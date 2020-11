Derfor er menn mer sjalu enn kvinner

Forskerne stilte kvinner og menn samme utroskap-spørsmål. Svarene overrasker.

«Jeg målte kjærligheten etter hvor sjalu jeg var» skrev forfatter Graham Greene i boken «The End of the Affair». Boken er basert på forfatterens egne følelser rundt hans forhold til en gift kvinne.

Men mens Greene var sjalu på en regntung kveld i London under krigen, hvem er egentlig mest sjalu i det vanlige liv - kvinner eller menn?

Det er tema i den nyeste episoden av Nettavisens livsstil- og humorpodkast Hun vs. han. Programlederne Kjersti Westeng og Adrian Møller Haugan har fått forespørsel fra en lytter om de kan diskutere hvem som er mest sjalu av kvinner og menn. Kjersti fyrer opp studio og påstår at det er menn som er mest sjalu.

- Det er klart at som de fagpersonene vi er, har vi ikke noe problem med å diskutere dette, sier Kjersti med en ironisk tone.

- Og med fagpersoner, mener du da «livets skole»?, spør Adrian.

- Helt riktig, svarer medprogramlederen.

Etter litt frem og tilbake, kommer de to programlederne frem til en slags konklusjon. Basert på en undersøkelse utført av en gruppe svenske forskere i 2013, trekker de en konklusjon.

Hør konklusjonen i ukens Hun vs. han her eller i spilleren over.

- Jeg tror ikke menn går rundt og tenker «ja, det hadde vært hyggelig å ha gått inn i enda en emosjonell relasjon». Det skjer ikke. Menn går rundt og vil ligge med en yngre og finere dame. Det er jo derfor menn er redde for at en kjekk mann skal ligge med kjæresten deres, fordi det er det dere hadde gått for om dere skulle gjort noe galt, mener Kjersti.

Hør, le og del ukens Hun vs. han her. Du kan også høre podkasten i Apple podcasts eller Spotify.

