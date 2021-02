Derfor gjør mentol at vann oppleves veldig kaldt

Visste du dette?

Enkelte søndager er roligere på nyhetsfronten enn andre. Nettopp en slik ettermiddag hadde Nettavisens journalist søndag 14. februar, da det plutselig tikket inn en Twitter-melding som pirret nysgjerrigheten vår:

– Hvorfor føles vannet jeg drikker mye kaldere etter at jeg har spist noe med mentol?

For å velge en kjapp og enkel løsning, og samtidig unngå å plage både den ene og den andre eksperten eller forskeren på det som tross alt er både søndag, morsdag og valentinsdag på en og samme dato, tok vi til Google.

Det viser seg at hjernen vår blir lurt. Munnen blir ikke kaldere, det bare oppleves sånn:

– Mentolen i peppermynten stimulerer og binder den samme nervereseptoren som kulde. På nervecellene i huden, munnen og slimhinnene sitter det forskjellige reseptorer som blant annet fanger opp varme og kulde. Er temperaturen under 25° celsius, vil en spesiell kuldereseptor bli aktivert og sende et signal til hjernen om at området er nedkjølt. Mentolmolekylet har også en struktur som binder denne nervereseptoren, skriver Illustrert Vitenskap.

Les også: Slik feirer kjendisene kjærestene og mødrene sine

– Derfor sendes det et feilaktig signal til hjernen om at området er kaldt.

Medical Daily skriver at proteinet heter TRPM8, og finnes i alt som smaker mint, enten det er tyggegummi, Mentos eller mentolsigaretter. Dette alene vil gjøre at det føles ut som munnen din blir kaldere, og når du drikker noe som faktisk er kaldt, blir denne følelsen forsterket ytterligere.

Med andre ord: Mentol alene gjør ikke at munnen din faktisk blir kald, det bare oppleves sånn.

Les også: Møtte ektemannen på blind-date: – Jeg Googlet ham

Fenomenet er ikke ukjent for oss som gjennom TV-programmet Brille i 2013 lærte at chili virker motsatt vei - hjernen blir lurt av capsaicin, et stoff i pepperfrukten som er en varme- og smertereseptor. Så når du spiser chili blir hjernen din lurt til å tro at munnen din «brenner».

Reklame Denne boken kan bli husets vakreste møbel