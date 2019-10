Derfor dukker eksmannen opp i familieserien til Funkygine

For Jørgine Massa Vasstrand er det viktig å gi et fullstendig bilde av hvem hun er i sin nye serie.

Mandag er det premiere på den etterlengtede serien «Funkyfam», som følger livet til den populære treningsbloggeren og influenseren Jørgine Massa Vasstrand (30) og hennes familie.

I serien blir seerne godt kjent med den treningsglade og sprudlende familien på godt og vondt, og får et unikt innblikk i hvorfor familien er så sammensveiset som den der.

EGEN SERIE: Mandag 21. oktober er det premiere på realityserien «Funkyfam» som følger livet til Jørgine Massa Vasstrand og familien hennes. Foto: TV 2

For Vasstrand, eller Funkygine som hun kaller seg, er familie det aller viktigste. Derfor er det kanskje ikke så rart at hun i fjor valgte å ta med seg hele familien sin, ektemannen Morten Sundli (29) og barna Fillipa, Sokrates og Milano, til Jessheim - der de bor bare et steinkast unna Vasstrand sin eksmann.

Også med i serien

Det var i 2015 at Vasstrand valgte å flytte fra Ålsesund til Oslo etter et turbulent brudd, og siden har ikke 30-åringen lagt skjul på at forholdet til eksmannen har vært tøft.

Sammen med eksmannen har Vasstrand de to barna Sokrates og Milano, og det er derfor viktig for henne å ha god kontakt med eksmannen.

I dag bor de som nevnt rett i nærheten av hverandre. Det fungerer, men byr også på utfordringer.

- Relasjonen til eksmannen min er veldig opp og ned (...), men jeg synes det er fint at det kommer frem i serien. Jeg har en kjempefin relasjon til min familie. Vi har det veldig gøy sammen. Og så har jeg litt mer trøblete relasjoner til andre, som jeg ikke håndterer like bra og som jeg synes er vanskeligere. Det er også viktig å vise frem, forteller Vasstrand til Nettavisen.

Se resten av intervjuet øverst i saken!

GIFT: I dag er Jørgine Massa Vasstrand lykkelig gift med fotballspilleren Morten Sundli. Sammen har de sunnen Milano. Foto: TV 2

Skylder publikum ærlighet

Vasstrand forteller at hun hadde gode grunner til å inkludere eksmannen i den kommende serien. Hvor stor del han blir av serien, gjenstår å se.

- Hvis man skal lage en realityserie som skal handle om en selv, så tenker jeg at man skylder publikum å vise mer enn kun det som er dødsfett. Derfor har det vært viktig å trekke inn ting som også er vanskelig, og som kanskje ikke er like gøy å snakke om, men som gir et mer fullstendig bilde på hvem jeg er, forteller Vasstrand til Nettavisen.

Selv om den blide, halvt italienske sunnmøringen har en sår fortid når det kommer til kjærlighet, er hun i dag lykkelig gift med fotballspilleren Morten Sundli. Samtidig som familiens realityserie snart har premiere, er Vasstrand også aktuell i det populære TV 2-programmet «Skal vi danse».

Der hyllet hun blant annet ektemannen for å aldri gi henne opp.

Møttes på Tinder

Da Vasstrand flyttet til Oslo i 2015, så hun frem til å tilbringe tiden med den nærmeste familien. Men så møtte hun Sundli på Tinder.

Selv om planen ikke lå til rette for å møte noen nye, var det likevel noe spesielt med Morten Sundli. De forsatte å treffes, og det var uunngåelig at følelsene oppstod. Taktikken hennes ble derfor å ødelegge mest mulig for dem begge.

- Jeg prøvde å avslutte relasjonen vår på alle mulige tenkelige måter, fortalte Vasstrand i et tidligere intervju med Nettavisen og forklarte:

- Jeg var vanskelig og oppførte meg som en person som det ville være vanskelig å være glad i, en du ikke har lyst til å være sammen med.

Ga aldri oppp

Sundli var, til tross for de mange forsøkene, fast bestemt på at det var Vasstrand han ville ha.

Etter en periode sa han til Vasstrand at «jeg ser hva du holder på med, og det fungerer ikke». Det skulle vise seg å være et smart trekk fra Sundlis side. Sakte, men sikkert, slapp Vasstrand ham inn.

I 2017 giftet de seg, og i 2018 kom et nytt tilskudd til familien, sønnen Milano, og de ble en familie på fem.

«Funkyfam» har premiere på TV 2 Sumo og TV 2 Livsstil mandag 21:30.