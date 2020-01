Derfor forlater kvinner mannen sin

I to av tre samlivsbrudd, er det kvinnen som går. Mannen opplever ofte bruddet som overraskende, men kvinner forteller ofte om den samme årsaken til at de valgte å forlate mannen.

«Han forsøkte alltid å unngå problemene våre, og det gjorde dem egentlig bare verre.»

«Det er fint å være optimistisk, men når man er så positiv at ingenting blir snakket om eller adressert på en omtenksom måte, er det virkelig nedslående. Og, i mitt tilfelle; kjedelig.»

«Dette er hovedårsaken til at jeg skilte meg fra min eksmann. Han snakket ikke om noe! Alt var alltid bare «bra», når det helt tydelig ikke var det.»

Kommentarene er hentet fra et Reddit-forum hvor kvinner forteller om hvorfor de forlot kjæresten sin. Lignende forum finnes i Norge også, og mange av de samme årsakene går igjen:

«Jeg kjenner meg alene om ansvaret for barna. Jeg har kjent meg alene i ønsket om å prioritere forholdet.»

«Etter mange år med ALT ansvar for barn og hus, valgte jeg å gå. Ensomme kvelder år etter år ble for tøft, med en eksmann som valgte jobb fremfor kone og barn.»

Vi kan naturligvis finne lignende forum hvor menn forteller hvorfor de gikk fra sin kjæreste, men faktum er følgende:

I to av tre tilfeller, er det kvinner som tar initiativ til bruddet. Menn uttrykker ofte overraskelse over kvinnens avgjørelse når hun bryter ut.

Mens kvinner sliter mest i forkant av bruddet, har menn det tøffere etterpå. Rundt en av tre skilte menn har psykiske problemer to år etter samlivsbruddet.

Det er fire ganger så vanlig med selvmord blant skilte menn som blant menn som lever i ekteskap.

Funnene er gjort av psykolog Frode Thuen, som jobber som professor på Høgskolen på Vestlandet. Tidlig på 2000-tallet fulgte Thuen rundt 1800 deltidsforeldre for å lære mer om årsaker og helsemessige konsekvenser av samlivsbrudd.

PSYKOLOG OG SAMLIVSTERAPEUT: Frode Thuen jobber som professor på Høgskolen på Vestlandet.

Det er kjent at menn takler samlivsbrudd dårligere enn kvinner. Kjærlighetssorg og samlivsbrudd står øverst på lista over livshendelser som gjør oss syke.

Faktisk er kjærlighetssorg det vanligste problemet blant de som kommer inn på Psykiatrisk legevakt i Oslo.

- For noen kan det å miste en kjæreste være vanskeligere å takle enn et dødsfall. Kanskje var du helt uforberedt på at kjæresten din skulle gjøre det slutt, og det kan oppleves som ekstremt opprivende, sier legevaktsleder Ewa Ness, og fortsetter:

- Noen av dem som kommer til oss på grunn av kjærlighetssorg, de skammer seg veldig. Kjærlighetssorg skal jo liksom være noe alle bør kunne takle.

- Nøkkelen ligger hos mannen

Ifølge Thuens forskning kommer kvinnens avgjørelse om å gå, ofte som en overraskelse på mannen. Forskningen viser imidlertid at kvinnen i mange tilfeller har klagd over nøyaktig de tingene som nevnes på internettforumene.

Psykolog John Gottman, som sammen med kona Julie Gottman er ansett som verdens fremste forsker på samliv, forteller at menn og kvinner klager over ulike ting i et parforhold.

Mens menn er misfornøyd med at det er for mye krangling og for lite sex, føler mange kvinner på at de står alene. De savner mer nærhet og kontakt, og er usikre på om ektemannen virkelig er der for dem hvis de trenger ham.

For mange par, blir dette en ond sirkel, hvor hun ikke har lyst på sex fordi hun føler seg ensom og oversett, mens han føler seg avvist og derfor ikke greier å møte hennes emosjonelle behov.

Ifølge Gottmans forskning, er det imidlertid mannen som sitter på den første nøkkelen til løsning.

Etter å ha studert 130 ektepar i de seks første årene av ekteskapet sitt, fant psykolog John Gottman nemlig én hovednøkkel til et lykkelig ekteskap:

Emosjonelt intelligente menn.

Med «emosjonelt intelligent» mener man ikke bare evnen til å definere og snakke om sine egne følelser, men minst like viktig: Evnen til å tåle sin partners følelser og innflytelse.

Hvis mannen lærer seg å snakke om og håndtere sine og partnerens følelser, er mye løst, mener Gottman, som oppfordrer menn til å «fininnstille» seg på kvinners bølgelengde.

I stedet for å bagatellisere, overse eller gå raskt i løsnings-modus når en kvinne forteller om problemer og vonde følelser, oppfordrer Gottman menn i stedet til å gjøre følgende:

Vis oppmerksomhet. Snu deg mot henne fysisk. Lytt. Vis forståelse - uten å gå i forsvar. Vis empati.

«Når hun føler seg trygg, har du det som plommen i egget. Det er et bra liv. Sexen er bra. Forholdet ditt er fylt av lek, glede og munterhet,» lover Gottman.

PSYKOLOGPAR: John og Julie Gottman driver The Gottman Institute og er verdensledende på forskning når det kommer til samliv og parforhold. Foto: The Gottman Institute

Er det kun mannens ansvar?

Gottman har imidlertid fått litt kritikk for å legge ansvaret over på menn. I boka hvor han presenterer forskningen, som forøvrig heter «The Man's Guide to Women», henvender han seg i stor grad til menn med råd om hva de bør gjøre for å forstå kvinnen - og dermed bli lykkeligere i parforholdet sitt.

Thuen er imidlertid langt på vei enig med Gottman i at mannen må ta ansvar.

- Det er ingen tvil om at mannen må på banen. Han må være emosjonelt tilgjengelig og han må ta ansvar - for hus og hjem, men også for relasjonen.

- Er Gottman av den oppfatning at det bare er opp til menn å fikse forholdet hvis det skranter?

- På ingen måte. Men Gottmans poeng er at det ofte er mannen som starter samspillet med å være emosjonelt utilgjengelig. Og idet hun opplever at han ikke bryr seg, er der eller stiller opp for henne, så trekker hun seg unna og blir anklagende og bebreidende. Og det skaper ikke god stemning eller grunnlag for mye sex - i alle fall ikke for en kvinne.

Det er sjelden slik at man saboterer et parforhold med vilje og viten. Så selv om det høres enkelt ut å være emosjonelt tilgjengelig, så er det tydeligvis ikke det.

Hvorfor er det så mange menn som synes det er vanskelig å snakke om følelser?

85 prosent av «stonewallere», er menn

John Gottman har siden 1976 fulgt ektepar gjennom et langvarig forskningsprosjekt, og har kartlagt fire risikofaktorer for skilsmisse.

En av faktorene er såkalt «stonewalling», som i all hovedsak betyr at man lukker seg, stenger følelsene inne og dytter partneren unna. I stedet for å respondere når det oppstår en konflikt eller vanskelig samtale, blir man helt stille og lar være å respondere.

Det kan kanskje virke som om man ikke bryr seg, men Gottmans forskning viser noe helt annet. De menneskene som reagerte slik, hadde nemlig skyhøy puls, og viste alle tegn til«fight or flight»-modus - som kroppen går inn i når man er i fare.

Gottmans forskning viser at 85 prosent av alle «stonewallere», er menn.

Ifølge psykolog Thuen, handler «stonewalling» ofte om manglende evne til å kjenne igjen og uttrykke følelser.

- Kommer man fra en familie hvor man aldri har lært å takle følelser og kritikk, er man mye mer tilbøyelig til å reagere med unnvikelse. Da går det rett og slett på automatikk, sier Thuen.

Vurdere terapi

I tilfeller hvor kvinnen forlater mannen fordi hun føler seg alene i forholdet, er det gjerne ikke slik at mannen ikke ønsker å møte hennes emosjonelle behov.

Det kan tenkes at han rett og slett ikke greier. At kroppen går i «fight or flight»-modus ved konflikt, og da er det rett og slett umulig å være åpen og løsningsorientert.

Men alt kan læres, også håndtering av følelser.

- Hvis du aldri har vært vant til å snakke om følelser eller føler at du verken mestrer eller ønsker å snakke om det, så er det vanskelig. Da må du rett og slett bestemme deg for å jobbe med det, og hvis det er veldig vanskelig bør du vurdere å gå i terapi,

Se på det som et prosjekt, oppfordrer Thuen. Vær bevisst på det, og jobb hele tiden mot et mål om å kunne åpne deg om egne følelser - samtidig som du tåler andres.

- Det kommer ikke av seg selv. Å snakke om følelser er vanskelig for mange, og som alt annet, er det noe man må øve på og lære seg.