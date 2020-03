Derfor havnet prinsessen i karantene

– Hun fløy tvers over jorda for å se meg før hennes lands grenser ble stengt, skriver Durek Verrett.

Erna Solberg kaller det en nasjonal krise, og kong Harald mener dette bare er starten.

Den siste uken har nordmenn fått hverdagen totalt forandret etter at myndighetene la strenge restriksjoner på privatpersoners frihet for å forhindre spredning av korona-virsuset.

Landegrenser er stengt, og myndighetene har frarådet nordmenn å reise - både ut av landet, men også innenlands.

På Instagram søndag delte imidlertid kjæresten til Märtha Louise, Durek Verrett, i et lengre innlegg på Instagram at han nylig fikk overraskende besøk av kjæresten.

– Fløy over halve jorda

I innlegget har Verrett lagt ut to bilder av de to sammen, og skriver at han er tom for ord.

– Uten engang å fortelle meg det, dukket hun opp på døra før hun ble stengt inne. Hun fløy bokstavelig talt tvers over jorda for å se meg før hennes lands grenser ble stengt. Bare for å se meg før hun ikke lenger kunne, selv om det bare var for to dager, skriver Verrett

Han fortsetter:

– Det var de beste to dagene i livet, for både meg og familien min. Da hun overrasket meg, gråt jeg som et barn, fordi det er kjærlighet for meg. Å utføre handling!

Stengte landegrensene

For to dager siden erklærte Donald Trump, presidenten i USA, nasjonal krisetilstand på grunn av korona viruset, og fulgte opp med å blant annet begrense reisemulighetene ut og inn av landet.

Instagram-innlegget til Verrett har dermed skapt reaksjoner i sosiale medier, der folk undrer om Märtha Louise trosset myndighetenes anbefalinger.

Ifølge manageren til prinsessen, Carina Carlsen, har verken Märtha Louise eller Durek Verret trosset myndighetenes restriksjoner.

– Prinsessen og barna dro før karantene var iverksatt og før myndighetene sa man ikke skulle dra til USA. De returnerte til Norge så snart de kunne, og er nå i karantene og symptomfrie, skriver Carlsen i en tekstmelding til Nettavisen.

Trosser reglene

Prinsesse Märtha Louise er ikke den eneste som får kritikk i lys av myndighetenes råd om hvordan vi skal håndtere korona-pandemien.

Den amerikanske skuespillerinnen og sangeren Jana Kramer fikk også refs fra fansen etter at hun la ut et bilde av seg selv i helgen der hun skrøt av at hun var på reise.

«En liten Canada-reise i morgen for å spille inn en film, og hele familien blir med!», skrev hun blant annet, før hun noen timer senere måtte endre teksten til bilde og forklare seg for fansen:

– Jeg er klar over at folk sier at man bør holde seg inne og ikke dra på reise, men jeg er nødt til å spille inn denne filmen og gjøre jobben min. Jeg snakket akkurat med produsenten min som sa at det var greit at jeg dro, la hun til.

Her til lands hagler også kritikken mot norske kjendiser som bryter korona-tiltakene.

For bare noen dager siden fikk blant andre den norske komikeren Herman Flesvig refs fra fansen etter at han og flere venner av ham la ut bilder av at de hadde dratt på hytta.

Bildet ble lagt ut samme dag som helsemyndighetene anmodet folk om å bli hjemme og frarådet nordmenn om å dra på hytta.

Også kommunelegen i Hemsedal ba innstendig hytteeiere om å holde seg hjemme.

Ifølge Flesvigs manager, Laila Robe Ludvigsen, dro Flesvig til fjells før advarslene om å ikke dra på hytta kom.

- Herman er i en spesiell situasjon fordi han er en såpass offentlig profil at folk har lyst til å komme bort til ham. Så vi vurderte det slik at det var bedre at han dro på hytta for enklest å kunne beskytte andre og seg selv, uttalte Robe til Nettavisen.

I etterkant har Flesvig beklaget at han dro på hytta, og forklarte at han ikke forstod alvoret før han dro.

