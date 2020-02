Derfor hylles Jennifer Lopez etter Superbowl: – En demonstrasjon av en kvinne som nøt sin egen fysikk

Jennifer Lopez blir hyllet etter Super Bowl-opptreden sin, men ikke bare på grunn av det helt åpenbare.

Da Jennifer Lopez (50) og Shakira (43) inntok scenen i pausen av den 54. utgaven av Super Bowl i Miami natt til mandag, tok det ikke lang tid før reaksjonene kom.

Som New York Times selv skrev:

«Femti vant Super Bowl».

Og med det sikter de ikke bare til at det var femti år siden Kansas City Chiefs vant Super Bowl, men også til Lopez sin alder.

Klar melding til alle med fordommer

Lopez tok pusten fra både publikum og TV-seerne, og satte umiddelbart fyr på sosiale medier.

Hun blir imidlertid ikke bare hyllet for å se fantastisk ut, men også for å vise at man kan kle seg og oppføre seg akkurat som man vil, uavhengig av alder.

SUPERBOWL: Jennifer Lopez på scenen under pausen av den 54. utgaven av Super Bowl. Foto: NTB Scanpix

New York Times skriver:

«Totaleffekten av J. Lo var nærmeste fortryllende: En demonstrasjon av en kvinne som nøt sin egen kropp, og en klar melding til alle som eventuelt sitter med fordommer basert på et tall».

Denne memen, hvor Jennifer Lopez sammenlignes med Rue McClanahan fra «Golden Girls» i 1985, som var bare ett år eldre enn Lopez da serien ble spilt inn i 1985.

«50 år i 1985 vs. 50 år i 2020».

VIRALT: Denne tweeten går viralt.

Kvinner oftere utsatt for alderisme

Men hvorfor er vi egentlig så opptatt av Jennifer Lopez sin alder?

Mange argumenterer for at oppmerksomheten ikke ville vært den samme for en 50 år gammel mann med sixpack, uten at man kan slå det fast.

Canadiske Global News har tatt for seg akkurat dette spørsmålet, og har snakket med eksperter som mener det handler om at kvinner i langt større grad enn menn blir utsatt for såkalt «ageism», som på norsk kalles «alderisme».

LES OGSÅ: Årets beste Superbowl-reklamer

Sonia Kang, psykolog og professor ved Universitetet i Toronto, er offer for mange av de samme fordommene som kvinner, men mener alderisme er et større problem for kvinner enn for menn.

– Folk er som regel mer sjokkert over kvinner enn menn. Samfunnet er ikke i nærheten like overrasket over middelaldrende menn som er aktive og gjør ting vi typisk anser som passende for unge mennesker, og det er fordi vi ser disse mennene representert i media, sier Kang til Global News.

JENNIFER LOPEZ representerer et kvinneideal vi ikke er vant til å se i media, mener ekspertene. Foto: Ntb Scanpix

Mens en moden og aldrende mann gjerne kan få økt respekt og makt som følge av sitt utseende, opplever kvinner oftere å bli skøvet ut av medias søkelys fordi de ikke «lenger passer inn i den oppfatningen vi har av å være attraktiv», mener Kang.

Kanskje er det derfor Lopez hylles; fordi hun representerer et kvinneideal vi er vant til å se blant menn?

– Hvert eneste minutt tar folk avgjørelser basert på alder og det gjør at vi går glipp av talentfulle mennesker. Dette skjer med menn, kvinner og mennesker i alle aldre, sier sosiolog Lyndsay Green til Global News, og avslutter:

– Normen bør være aldersblindhet. Vi har ikke råd til å gå glipp av ressurser i landet vårt – og i samfunnet. Så vi må alle ta tak i våre egne fordommer.