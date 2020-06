Derfor kan pollenvarslingen vise feil: – Se på det som værmeldingen

Føles det som allergien din når nye høyder, selv om pollenvarslingen sier beskjeden spredning? Dette er grunnen.

Nysing, kiling i nesa og rennende, kløende øyne er hverdagen for en rekke allergikere i disse dager. Etter å ha kommet oss gjennom bjørkas regjeringstid, er det akkurat nå gresset som plager mang en nordmann.

Men hvorfor er det slik at man kan få heftige symptomer en dag, selv om pollenvarslingen for området ditt sier at det er beskjeden spredning?

– Målingene gjøres veldig manuelt, det samles daglig inn pollenkorn fra feller rundt omkring i landet, som så sendes per post til oss, forteller pollenanalytiker Hallvard Ramfjord i Norges astma- og allergiforbund.

Dermed kan spredningen for eksempel være moderat eller kraftig, selv om det står at det er beskjeden spredning på Pollenvarslingen.

Eksempelvis meldte pollenvarslingen sist helg om beskjeden spredning av gresspollen på Østlandet, men i etterkant viser det seg at det var kraftig spredning.

– Det betyr at vi ikke registrerer i sanntid, men vi får resultatet et par dager senere. Det kan nok være at det er mye pollen i lufta akkurat nå mens jeg prater, men det får vi først svar på etter at vi har mottatt prøvene i posten og får sett på de i laboratoriet, fortsetter han.

Det betyr at resultatet som oppgis kan være feil for den dagen, men etter et par dager kan man sjekke det oppdaterte resultatet for en spesifikk dato i en egen visning på pollenvarslingen.

Dette er pollenvarslingen

– Værforhold kan påvirke pollenvarselet slik at spredningen blir litt annerledes enn det som ble meldt. Uforutsett regn kan ha gjort det bedre, eller sol og vind kan ha gjort det verre. Man må se på pollenvarslingen som med værvarslingen, det kan være meldt noe annet enn det blir, oppklarer kommunikasjonsrådgiver Ingrid Rise Fry hos Norges Astma- og Allergiforbund.

Gresspollen spres 50-60 meter

Det finnes tolv målestasjoner i Norge, blant annet på universiteter, sykehus og flyplasser, som sørger for å gi data til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sin pollenvarsling.

– Det kan også være lokale variasjoner i og med at vi ikke har mulighet til å ha pollenfeller overalt. Bor du langt unna den kan det være mer eller mindre spredning, forteller Rise Fry.

Ingrid Rise Fry, Norges Astma- og Allergiforbund Foto: Privat

– Gresspollen spres nokså lokalt, bortimot en 50-60 meter fra der utslippet foregår. Så det betyr at det kan være ganske store, lokale variasjoner hvor man oppholder seg, men akkurat slike variasjoner vil det nok alltid være, forteller Ramfjord.

Både Ramfjord og Rise Fry mener det er leit at det ikke finnes en mer oppdatert metode å samle inn på, eller flere registreringsstasjoner, selv om de jobber med potensielle løsninger.

– Vi skulle gjerne ønske vi hadde et mer moderne og tettere stasjonsnett, men vi har ikke lyktes med det, for det koster penger og da må vi få utvidet bevillingen vår. Ting som koronasituasjonen gjør at det ikke ser spesielt lovende ut, forteller Ramfjord.

Forsker: Det er ett sted du bør dra om du plages av pollen

Hvis du er blant dem som sliter med allergiplager i disse dager, har forskeren et helt tydelig råd om hvor du bør dra, og hva du for all del bør prøve å holde deg unna.

Hallvard Ramfjord, pollenanalytiker for Norges Astma- og Allergiforbund Foto: NTNU

– Der du opplever det verst er i nær tilknytning til grøntareal, der gresset får anledning til å blomstre, samt veikantområder, lekeplasser og naturenger, forteller Hallvard Ramfjord.

– Er du i tilknytning til ytre kystområder er det en veldig fordel å være ved stranda, for ofte når det er så fint vær så er det pålandsvind og da er det en liten mengde pollen, forteller Ramfjord.

– Det beste rådet er altså å dra til stranda?

– Ja, det kan du si, humrer han.

I tillegg er det viktig å huske at pollen kan sette seg i hår og klær om du har vært mye utendørs.

Hos NAAF tror de det vil bli en helt normal pollensesong fremover, og at de høyeste spredingsnivåene som vanlig vil ta seg opp etter Sankthans. Bjørkepollen er i ferd med å fases ut i hele landet, og 2020 sørget for rekordlav spredning av dette.

– I fjor var det rekordår i spredning, så det virker nesten som at bjørka har tatt seg en pause i år, forteller Rise Fry.

Er du allergisk mot pollen er stranden ofte det beste stedet du kan oppholde deg ute. Med fint vær og pålandsvind er det en liten mengde pollen her.

Sinte innringere klager på gult støv

Hos NAAF i Oslo får de fra tid til annen telefonsamtaler fra oppgitte innringere som har sjekket pollenvarslingen.

– Det er mange som ser det gule støvet som legger seg på alt av hagemøbler og biler ute, og de ringer oss fordi de føler det er enorm spredning av dette, mens pollenvarselet kanskje sier ingen eller beskjeden spredning, forteller Ingrid Rise Fry.

Hun forklarer at det er fordi det er pollen fra gran og furu, som folk ikke er allergiske mot, såkalt ikke-allergent pollen.

– Det skaper mye forvirring. Folk tror «Å, her er det masse pollen», og sjekker pollenvarslingen uten å finne at det er stor spredning. Da ringer de og sier at «det er feil, dere har ikke meldt om det i varslingen», men heller ikke utenfor Norge melder man om furu og gran i pollenvarselet, opplyser Rise Fry.

Likevel vil de som er kraftig allergisk mot bjørk kunne merke noe til gran- og furustøvet.

– Gran- og furustøvet dukker opp mot slutten av bjørkepollen-sesongen. Dermed vil noen allergikere også reagere på dette fordi de allerede har irriterte slimhinner, det blir som om lufta skulle fylles opp av støv eller sand. Folk flest reagerer ikke på dette, forteller hun.

Pollenkornet til furua er faktisk 6 til 7 ganger større enn bjørkepollenkornet. Selv om du kanskje har irritert deg over gult støv hittil i 2020, forteller hun at det faktisk ikke er så verst.

– Furua i fjor var helt eksplosiv, da kunne man se store pollenskyer. I år har det vært litt mindre enn i fjor, men uansett mer enn nok til at folk irriterer seg over å måtte vaske vekk det gule støvet, som er forståelig, avslutter Rise Fry.

NAAFs pollenkalender lister opp de ulike pollensesongene i Norge:

Foto: Norges Astma- og Allergiforbund