Derfor har eksmannen til «The Hills»-stjernen Audrina Patridge fått besøksforbud

Skilsmissestriden ser ikke ut til å ende med det første.

Etter at den populære realityserien «The Hills» gikk av lufta i 2010, etter hele seks sesonger, gjør serien nå comeback med tittelen «The Hills: New Beginnings».

Der får man et gjensyn med karakter som Lauren Conrad (33), Hedi Montag (32), Brody Jenner (35) og Audrina Patridge (34).

Mye har skjedd siden siste oppdatering i 2010. Blant annet har sistnevnte rukket å bli mamma, giftet seg og skilt seg igjen i løpet av oppholdet fra serien.

Turbulent skilsmisse

Sammen med Corey Bohan (37) har hun datteren Kirra Max Bohan (3). I november 2016, samme år som datteren ble født, giftet duoen seg. Knappe ti måneder etter skilte de lag, og skilsmissen viste seg å bli alt annet enn knirkefritt.

Uenighetene, som blant annet skal ha omhandlet datteren, endte til slutt i retten. I følge The Blast, som har hatt innsyn i rettsdokumentene, endte det hele den gang med at Patridge fikk full omsorgsrett for datteren mot at Bohan skulle få mulighet til å besøke datteren.

Nå har det hele eskalert igjen.

Fått midlertidig besøksforbud

Ifølge Radar Online skal Bohan nå ha fått midlertidig besøksforbud for Audrina Patridge og datteren.

Forrige uke skal Patridge ha fyllt ut en hastesøknad, som altså nå er blitt invilget.

I rettsdokumentene, som Radar Online har fått innsyn i, kommer det frem at besøksforbudet er blitt invilget på bakgrunn av vold.

Videre kommer det frem at 37-åringen må holde seg minst 100 meter unna Patridge, datteren Kirra, hjemmet deres og skolen der datteren går.

Ifølge nettsiden er det nå startet en haste-etterforskning, og tidligere denne uken skulle de i utganspunktet møttes til et møte.

2013: Audrina Patridge og eksmannen Corey Bohan avbildet i Las Vegas i 2013, fire år før skilsmissen. Foto: NTB Scanpix

Ikke første gang

Som nevnt skilte Patridge og Bohan lag i 2017. Også den gang fikk Bohan besøksforbud mot ekskona, og måtte blant annet til politistasjonen for å få overlevert datteren.

Ifølge The Blast skal Bohan den gang fått besøksgorbud etter at det kom frem at han hadde utsatt Patridge for vold i hjemmet, og truet med å ta livet av seg selv.