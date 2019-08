Derfor dukket Emilie Nereng opp uten forloveden

Emilie Nereng ba om to billetter til Grieghallen torsdag kveld, men fikk bare én.

(GRIEGHALLEN) Nettavisen: Torsdag kveld var det klart for TV 2s høstlansering i Grieghallen.

Emilie Nereng (23), best kjent under aliaset «Voe», er en av dem som TV-seerne kommer til å bli bedre kjent med i høst. Hun skal nemlig delta på «Skal vi danse» - etter å blitt dumpet fra det populære programmet tidligere.

Nereng dukket imidlertid opp uten forloveden, Torgeir Johansen (30. De to har vært kjærester de siste fem årene, og i sommer gikk han ned på kne til Nereng.

- Jeg spurte om to billetter, men så fikk jeg bare én. Man må tydeligvis være en del av TV 2 for å være med her, sier Nereng til Nettavisen og ler.

SKAL VI DANSE: Programleder Katrine Moholt (t.v sammen med årets deltakere det TV-2-sendte tv-programmet Skal vi dande i Bahareh Letnes, Per Sandberg, Isabel Raad, Sandra Borch, Victor Sotberg, Christian Strand, Jan Tore Kjær, Emilie Nereng, Adrian Sellevoll og Jørgine Massa Vasstrand alias Funkygine. Dansere og dommerea er Anders Hoff, Egor Filipenko, Merete Lingjærde og Trine Dehli Cleve. Foto: NTB Scanpix

- Kjedelig på fest



Per Sandberg og Bahare Letnes skal være med på «Skal vi danse», og var naturligvis på plass i Grieghallen.

- Vi er kjedelige på fest. Eller, jeg er det. Bahare er et fyrverkeri, sier Sandberg til Nettavisen.

Sandberg har ikke tenkt å ta den «helt ut» i Bergen i kveld.

- Jeg skal tidlig i seng og tidlig opp for trenignsøkt klokka seks i morgen tidlig. Jeg må øve på koreografi, ramme, holdning og alt sammen, forteller Sandberg.

SKAL VI DANSE: Per Sandberg og Bahareh Letnes deltar i «Skal vi danse». Torsdag var de med på TV 2s høstlansering i Grieghallen. Foto: NTB Scanpix

Gir seg

Julianne og Ulrik Nygård avslørte at dette blir deres siste sesong av «Bloggerne».

- Vi har vært med i fire sesonger og det er så mange store, fine profiler i Bloggerne nå, slik at tiden til hver enkelt blir mindre. Vi føler vi har mer å vise frem og da følte vi dette var et naturlig steg, sa Ulrik til Nettavisen på rød løper i Grieghallen.

- Jeg tror vi har vokst litt videre. Nå har vi lyst til å ta noen nye steg i livet. Vi har mye mer tid til å produsere noe morsomt, la Julianne til.

GIR SEG: Julianne og Ulrik Nygård takker for seg i Bloggerne. Foto: TV 2

