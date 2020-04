Derfor drømmer du så mye rart under koronakrisen

Da koronaepidemien brøt ut, ble det riktig så travelt på kontoret til Harvard-psykolog Deirdre Barrett.

Hva drømte du i natt?

Involverte det insekter? Kanskje monstre eller bølger? Eller kanskje om noe helt hverdagslig, som å kjøre til jobb eller spise middag på restaurant med en venninne?

Det er i så fall ikke rart - og du er ikke alene. Koronakrisen påvirker oss nemlig også etter vi har lukket øynene for kvelden, og selv om du har tilbragt dagen i trygge omgivelser på hjemmekontoret ditt, så kan du fort ta med deg korona-uroen inn i drømmeland.

Faktisk er det såpass mange som opplever dette nå, at Harvard-forsker Deirdre Barrett har bedt folk om å fortelle om drømmene sine mens Covid-19 herjer rundt i verden.

Hva er det vi drømmer mest om i disse dager? Og er det noen av oss som lettere tar med oss uro og frykt inn i drømmeland enn andre?

Derfor blir drømmene sterkere nå

Drømmeforsker og psykolog Roar Fosse sier til Forskning.no at det er helt naturlig å drømmer preget av frykt og angst i krisetider.

Det er imidlertid ikke slik at drømmene faktisk handler om Covid-19, altså i form av ulike konsekvenser eller opplevelser tilknyttet koronaviruset. Ifølge Fosse drømmer vi gjerne ikke om situasjonen som påvirker oss direkte, men tar med oss bruddstykker fra dagen inn i drømmeland - og kombinerer med andre ting.

– Følelsene fra dagen trer inn i drømmene om natten, og disse følelsene gir typisk opphav til helt andre scenarier, sier Fosse.

Hvis du har kjent på sterke følelser gjennom dagen, som du tar med deg inn i drømmene dine, så aktiveres områder og nettverk i hjernen som styrer hørsel, syn og bevegelse.

Hvis du er en person som føler mye og sterkt, vil det påvirke hva som skjer i drømmene dine. Samme om det er motsatt, hvis du ikke er veldig følelsesstyrt i våken tilstand, vil det styre handlingene dine i drømmene også.

Undre krisetilstander er det naturlig for alle å kjenne på mer intense følelser, både positive og negative. Derfor er det mange som opplever sterkere og mer intense drømmer under koronakrisen.

Når drømmene blir sterkere, er det også lettere å huske dem i detalj - litt som med sterke opplevelser i våken tilstand. Det er fort gjort å glemme alle bussturene til jobb eller treningsøktene du bare gjennomførte av rutine, men til gjengjeld kan man huske opplevelser hvor du var veldig glad, trist eller redd nærmest sekund for sekund.

Hvorfor drømmer vi?

De lærde har aldri kommet helt til bunns i hvorfor vi egentlig drømmer, men forskning viser at det handler om flere ting, skriver Psychology Today:

For å prosessere informasjon og minner fra fortid og nåtid, samt forberede oss på det som kommer i fremtiden.

Som en forlengelse av våken bevissthet, for å reflektere over opplevelsene man har hatt i våken tilstand.

For å «rense hjernen» slik at den er klar for neste dag.

For å bearbeide vanskelige, kompliserte og urovekkende tanker, følelser og opplevelser slik at man våkner i en bedre balanse.

At det er hjernen som responderer på biokjemiske endringer og elektriske impulser som inntreffer mens vi sover.

Fordi man tar med seg følelsene fra dagen inn i drømmene sine, er det noen ganger enkelt å forstå sine egne drømmer. Drømmen blir på en måte en forlengelse av det du har følt og tenkt gjennom dagen.

Det er imidlertid stor forskjell på hvor bevisste vi er våre egne følelser, og hvor god kontakt vi har med vårt eget følelsesliv.

Hvis drømmene under koronakrisen preges av frykt og uro, kan det være et tegn på at du kjenner på disse følelsene i våken tilstand også - selv om du ikke er helt bevisst det.

Her kommer drømmeforsker Fosse med en oppfordring:

– Hvis du for eksempel ikke trodde at du var veldig redd på grunn av virusproblemet, men har betydelig mer truende og skumle drømmer enn ellers, kan det være at du må revurdere deg selv litt.

Det er også forskjell på hvor mye og lenge vi drømmer. Når vi sover, går vi gjennom ulike søvnfaser, men de fleste drømmene skjer i fasen vi kaller REM-søvn.

Under REM-søvn er hjernebølgene raske, som om vi er i våken tilstand. Hjernen er altså relativt våken, men musklene er svært avslappet. REM-søvn dukker opp flere ganger gjennom søvnperioden, og det er ikke uvanlig å våkne under REM-søvn, da med følelsen av å våkne midt i en drøm.

Dess lenger du sover, dess flere og lengre perioder av REM-søvn er du gjennom. Altså: En person som sover godt og lenge, vil ha flere drømmer enn en som sover kort og dårlig.

Fakta Dette er søvnfasene ↓ - N1 karakteriseres som en overgangsfase mellom søvn og våkenhet, hvor hjernebølgene blir langsommere. I denne fasen er det lett å vekke personen. N1 utgjør rundt fem prosent av total søvntid. - N2 karakteriseres som lett søvn. Hjernebølgene er enda langsommere og sanseinntrykk når ikke lenger hjernen fordi man sover.,N2 utgjør rundt 50 prosent av total søvntid, - N3 er det vi kaller dyp søvn, og det er her man virkelig hviler. Dyp søvn er viktig for å kunne fungere godt neste dag, og utgjør rundt 20-24 prosent av den totale søvntiden. - REM-søvn kjennetegnes av hurtige øyebevegelser, og kalles også drømmesøvn, det er nemlig her de fleste drømmene skjer. Hjernebølgene er raske, som om vi er i våken tilstand. Hjernen er altså relativt våken, men musklene er svært avslappet. REM-søvn dukker opp flere ganger gjennom søvnperioden, og det er ikke uvanlig å våkne under REM-søvn, da med følelsen av å våkne midt i en drøm. REM-søvn utgjør rundt 20-25 prosnet av total søvnlengde. Kilde: Helse Bergen

Hva drømmer vi om?

En kvinne som har hatt det unormalt travelt etter koronakrisen brøt ut, er

Ikke bare har hun blitt intervjuet av mange aviser, som New York Times og Vice, men hun har også blitt kontaktet av en rekke mennesker som vil vite hva drømmene deres betyr.

Barrett synes det var såpass interessant at hun opprettet en spørreundersøkelse hvor folk kunne fortelle henne om drømmene sine, og det er flere tema som går igjen:

Insekter, spesielt meitemarker og ormer. Tidevannsbølger. Monstre.

TRAVEL: Harvard-psykolog Deirdre Barrett har forsket på drømmer, hypnose og bilder i en årrekke. Foto: www.deirdrebarrett.com

Barrett sier det samme som Fosse, nemlig at få ser ut til å drømme direkte om koronakrisen, men har drømmer som preges av frykt og uro.

I tillegg ser hun tendenser til at folk drømmer mer om aspekter av livet som de savner. Hun drar paraleller mellom koronaviruset og 2. verdenskrig, hvor en gruppe britiske soldater skrev ned hva de drømte om mens de satt fengslet som krigsfanger i Tyskland. Drømmene bar preg av alt de savnet og som de gledet seg til å få tilgang på når krigen var over, forteller Barrett til Los Angeles Times.

- Det var mange flere drømmer som handlet om mat enn det jeg vanligvis ser i slike oversikter, sier Barrett.

Nå som hun har lest gjennom minst femti korona-drømmer, ser hun samme tendens, nemlig at folk drømmer om mat de ikke har tilgang på.

Så hvis drømmene dine handler om mer dagligdagse ting, som at du reiser til jobb eller går på kafé med ei venninne, så er det også typisk for krisetilstand - og langt mer behagelig enn å bli jagd til skogs av en sverm av insekter.

Hvis drømmene dine faktisk er blitt så ubehagelige at du gruer deg litt til å legge deg, har ekspertene flere gode tips for en bedre natts søvn:

Skriv dagbok før du legger deg. Få ut vonde følelser, tanker og bekymringer.

Snakk med en venn om det som bekymrer deg, slik at du prosesserer det i våken tilstand.

Visualiser noe du gjerne vil drømme om rett før du legger deg. For eksempel: Hvis du vil drømme om å fly, visualiser at du letter fra bakken og flyr gjennom lufta. Gjør det igjen og igjen før du sovner.