viss grad enig:

- Det er absolutt noen par som ikke godtar at lidenskapen forsvinner, og det er jo også noen som går ut av et forhold fordi det mangler «passion», sier Schimdt, og legger til:

- Men de aller fleste par må jobbe med forholdet for å opprettholde en spenning. Det er noen få som opplever at det kommer veldig naturlig, men ikke mange. Når det er sagt, så må man også jobbe for å beholde nærhet og intimitet, det kommer heller ikke av seg selv.

Men at det er utfordrende for mange å ivareta spenning og begjær i en travel hverdag, er Schmidt enig i.

- Mange par godtar nok at spenning og lidenskap forsvinner fordi de ikke sørger for å oppsøke situasjoner hvor denne spenningen kan oppstå igjen. Det handler i stor grad om å finne måter hvor du kan se partneren i et nytt lys på, slik at man igjen kan kjenne på denne dragningen.

Ett behov kveler et annet

I et parforhold søker man i all hovedsak å dekke to grunnleggende behov:

Tilknytningsbehovet, å ha noen som er der for deg og får deg til å føle deg trygg, og behovet for identitetsbekreftelse, at noen får deg til å føle deg bra og gir deg rom til å være deg selv fullt ut.

Men kan det tenkes at man i jakten etter å få disse behovene dekt, kveler jakten på begjær og lidenskap?

Den verdenskjente parterapeuten Esther Perel mener det. Ifølge Perel kan den stabile kjærligheten mange søker i et parforhold, gå på bekostning av begjæret.

I en TED-talk ved navn «Hemmeligheten til begjær i et langvarig forhold», stiller Perel følgende spørsmål:

- Hvorfor avtar god sex så ofte, selv for par som fortsetter å elske hverandre mer og mer? Og hvorfor, i motsetning til hva folk tror, er det ikke slik at intimitet garanterer god sex?

- Og ikke minst, vil vi ha det vi allerede har?

VERDENSKJENT: Den belgiske parterapeuten Esther Perel har skrevet en rekke bøker og invitert lyttere inn i terapirommet i podcasten «Where should we begin?» Foto: TED

Mye av svaret på hvorfor begjæret ofte forsvinner i lange parforhold, ligger i det siste spørsmålet, mener Perel.

For begjær og kjærlighet er ofte motsetninger, mener parterapeuten.

Akkurat som forutsigbarhet og overraskelser. Trygghet og eventyrlyst. Det stabile og det uventede. Det forventede og det overraskende. Det kjente og det ukjente.

Det å ha noe og det å ville ha noe.

For mens verbet «å ha» beskriver parforholdet, mener Perel at det «å ville ha» mer beskrivende for begjæret.

Når kjenner vi på begjær?

Perel har snakket med mange par om når de kjenner på begjær overfor partneren sin, og det er tre situasjoner som går igjen:

1) Når man er fysisk borte fra hverandre.

Mange par fortalte at når partneren var borte fra dem, kom de i kontakt med fantasien sin igjen. De lengtet etter kjæresten, og begynte derfor å fantasere om å være med vedkommende.

2) Når man iakttar partneren fra avstand - enten på en fest, i en middag eller når vedkommende snakker engasjert med noen andre.

I slike øyeblikk kunne enkelte oppleve at partneren fremsto litt som en fremmed, en som ikke «tilhørte» deg, men som i stedet fremsto som beundringsverdig og mystisk.

3) Når man blir overrasket eller når det skjer noe helt nytt.

Når man oppdaget noe nytt med kjæresten sin, kunne vedkommende oppleves som litt fremmed - i stedet for noe velkjent og trygt.

De tingene man anser som trygge, ansvarlige og fornuftige må av og til nemlig vike for å vekke begjæret, mener Perel.

- De fleste av oss blir på kveldstid tent av de samme tingene som vi demonstrerer mot på dagtid. Den erotiske hjernen er ikke veldig politisk korrekt, sier Perel.

- Kvinner er ikke så interessert i sex de kan få

Som ved svært mye annet når det kommer til sex og samliv, så finnes det enkelte forskjeller på menn og kvinner. Dette gjelder også når det er snakk om begjær og lidenskap.

For å fullt ut kunne forstå dette, kommer vi ikke utenom en kort gjennomgang av det mannlige vs. det kvinnelige tenningsmønsteret.

Menn er mer visuelle, direkte og forutsigbare i sitt tenningsmønster, altså kan de bli raskt tent hvis de ser noe eller noen de liker eller visualiserer noe som tenner dem. Kvinner, derimot, har et mer flyktig tenningsmønster, og er gjerne avhengig av en stemning som gir følelse av nærhet og trygghet for å få lyst på sex.

LES OGSÅ: Sexolog: - De fleste menn har en uforholdsmessig forventning til hvor lenge de skal holde ut i senga

Perel mener imidlertid ikke at det alltid er nærhet og trygghet som vekker kvinnene begjær, men heller lekenhet og forførelse - men også en viss grad av risiko og uforutsigbarhet.

I et intervju med Goop, utdyper Perel poenget sitt:

Vi sier ofte at kvinner ikke er så interessert i sex, men det ville vært riktigere å si at kvinner ofte ikke er så interessert i sex de kan få.

Sexolog Schmidt mener imidlertid ikke at trygghet trenger å være kvelende for begjæret.

- Det er ikke slik at nærhet og tilknytning gjør kvinner kåte i seg selv, men det gjør at man åpner opp. For mange kvinner er det slik at trygghet og nærhet gjør at de nærmer seg det seksuelle landskapet de må inn i for å få lyst på sex, sier Schimdt, og understreker:

- Det betyr ikke at man ikke trenger spenning: Når man først skal ha sex, trenger naturligvis kvinner også noe som trigger dem, sier Schimdt.

Hva som trigger og skaper spenning, vil variere fra person til person - og fra parforhold til parforhold.

- Det handler om å komme litt ut av hverdagstravet vi går i, for mellom middagslaging og oppvasken blir det sjelden rom for superspennende sex og lidenskap. Man må bryte opp og gjøre ting hvor man kan se partneren i et nytt lys, sier Schimdt.

SEXOLOG: Bianca Schimdt mener ikke at kjærlighet og trygghet trenger å være motsetninger til begjær, men at trygghet godt kan ligge i bunn for at begjæret skal blomstre. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

To faktorer avgjør

Som Perel sier innledningsvis i sitt foredrag: I motsetning til hva folk tror, så fører ikke intimitet i et parforhold nødvendigvis til mye og god sex.

Dette bekreftes i forskningen, nå sist i en NTNU-studie, som undersøkte hvilke faktorer i et langvarig, heterofilt parforhold som er avgjørende for hvor mye sex man har.

Forskerne ble overrasket over resultatet, som viser at det er to ting som påvirker hvor ofte kvinner tar initiativ til sex:

1) Graden av lidenskap i forholdet.

Forskerne undersøkte en rekke andre faktorer som de først tenkte kunne påvirke sex-frekvensen, som tilfredshet med parforholdet, grad av intimitet, hvor mye paret stoler på hverandre, hvor forpliktet de er overfor hverandre og grad av lidenskap og kjærlighet.

Ingenting annet enn grad av lidenskap påvirket hvor ofte paret hadde sex.

2) Kvinnens holdning til tilfeldig sex.

Kvinner som i utgangspunktet er positive til kortvarige seksuelle forhold, eller som skiller mellom sex som noe fysisk og sex som noe emosjonelt, tar i større grad også initiativ til sex.

Mannens holdninger, derimot, har ingen effekt på frekvensen.

NTNU-studien støtter Perels inntrykk fra parterapirommet. For å illustrere sitt poeng, sammenligner hun sex med det å gå på tur.

- Hvis jeg ikke liker å gå på tur, så må jeg virkelig føle at vi har en god dag sammen for at jeg skal ville gå tur. Men hvis jeg liker å gå på tur uansett, så spiller det egentlig ingen rolle om du går meg på nervene, for jeg vil forstatt heller gå på tur med deg enn å ikke gå på tur i det hele tatt, sier Perel til Goop, og legger til:

- De som ser en grunnleggende verdi i sex, som fysisk liker sex i seg selv, så er ikke kvaliteten på forholdet en avgjørende faktor hvor for ofte man vil ha det.

Henger sammen med testostoron-nivå

Schimdt er ikke overrasket over NTNU-studien.

- De kvinnene som i større grad ser på sex som noe fysisk, har et tenningsmønster som heller mer mot det maskuline. Ingenting er fastlåst og vi er alle unike. Det hadde vært interessant å måle testostoron-nivået på de kvinnene som har et slikt forhold til sex, sier sexologen.

For testostoron-nivå henger sammen med libido. Kvinner med mer testostoron, har gjerne økt sexlyst.

- Alle har ulike tenningsnivå og ulike behov for sex. Noen har høy libido, andre har lavere. For kvinner henger dette ofte sammen med hormoner. Alt er innenfor normalen, men det er klart libido vil påvirke hvor ofte man har sex.

Tips til et mer lidenskapelig forhold

Alle som har vært nyforelsket vet hvor deilig det er, så de fleste tar gjerne imot tips til hvordan man kan ta med seg den altoppslukende lidenskapen inn i et livslangt forhold.

Så hva kan man gjøre for å bevare dette begjæret?

- Mitt viktigste råd er å virkelig jobbe med å ikke ta kjærligheten og relasjonen for gitt. Den relasjonen vi skaper sammen er ferskvare - den må alltid pleies og dyrkes. Om man gjør det med mye lek, romantikk eller lidenskap, det blir opp til hvert enkelt par. Men husk: Du kan ikke bare gå inn i et forhold, etablere det og deretter cruise gjennom livet, sier Schmidt.

Perel har sett på hvilke ting lidenskapelige par gjør, og lister det opp i fire punkter:

1. De gir hverandre mye seksuelt privatliv.

Gir man hverandre rom og avstand, kan man oppnå følelsen av at partneren er litt mystisk og distansert, i stedet for velkjent og trygg. Da oppstår begjær lettere.

2. De begynte forspillet etter siste orgasme - ikke fem minutter før sex.

Send hverandre sexy meldinger, ta på hverandre, vis fysisk at man vil ha hverandre.

3. De dropper ansvarsfølelse og fornuft i sitt «erotiske rom».

- Ansvar og begjær passer ikke sammen, sier Perel.

4. De har knust myten om at begjær skal oppstå spontant mens de bretter klær.

De jobber bevisst for å holde på erotikken, men har også roen på at følelsen av begjær kan komme og gå.